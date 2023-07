Atención Demichelis: River podría perder tres importantes jugadores juntos

Según trascendió, la salida podría ser de un jugador por línea: el defensor Robert Rojas, el mediocampista Nicolás De La Cruz y el delantero Lucas Beltrán. Pero estos no serían las únicas salidas que habrá en el mundo River: Matías Gallardo podría irse libre y desembarcar en la MLS.

Las tres sensibles bajas que podría recibir River en este mercado de pases

Cuando aún se estaba jugando la liga local, el representante del paraguayo había confesado ante la prensa la intención de la salida del futbolista de River. Ante esa noticia, Micho había sido claro con la dirigencia y confesó que “lo único” que le pedí a los dirigentes es “cuidar” el gran plantel.

Sin embargo, Diego Serrati, representante del paraguayo, había hecho trascender la intención del futbolista de abandonar Núñez en el corto plazo: “Creemos que cumplió su ciclo en River, estamos trabajando para ver si podemos conseguir algo. Él quiere hacer una diferencia económica”.

Ahora, cuando ya empezó la danza de nombre en el mercado de pases, Rojas podría tener una salida deseada, ya que recibió el interés de Vasco da Gama de Brasil. Según trascendió, el entrenador argentino del conjunto brasileño, Ramón Díaz, habría pedido a Rojas e iniciaron contactos informales con el entorno del jugador.

Robert Rojas Télam

Sin embargo, todavía a Núñez no le llegó ningún llamado ni una oferta, pero estarían dispuestos a negociar una venta por el futbolista, aunque no un préstamo, por un monto no menor a los 4 millones de dólares. Cruzeiro es otro de los equipos que lo sigue de cerca.

Por otra parte, si bien hace poco renovó su contrato, peligra la continuidad del uruguayo con la camiseta de La Banda. Es que, Hernán Crespo, que se encuentra dirigiendo el Al Duhail de Qatar y quiere llevarse al hermano de Carlos Sánchez.

Nicolás de la Cruz Télam

De igual modo, este no es la única oferta que tiene el mediocampista de 26 años para emigrar: Flamengo también lo tiene en carpeta hace tiempo e incluso desde Italia deslizaron su nombre dentro del radar de Lazio.

El otro apuntado para dejar Núñez es el delantero cordobés, quien acumula 15 goles y tras asistencias en 31 partidos con River. El periodista Gianluca Di Marzio, experto en el mercado de pases del fútbol italiano, aseguró que Fiorentina está interesado en Beltrán. Incluso Nicolás Burdisso, director deportivo del club italiano, estuvo presente en el Monumental el 22 de junio, cuando el cuadro riverplatense venció 3-1 a Instituto, con gol y asistencia del delantero de 22 años, y lógicamente se llevó una gran impresión.

Lucas Beltrán River Télam

Además, de Italia, en España también posaron los ojos en Beltrán: Simeone habría levantado el pulgar para la llegada del goleador de River y desde Atlético Madrid verían como punto a favor que el delantero cuenta con pasaporte italiano.

En tanto, el periodista Maximiliano Grillo confirmó en las últimas horas que Matías Gallardo, hijo de Marcelo, se irá libre y será refuerzo del Atlanta United de la MLS, en los Estados Unidos, equipo en el que juega el campeón del mundo Thiago Almada.