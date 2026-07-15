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15 de julio de 2026 Inicio

El golazo de Enzo Fernández sobre la hora para el 1-1 de Argentina con Inglaterra

Con un zapatazo de derecha, el volante clavó desde afuera del área el empate en el minuto 85 de la semifinal.

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Enzo Fernández anotó el primer gol contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

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Cuando el partido se moría, Enzo Fernández recibió la pelota en la medialuna del área y sacó un violento remate de derecha para el 1-1 de Argentina con Inglaterra.

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Apenas la pelota tocó la red, el volante de Chelsea salió corriendo hacia el córner para abrazarse con Lionel Messi, quien le había dado el pase, y festejar con sus manos en las orejas, como lo hizo Juan Román Riquelme cuando imitó al Topo Gigio.

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