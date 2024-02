Boca analiza descartar a Marcos Rojo y Edinson Cavani para el Superclásico: los motivos

Ambos futbolistas, referentes del Xeneize, no jugarán este miércoles ante Central Córdoba por diferentes lesiones que arrastran.

Para ello, el delantero y el zaguero deberán sumar minutos para estar a punto y solo tiene un solo encuentro próximo para agarrar rodaje, de esta manera, Martínez puso una contundente condición para poder contar con ambos en Núñez.

El exentrenador de Tigre pretende que sumen al menos unos minutos en el partido ante Lanús y en caso de hacerlo, podrían al menos ir al banco ante su máximo rival.

Sin embargo, los tiempos son cortos ya que es difícil que ambos puedan arrancar en el partido ante el Granate ya que, hasta ahora, los dos se han entrenado de manera diferenciada y si son considerados para ir a la Fortaleza dependerá de cuándo se sumen al resto de sus compañeros.

Los últimos partidos de Rojo Cavani en Boca

El delantero uruguayo, Edinson Cavani, no juega desde el duelo ante Sarmiento de Junín cuando dejó el campo de juego por una molestia. En un principio se informó que padece una contractura, sin embargo, ya son tres los partidos que se ausentó, por lo que posiblemente se trató de algo más grave que lo esperado.

En tanto, para el choque de la quinta fecha se suma que por un problema estomacal no trabajó el lunes.

Edinson Cavani X (@BocaJrsOficial)

Por su parte, la situación del defensor de 33 años es más compleja: se desgarró el gemelo izquierdo en la pretemporada, en la previa al duelo con Gimnasia y Tiro de Salta, y desde entonces no volvió a sumar minutos.

Por la larga inactividad que arrastra y como aún no se mueve con el resto del grupo, es poco probable que aparezca en el once inicial contra Lanús, pero no hay que descartar que ocupe un lugar en el banco pensando en River.

Marcos Rojo lesión

Próximos partidos de Boca en la Copa de la Liga

Por la quita fecha, Boca recibirá este miércoles a Central Córdoba desde las 19.15 en La Bombonera.

El próximo encuentro, será en condición de visitante ante Lanús el domingo 18 desde las 21.30. Mientras que la séptima fecha, será el Superclásico ante River: se disputará el domingo 25 a las 17 en el estadio Monumental.