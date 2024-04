Argentina - Primera Nacional: San Martín (T) vs Arsenal Fecha 10

San Martín (T) viene de vencer a Chaco For Ever con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 6.

Arsenal viene de derrotar a Chacarita con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 3 en su arco.

