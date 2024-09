Alerta en el fútbol uruguayo: otro jugador perdió el conocimiento en pleno partido

Alejandro Isabella se desplomó durante el partido correspondiente a la Primera C de Uruguay

Con la tragedia de la muerte de Juan Izquierdo aún latente, el fútbol uruguayo vivió un gran susto en un partido de la Primera C el último fin de semana, cuando el defensor Alejandro Isabella se desplomó en pleno partido . Su pareja confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro.

Isabella fue rápidamente asistida por el arquero de su equipo y de inmediato se acercaron el resto de sus compañeros. Segundos después, los equipos médicos de ambos equipos ingresaron a asistirlo mientras ingresaba la ambulancia al campo de juego para trasladar al jugador.

Embed Alejandro Isabella, jugador de Alto Perú, se desvaneció en pleno partido, el Dr. Ricardo Araujo de Frontera, fue el primero en asistirlo y luego ingresó a la cancha la ambulancia que lo trasladó a emergencias para recibir la atención especializada. pic.twitter.com/7BDAXAOpwN — Ele Notejane (@Ele_Notejane) September 9, 2024

El doctor de Frontera Rivera, Ricardo Araujo, le suministró oxígeno antes de trasladarlo a un centro de salud cercano, donde fue estabilizado y puesto en observación para luego continuar con los exámenes más exhaustivos que revelaron que el protagonista sufrió un episodio de arritmia, informó la prensa local.

Cómo es el estado de salud de Alejandro Isabella que se desmayó en pleno partido en Uruguay

Luego de ser trasladado al hospital, la periodista uruguaya Ele Notejane se contactó con Gonzalo Scotti, referente del conjunto de Montevideo y compañero de Alejandro Isabella a quien le aseguró que “si bien está bien, el doctor quiso que lo viera un cardiólogo” por lo que ahora “va a tener que hacerse unos chequeos”.

“Después de lo de Izquierdo, como todos los deportistas, quedamos asustados. Gracias a Dios, está bien, pero la verdad hay que felicitar la rapidez, el tener una ambulancia, la organización y todos los jugadores de Frontera y parcialidad, dándole prioridad a la salud de nuestro compañero”, agregó el futbolista.

Por otra parte, ya un poco recuperado, el propio defensor habló con la C Toda y llevó aclaró que está “fuera de peligro”. “Fue un partido complicado donde el cuerpo se exige mucho la verdad. Los médicos me atendieron con la mejor. Me trasladaron a emergencias para chequear que todo esté bien, ya que retornábamos a Montevideo con un viaje largo”, explicó.

Por su parte, Belén Perdomo, pareja del futbolista, se refirió a lo sucedido en declaraciones radiales: “Fue un momento muy complicado cuando se desmayó Alejandro en la cancha. Por suerte, pudimos contar con una ambulancia que ingresó a la cancha. Eso fue clave”.