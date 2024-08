Atlético de Madrid hizo una oferta formal por Julián Álvarez

El delantero que recientemente terminó su participación en los Juegos Olímpicos, no vería con malos ojos cambiar de club para esta temporada.

En medio de la polémica sobre su continuidad en Manchester City y que no le cayó para nada bien al entrenador Pep Guardiola, el delantero Julián Álvarez podría dejar atrás la ciudad inglesa y mudarse a España para tener más minutos en cancha.

La Araña es uno de los delanteros más pretendidos por El Cholo en la planificación de la temporada 2024/2025. Es por ello que la directiva del conjunto Colchonero ya tuvo varias reuniones con el entorno del jugador y parecería que por ese lado tiene todo más que avanzado.

Por su parte, desde los ciudadanos no se opondría a la oferta por el exdelantero de River. “Atlético de Madrid acaba de hacer una oferta formal por Julián Álvarez. Manchester City está dispuesto a venderlo. Podrían acordar en las próximas 48 horas. Julián está a punto de cambiar de club. Va a ser un hecho”, informó el periodista Gastón Edul en sus redes sociales.

Atlético de Madrid acaba de hacer una oferta formal por Julián Álvarez.

Manchester City está dispuesto a venderlo. Podrían acordar en las próximas 48 horas.

pic.twitter.com/nBjHmbLlrt — Gastón Edul (@gastonedul) August 5, 2024

Según The Athletic, los celestes tazaron al goleador de 24 años en 70 millones de euros fijos, más 20 en variables fáciles de alcanzar, por lo que la cifra alcanza los 90 millones de euros.

En caso que el pase se termine concretando, el cordobés no solo comenzará el semestre bajo las órdenes del técnico argentino, sino que también compartiría plantel con sus compatriotas Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa.

La dura advertencia de Pep Guardiola a Julián Álvarez durante los Juegos Olímpicos

Mientras Julián Álvarez aún estaba disputando los Juegos Olímpicos 2024 fue consultado sobre su continuidad en Inglaterra y su respuesta generó gran repercusión y ruido al técnico Pep Guardiola.

“Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí”, fueron las palabras de La Araña en aquella oportunidad.

En conferencia de prensa, el extécnico de Barcelona respondió a los trascendido del delantero quien aseguró que no tenía definido su futuro post competencia olímpica “iba a pensar” qué iba a suceder.

“Leí que Julián va a pensar sobre su futuro. Está bien, que lo piense, luego nos informará qué quiere hacer. Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Me parece bien. Así que, por eso, que lo piense y luego nos informe”, fueron las polémicas declaraciones de quien fue el técnico de Lionel Messi en el conjunto culé.