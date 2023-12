Alivio para Demichelis: la importante figura que podría sellar su continuidad en River

River terminó el año 2023 de la misma manera que lo comenzó, es decir, ganando un título. En los últimos días, el conjunto dirigido por Martín Demichelis se quedó con el Trofeo de Campeones , sin embargo, los dirigentes no descansan y ya piensan en el futuro inmediato: el 2024.

En ese contexto, Demichelis ya sabe que no podrá contar con dos jugadores importantes ya que Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz continuarán su carrera alejados de Núñez, y si bien resta terminar de definir quiénes deber renovar y quiénes no, uno de los delanteros ya les envió un pequeño guiño a la dirigencia para firmar su renovación.

Es que el delantero, Matías Suárez, confesó que está muy cerca de renovar contrato con el conjunto riverplatense del cual su vínculo finaliza este 31 de diciembre de este 2023. En declaraciones a ESPN, el cordobés de 35 años reconoció estar mejor de las lesiones y sostuvo respecto a su futuro sostuvo: “Tenemos todo hablado con el club y lo vamos a resolver en estos días”.

“Tengo muchas chances de seguir, creo que es lo mejor para mí porque tomé la decisión de que si me voy, lo quiero hacer jugando; haciendo muchas cosas más. No me quería ir de esta forma que jugué muy poco”, reveló.

Gran noticia para los hinchas de #River: Matías #Suárez está a un paso del arreglo de contrato! pic.twitter.com/KSa6UKoS9s — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) December 23, 2023

A lo largo de este 2023, el delantero solo pudo disputar 220 minutos divididos en 15 partidos y marcó dos goles (frente a Gimnasia y contra Talleres).

En esa misma línea, el periodista Maxi Grillo informó que la próxima semana habrá reuniones con el futbolista para sellar su sexto año en el club, al que llegó en enero de 2019 por pedido expreso de Marcelo Gallardo.

Supercopa Internacional: River y Talleres ya tienen fecha y lugar

Luego de que River se consagrara campeón del Trofeo de Campeones tras vencer a Rosario Central en Santiago del Estero, Talleres de Córdoba accedió a la final de la Supercopa Internacional por haberse ubicado segundo en la tabla anual.

Los Millonarios y la T se enfrentarán en Abu Dabi (Emiratos Árabes), en estadio a definir y en partido único, el domingo 16 de junio de 2024.

River Talleres

En caso de que haya igualdad en los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 minutos (dividido en dos tiempos de 15'), y si persiste la igualdad, habrá definición por penales.

Esta será la cuarta vez que Talleres juegue por un título de campeón a nivel nacional e intentará conquistar su primera estrella, luego de las finales fallidas frente a Boca y Patronato, por Copa Argentina, en 2021 y 2022, y la que perdió con Independiente en el Nacional de 1977.