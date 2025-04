Citaron a indagatoria al policía que roció con gas pimienta a una nena en la marcha de los jubilados

El requerimiento había sido realizado por el fiscal federal Eduardo Taiano: “Conforme se advierte de la videograbación incorporada al legajo, la actitud de Carla y Fabrizia Pegoraro, quienes se encontraban sentadas en la vía pública sin ejercer ningún tipo de resistencia intimidación y/o violencia, de ningún modo pudo -ni puede- considerarse una situación amenazante o de riesgo suficiente para el personal policial o de terceras personas que justificara a Rivaldi la utilización del armamento no letal.”, advirtió el fiscal en la presentación.

Para luego agregar: “En ese entendimiento, la conducta por la cual esta parte solicita se indague a Cristian Rivaldi podría resultar constitutiva -prima facie- del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves -en perjuicio” de la niña y su madre, representadas por el abogado Gregorio Dalbon.

A raíz de los hechos, en aquel entonces, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizó una fallida operación de prensa donde dejó trascender un video fake para exculpar a las fuerzas de seguridad del ataque con gas pimienta y remarcar que se trataron de "grupos de izquierda". El apuntado de su difusión a medios afines al Gobierno fue el entonces jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle.

Sobre lo ocurrido en las afueras del Congreso mientras se debatía el veto a la reforma jubilatoria, la nena contó: "Fue un momento que nunca lo pasé, era la primera vez que íbamos a una manifestación. Después de ver la votación que salió negativa quisimos salir a defender a los jubilados".

"Nos tiraron gas a mamá y a mí, no estábamos haciendo nada. Era una manifestación política, no hicimos nada para que nos tiraran gas, de hecho estábamos sentadas en el piso", remarcó.

En diálogo con C5N, dio detalles del crudo momento en el que fue rociada: "Yo veía que señalaban, pero no sé si para que tiren o para que no. En una de las grabaciones se ve cómo los policías señalan". Luego agregó: "Cuando sentí el gas, escuchaba a mi mamá que me pedía que cerrara los ojos pero ya me había entrado. Me asusté, empecé a gritar porque veía que no podía ver ni respirar de los nervios. No escuchaba a mi mamá, me llevaban de acá para allá".