América de México pidió a la FIFA la quita de puntos y el descenso de Independiente por deudas millonarias

La protesta de América no quedó allí, denunció que Independiente sumó refuerzos y no realizó los depósitos correspondientes. Si bien se incluyó el pedido de quita de puntos o el descenso, esas medidas parecen poco probables que se instrumenten. La jurisprudencia FIFA-TAS indica que son tres los mercados de pases que deben transitarse inhibidos en la compra de jugadores para que caiga una sanción deportiva, algo que no aconteció hasta el momento.

La dirigencia, encabezada por Fabián Doman, tendrá seis días para presentarse en el TAS, donde deberá contestar el pedido del club mexicano, exhibir un plan de pago y todas las propuestas que se le hicieron a América desde octubre hasta la fecha y fueron desestimadas.

Los refuerzos de Independiente en 2023

El conjunto de Avellaneda realizó ocho contrataciones durante este mercado de pases para reforzar el plantel que dirige Leandro Stillitano.