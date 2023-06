Boca busca una estrella internacional tras la condena a Sebastián Villa

El equipo está transitando una remontada luego de la salida de Hugo Ibarra y la llegada de Jorge Almirón. Comenzaron a ganar, pero el último partido ante Arsenal trastabilló y perdió 1 a 0. Esto se suma al mal presente de Darío Benedetto , quien atraviesa un complicado momento personal y no rinde en la cancha.

El factor Copa Libertadores también condiciona por el desgaste de los jugadores, es por eso que va a la carga por nuevas alternativas. En un primer momento, se rumoreó que el Xeneize podría incorporar a Henry Martin, pero no será así.

La dirigencia tiene los ojos puestos en otra figura de México que actualmente está desempeñándose en Atlas. Se trata de Julio Furch, es argentino y tiene 33 años, sin embargo, está brillando en el fútbol mexicano. Fue ofrecido y el Consejo de Fútbol va a evaluar su llegada, según Secta Deportiva.

Preocupación en Boca: Darío Benedetto atraviesa un delicado momento personal

El presente futbolístico de Boca cambió para mejor con la llegada de Jorge Almirón, los resultados comenzaron a ser positivos y los jugadores comenzaron a tener buen rendimiento. Sin embargo, quien no puede levantar cabeza es Darío Benedetto y revelaron el mal momento personal por el que atraviesa.

Darío Benedetto Redes sociales

Durante todo el torneo, es decir, 19 fechas, el Pipa solo pudo convertir un gol y, este jueves en la derrota del Xeneize en Sarandí ante Arsenal, tampoco logró revertir el marcador o empatarlo. Como el delantero no rinde, se especula con un posible reemplazo.

“Saliendo de la cancha, me crucé con alguien cercano a Benedetto. Me contó que el pipa no está pasando un buen momento familiar. Se separó de la mujer, está viviendo solo. El mal momento del Pipa, viene por ahí”, escribió el periodista Facu Loter en Twitter.