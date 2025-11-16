Billie Jean King 2025: Argentina cayó ante Suiza por 2 a 1 y volverá a la Zona Americana El equipo capitaneado por Mercedes Paz no pudo en el dobles definitorio luego de haber igualado 1 a 1 en singles con la victoria de Julia Riera y la derrota de Solana Sierra. De este modo, no podrá pelear para ingresar al Grupo Mundial. Por Andrea Lonardi







El equipo argentino de Billie Jean King Cup capitaneado por Mercedes Paz no pudo contra Suiza y cayó por 2 a 1 en el Córdoba Lawn Tennis Club. De esta manera, no podrá disputar las qualifiers del Grupo Mundial y volverá a la Zona Americana en 2026. La visita se quedó con el Grupo C, el cual también integraba Eslovaquia. Argentina llegaba con chances luego de haber ganado el viernes.

Con un marco increíble en el estadio cordobés, Julia Riera demostró ser muy superior a Susan Bandecchi, ranking nro. 246, y la derrotó por 6-2 y 6-0. Se aprovechó de los constantes errores de la sueca, quien tuvo un porcentaje muy bajo de primeros servicios en el segundo set y condicionó su juego.

Para el segundo partido, Mercedes Paz puso a su mejor raqueta a competir contra Simona Walter, quien tuvo un inicio de partido muy inspirado y metió bolas muy precisas, lo que la llevó a cerrar el primer set 6-3. El segundo parcial fue más parejo, pero los errores de Solana Sierra hicieron cuesta arriba el encuentro. Sin embargo, forzó a un tiebreak, tuvo dos set point y no lo pudo cerrar.

Solana Redes sociales En una situación completamente diferente a la ocurrida el viernes ante Eslovaquia (donde ya partíamos 2 a 0), el dobles estuvo a cargo de Julia Riera y Jazmín Ortenzi, quienes se midieron ante Celine Naef, ranking nro. 266 y Simona Waltert, nro. 86. El inicio había sido positivo, pero los errores de las argentinas condicionaron el desarrollo del juego. Fue victoria para la visita por 6-4 y 6-1 y se llevaron el Grupo C.

De esta manera, Argentina quedó marginada de jugar los quilifiers para la Billie Jean King Cup 2026 y volverá a la Zona Americana.