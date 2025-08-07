¿Vuelve tu ex o te rompen el corazón? Los signos bajo sorpresas amorosas en este 7 de agosto El cielo de este jueves deja el corazón expuesto: algunos signos se reencontrarán con viejos amores, otros enfrentarán giros inesperados. Descubrí si sos uno de los tocados por los tránsitos del día. Por







El cielo trae movimientos sutiles pero significativos en el plano afectivo.

¿Vuelve tu ex o te rompen el corazón?: hoy el cielo trae movimientos sutiles pero significativos en el plano afectivo, y hay revelaciones para ciertos signos que están especialmente tocados por los tránsitos planetarios. ¿Cuáles son los perfiles astrales bajo sorpresas amorosas este 7 de agosto?

La Luna en Capricornio sigue marcando una energía contenida, más mental que pasional, pero su cercanía al final del signo genera tensión interna, necesidad de respuestas concretas y decisiones en temas del corazón. Mientras tanto, Venus en Cáncer hace que los vínculos se vuelvan más sensibles, y con Mercurio retrógrado en Leo, las palabras no siempre dicen lo que sienten.

A esto se suma la presencia de Marte en los primeros grados de Libra, iniciando una etapa donde el deseo busca equilibrio, pero puede encontrar conflicto si no hay reciprocidad. Las conexiones románticas pueden tambalear o encenderse de forma inesperada. Hoy hay personas que podrían vivir reencuentros emocionales, giros inesperados, confesiones pasionales o incluso rupturas necesarias. Todo lo que no se decía empieza a salir a la luz.

corazon Signos con sorpresas en el amor el 7 de agosto Cáncer Con Venus y Júpiter transitando tu signo, sos uno de los más beneficiados del día. El amor puede aparecer de forma inesperada, o una relación existente puede dar un giro cálido, protector o lleno de ternura. Estás magnético/a, receptivo/a y con ganas de sentirte en casa en los brazos del otro.

Leo Aunque Mercurio está retrógrado en tu signo, el Sol también está allí y te da carisma de sobra. Hoy podrías reconectar con alguien del pasado, recibir un mensaje inesperado o replantearte lo que deseás realmente en el amor. Sorpresas a flor de piel, pero también aprendizajes.

Libra Marte acaba de ingresar a tu signo, encendiendo el deseo, el coqueteo y la iniciativa. Es posible que des el primer paso, recibas una propuesta inesperada o vivas un encuentro que sacuda tu rutina emocional. Tu encanto se enciende y atrae. Tauro y Capricornio Con la Luna en Capricornio y Urano desde Géminis activando tu zona de vínculos, los signos de tierra pueden vivir giros inesperados en sus relaciones. Se caen estructuras rígidas y aparece la posibilidad de algo nuevo, fresco y fuera del guion.