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15 de julio de 2026 Inicio

Víctor Hugo Morales, en la previa de la semifinal: "Lionel sabe que lleva la bandera de Maradona"

El relator del Gol del Siglo de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México de 1986 elogió a la Selección y aseguró que "hay algo especial en el partido con Inglaterra y efectivamente es Malvinas".

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Víctor Hugo Morales

Víctor Hugo Morales, el relator del Gol del Siglo de Diego Armando Maradona.

A menos de dos horas de la semifinal contra Inglaterra, Víctor Hugo Morales señaló que Lionel Messi "podría alcanzar la hazaña de convertir un gol que se convierta en la jugada de todos los tiempos", como el Gol del Siglo que anotó Diego Armando Maradona con la mano de Dios en el Mundial de México de 1986. "Lionel sabe que lleva la bandera de Maradona", señaló el conductor.

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"Pasaron 40 años y sigue siendo la jugada de todos los tiempos", aseguró al aire de De Una por C5N el relator de esa hazaña, definió al capitán de la Selección como "el único jugador que se le compara a Diego" y describió a la Albiceleste como "un equipo formidable" con "muy buenos jugadores".

El periodista señaló que la Selección "además de equipo tiene individualidades que aparecen para sacar al equipo de las crisis que lo atraviesan".

Víctor Hugo Morales deslizó: "Podemos disimular y decir 'es un partido como cualquier otro', pero hay algo especial en el partido con Inglaterra y efectivamente es Malvinas, lo quieran o no los queridos y respetables veteranos de Malvinas". El relator aseguró que Diego y "todos los muchachos del 86" están presentes y que la audiencia verá el partido "con el amparo que da el recuerdo del 86".

Por qué no relatará la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El conductor confirmó que recibió "muchos ofrecimientos" en 24 horas para relatar la semifinal contra Inglaterra, pero explicó: "Vos sabés cómo somos con la buena y la mala suerte que traen ciertos personajes. Imaginate que yo me monto ahora a relatar a la Selección y tenemos la desgracia de que la Argentina perdiera...".

"Seré un espectador más entre miles de millones de todo el mundo y espero disfrutar... En realidad no voy a disfrutar, ninguno va a disfrutar", concluyó Víctor Hugo Morales entre risas este miércoles.

El periodista repasó: "Las radios que me ofrecieron... incontables, de Uruguay, streaming de Argentina, la gente de El Destape. Cualquier cosa me han ofrecido para que yo pudiera estar en el partido".

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