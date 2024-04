Argentina - Primera Nacional: San Telmo vs Chaco For Ever Fecha 10

Chaco For Ever y San Telmo se enfrentarán en el estadio Osvaldo Baletto el próximo sábado 6 de abril, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024.

San Telmo venció por 1-0 a Def. de Belgrano. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.

Chaco For Ever perdió ante San Martín (T) por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 6 goles y le han encajado 3.

El último mano a mano en este certamen fue el 14 de febrero, en el torneo Argentina - Primera Nacional 2022, y sellaron un empate en 1.

