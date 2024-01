Alivio en Independiente: Tevez recibió una buena noticia para el debut en la Copa de la Liga

La explosiva declaración de Tevez sobre un jugador de Independiente: "No puede estar en Primera"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Independiente/status/1750482599963717907&partner=&hide_thread=false Informamos que se ha acreditado el pago de 400 mil dólares al Pescara de Italia.



De esta manera, hemos levantado cada una de las inhibiciones que pesaban sobre el Club y todos los jugadores están disponibles para afrontar el próximo campeonato. pic.twitter.com/M3VguR602q — C. A. Independiente (@Independiente) January 25, 2024

El pago se había hecho el lunes, pero recién hoy fue acreditado, por eso fue anunciado oficialmente llevándole tranquilidad al técnico que, si bien presentó la lista de convocados con los refuerzos, no sabía si podría contar con ellos para la primera fecha.

La inhibición al Rojo se había dado por la deuda del club por el pase del defensor uruguayo, Edgar Elizalde, que podría no continuar en Avellaneda ya que no viajó para enfrentar a la Lepra mendocina y no sería tenido en cuenta por Tevez.

De esta manera, Gabriel Ávalos, Ignacio Maestro Puch, Alex Luna, Adrián Spörle, Jhonny Quiñónez y Gabriel Neves podrán estar disponibles el viernes en el estreno por la Copa de la Liga Profesional.

El futbolista de 23 años, que pasó por Wanderers de su país, Catanzaro y Peñarol, arribó al Rojo a mediados de 2022 y tras haber disputado 36 partidos, en los que marcó un gol, podría marcharse de la institución en busca de más minutos, aunque para que esto suceda, deberá aguardar que el club sume otro marcador central.

Independiente partió a Mendoza pensando en el debut de la Copa de la Liga

Independiente voló de Buenos Aires con destino a Mendoza esta mañana para disputar el primer partido de la Copa de la Liga, en condición de visitante.

El primer encuentro, será el viernes a partir de las 21.15 ante el recientemente ascendido Independiente de Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini en Mendoza, por la zona A.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Independiente/status/1750539292680536088&partner=&hide_thread=false ¡Ya estamos en Mendoza y estos son los convocados para el inicio de la Copa de la Liga!#TodoRojo pic.twitter.com/ClAiNAcKGu — C. A. Independiente (@Independiente) January 25, 2024

La Lepra mendocina vivirá su temporada estreno en la máxima división del fútbol argentino, a la que accedió con una rutilante campaña en el duro torneo de la Primera Nacional 2023, que se adjudicó en una final con Almirante Brown.