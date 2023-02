Abusos en Gimnasia: los antecedentes de Aleman y el origen de los "bautismos"

El periodista Mateo Romero decidió explicar el trasfondo del enfrentamiento a través de un hilo de Twitter que publicó en la cuenta @Taconeta_tw. "Brahian Aleman era el líder de una banda interna que se hacía llamar Los Ninjas. ¿Cuál era su misión? Fajar a los pibes que surgían de inferiores", aseguró.

"La pretemporada en el Howard Johnson (junio 2021) fue la cúspide de los ataques de Los Ninjas. La banda liderada por Aleman entró tres veces a la pieza de Miramón para fajarlo entre 7 u 8. Luego, pasaron por la pieza de (Franco) Torres, lo envolvieron entre sábanas y también lo golpearon", detalló Romero.

El periodista agregó que "la peor parte se la llevó (Bruno) Palazzo cuando lo agarraron con una madera astillada y le dejaron sangrando la parte del muslo. Otro que tampoco zafó es (Ivo) Mammini, que lo golpearon en 2020 y querían volver a 'iniciarlo' un año después".

Tuit Brahian Alemán y bautismos en Gimnasia Redes Sociales

La Comisión Directiva de Gimnasia, que en ese momento era presidida por Gabriel Pellegrino, consideró que estos ritos de iniciación habían sobrepasado un límite. Brahian Aleman, Nelson Insfrán y Matías Pérez García fueron sancionados por "conductas indebidas" y "excesos".

Según informó el periodista Pablo Carrozza, en medio de estas agresiones se habría producido un abuso sexual que fue ocultado por la dirigencia. La actual Comisión Directiva se encuentra investigando el caso a pesar de que nunca existió una denuncia formal ante la Justicia.

"Se habla de un ex jugador de GELP que ingresó a la habitación de un juvenil y le puso el pito en la cara, como rito de iniciación. Eso no es un bautismo. Es un abuso sexual", denunció Carrozza, quien no dio más datos sobre el presunto agresor.

Después del cruce del fin de semana, Brahian Aleman desmintió todas las acusaciones. "Es al contrario. Siempre tratamos de apoyarlos, aconsejarlos. Son cosas que se dicen afuera. Si les preguntan a los pibes, ninguno va a decir que tuvo un problema", aseguró en diálogo con Radio La Red.