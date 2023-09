Argentina se aseguró a Garnacho: entró con Bolivia y no podrá jugar para otra Selección

Garnacho ingresó en lugar de Nicolás González y, de esta forma, Argentina se aseguró contar en exclusiva con él, ya que jugó su primer encuentro oficial con el seleccionado y cumplió con la norma que estipula la FIFA de sumar tres presencias: tras participar de los amistosos ante Australia e Indonesia.

Por lo pronto, hace algunos meses, el jugador de 19 años había dejado en claro su postura en una entrevista con TyC Sports: "Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino (...) No me hace falta jugar tres partidos. Yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará". Ahora, la Selección lo blindó y continuará siendo un gran proyecto para el equipo.