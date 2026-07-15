El golazo de Enzo Fernández sobre la hora para el 1-1 de Argentina con Inglaterra Con un zapatazo de derecha, el volante clavó desde afuera del área el empate en el minuto 85 de la semifinal. Por Agregar C5N en









Enzo Fernández anotó el primer gol contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. X @HQpcrt

Cuando el partido se moría, Enzo Fernández recibió la pelota en la medialuna del área y sacó un violento remate de derecha para el 1-1 de Argentina con Inglaterra.

Apenas la pelota tocó la red, el volante de Chelsea salió corriendo hacia el córner para abrazarse con Lionel Messi, quien le había dado el pase, y festejar con sus manos en las orejas, como lo hizo Juan Román Riquelme cuando imitó al Topo Gigio.