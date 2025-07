Atlético Tucumán dio el golpe, superó 2-1 a un triste Boca y lo eliminó de la Copa Argentina

Boca perdió con Atlético Tucumán por 2-1 en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero , por los 16vos de final de la Copa Argentina y quedó eliminado del torneo. El Xeneize, que lleva diez partidos sin ganar y no sumó de a tres desde que asumió Miguel Ángel Russo, no pudo con el equipo tucumano que, con goles de Clever Ferreira y Mateo Bajamich; descontó Edinson Cavani , pasó a los octavos de final. Ahora, deberá enfrentar a Newells.

Con el correr de los minutos, y alguna patada de más entre Leandro Paredes y Mateo Coronel, Boca comenzó a crecer de la mano de su figura: Miguel Merentiel. El uruguayo está en otro nivel con respecto a sus compañeros, y de sus pies llegaron las mejores chances. Un remate del delantero desde fuera del área, derivó en un rebote del arquero Matías Mansilla que casi pesca Edinson Cavani. Y un pase-gol fenomenal de la Bestia para Williams Alarcón que definió por arriba del travesaño.

boca atletico tucuman El chileno Williams Alarcón escapa ante la marca. Fotobaires

En el complemento quedaron en evidencia las falencias de un Boca que no convence y ya cuestiona el cargo de Russo. Atlético Tucumán, práctico y pragmático, aprovechó los errores de su rival y fue pura efectividad. A los 20', tras un tiro de esquina, el balón quedó rebotando en el área, y el paraguayo Ferreira no dudó: 1-0 y sorpresa en el Madre de Ciudades.

El golpe lo sintió el Xeneize, que jamás se recuperó y entregó el trámite del encuentro. Para colmo, el Decano condujo un contraataque de lujo, de la mano de Bajamich que arrancó y terminó la jugada: habilitó a Leandro Díaz, quien perdió un mano a mano con Marchesín y en el rebote, el ex-Instituto de Córdoba definió por arriba de Marcos Pellegrino, quien defendía el arco vacío. Un 2-0 letal.

tucuman Clever Ferreira grita el primer gol de Atlético Tucumán. @ATOficial

Para la estadística, el descuento de Edinson Cavani sobre el final no alcanzó para una actuación decepcionante de Boca. Así, el Xeneize no levanta cabeza y las críticas al entrenador Miguel Ángel Russo y el presidente, Juan Román Riquelme aumentan. El fantasma de no clasificar a la Copa Libertadores por tercera vez consecutiva comienza a tomar forma, y los hinchas lo evidenciaron sobre el final del partido.

De esta manera, Atlético Tucumán jugará contra Newell’s en los octavos de la Copa Argentina. Mientras que Boca deberá apostar todo el año al torneo local, única competencia que le queda en pie para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El domingo tiene revancha frente a Huracán, a las 18.30, en Parque Patricios.

paredes atletico tucuman Leandro Paredes jugó como titular por primera vez desde su vuelta a Boca.

Boca vs. Atlético Tucumán en Santiago del Estero: las formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Frank Fabra (Lautaro Blanco); Williams Alarcón (Kévin Zenón), Leandro Paredes, Malcom Braida (Brian Aguirre); Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Tucumán: Matias Mansilla; Maximiliano Villa (Carlos Auzqui), Clever Domingo Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Ignacio Galván; Guillermo Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy (Damián Martínez); Mateo Coronel (Mateo Bajamich) y Leandro Díaz (Franco Nicola). DT: Lucas Pusineri.

Mirá el resumen de la derrota de Boca sobre Atlético Tucumán