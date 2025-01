Chocó una moto a alta velocidad y escapó: murieron dos jóvenes que venían de una reunión

El hecho ocurrió la madrugada del sábado en la localidad correntina de Bella Vista. Las familias de las víctimas fatales piden que arresten al conductor que no se detuvo tras el impacto y sigue prófugo. Este domingo harán una marcha en pedido de justicia.

En una de las breves filmaciones que trascendieron se puede ver no solo la secuencia del choque, sino que también cómo el conductor de la camioneta no redujo la velocidad y continuó su camino sin detenerse a socorrer a las víctimas.

Detrás de la motocicleta en la que circulaban las víctimas, Miguel Leiva de 32 años y Enzo Ibarra (27), iban otros compañeros de trabajo ya que minutos antes todos habían compartido una reunión y ya se dirigían a sus respectivas casas.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales tomaron conocimiento de un accidente y según el parte policial, un automóvil “impactó contra una motocicleta marca Honda modelo Wave 110 c.c., en la que se desplazaban dos hombres jóvenes”.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Local con heridas de distinta gravedad. Lamentablemente, horas después, se confirmó el fallecimiento de Leiva debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto. Mientras que durante las horas de la madrugada de este domingo, falleció el otro joven, padre de un niño de 6 años y a la espera de una beba de 7 meses de gestación.

Tras las primeras investigaciones, la policía logró identificar al vehículo involucrado y a su conductor. Se trata de un automóvil Volkswagen modelo Voyage, conducido por un hombre de 26 años, aunque aún no dieron a conocer el nombre y apellido del mismo. La causa con intervención judicial comenzó como lesiones graves en accidente de tránsito y después pasó a un supuesto doble homicidio culposo.

“Quiero que se haga justicia por mis sobrinos y cuñada”, el desesperado pedido de la familia de las víctimas

Horas después del choque seguido de muerte que conmocionó a todos los vecinos de Bella Vista, la hermana de una de las víctimas, habló con C5N y confirmó el fallecimiento de Enzo Ibarra.

Respecto al hombre que se dio a la fuga, Yackelin Ibarra explicó que en la Comisaría le dijeron que conductor del vehículo se iba a entregar, pero “todavía no lo hizo, tampoco tiene el orden de allanamiento porque para hacerlo tienen que tener un domicilio y no lo tienen”. “Me dijeron que están yendo casa por casa de los familiares para encontrarlo, pero no pueden ingresar”, señaló.

Respecto al impacto, la joven explicó que en uno de los videos que trascendieron del momento del impacto, “se ve el choque desde atrás” y “se ve que ellos iban frenando y cómo se lo lleva puesto el auto”. “Ellos venían de un asado, eran las 2.30 de la mañana y ya se iban a dormir para ir al otro día a trabajar. Atrás de ellos iban otros compañeros, pero el auto los agarró a ellos”, indicó en diálogo con Mariela López Brown en Argentina en Vivo por C5N.

También negó las versiones que circulaban donde señalaba que los hombres que iba arriba de la motocicleta iban alcoholizados. “No estaban borrachos, porque mi hermano no tomaba, ni fumaba. La mujer está embarazada de 7 meses de una nena que tanto deseaba y tiene un nene de 6 años. Eran dos chicos trabajadores”, señaló.

Por otro lado, respecto al conductor de la camioneta aseguró que no se quién es, pero “todos dicen que es un hombre de plata y que va a costar que lo encuentren o que se entregue o si se entrega que va a salir enseguida porque tiene plata y nosotros no”.

“Hay fotos de él en un boliche de acá donde estuvo esa noche, pero que borró de su estado de WhatsApp. Subió fotos que estuvo tomando, pero los borró”, sostuvo y agregó: “No sé si en el auto iba con otra persona, muchos dicen que él iba con una mujer y después del accidente ella pasó con una camioneta, digo yo como mirando para ver qué pasó”.

Al mismo tiempo pidió: “Quiero que se haga justicia por mis sobrinos y cuñada. Él era todo para ellos, como para mi mamá que era su único hijo varón. Espero que el asesino se entregue, ya tiene condena social pero también tiene condena de Dios y que destruyó dos familias. Mató a dos chicos trabajadores, no sé cómo va a poder hacer para vivir con la conciencia. La familia de él nadie salió hablar, son cómplices”. Este domingo a las 19 harán una marcha en pedido de justicia.