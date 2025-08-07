7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

¿Vuelve tu ex o te rompen el corazón? Los signos bajo sorpresas amorosas en este 7 de agosto

El cielo de este jueves deja el corazón expuesto: algunos signos se reencontrarán con viejos amores, otros enfrentarán giros inesperados. Descubrí si sos uno de los tocados por los tránsitos del día.

Por
El cielo trae movimientos sutiles pero significativos en el plano afectivo.

El cielo trae movimientos sutiles pero significativos en el plano afectivo.

¿Vuelve tu ex o te rompen el corazón?: hoy el cielo trae movimientos sutiles pero significativos en el plano afectivo, y hay revelaciones para ciertos signos que están especialmente tocados por los tránsitos planetarios. ¿Cuáles son los perfiles astrales bajo sorpresas amorosas este 7 de agosto?

Dentro del zodíaco, un signo se perfila como el gran favorecido en el terreno del amor.
Te puede interesar:

A qué signo le irá mejor en el amor en agosto 2025, según la inteligencia artificial

La Luna en Capricornio sigue marcando una energía contenida, más mental que pasional, pero su cercanía al final del signo genera tensión interna, necesidad de respuestas concretas y decisiones en temas del corazón. Mientras tanto, Venus en Cáncer hace que los vínculos se vuelvan más sensibles, y con Mercurio retrógrado en Leo, las palabras no siempre dicen lo que sienten.

A esto se suma la presencia de Marte en los primeros grados de Libra, iniciando una etapa donde el deseo busca equilibrio, pero puede encontrar conflicto si no hay reciprocidad. Las conexiones románticas pueden tambalear o encenderse de forma inesperada. Hoy hay personas que podrían vivir reencuentros emocionales, giros inesperados, confesiones pasionales o incluso rupturas necesarias. Todo lo que no se decía empieza a salir a la luz.

corazon

Signos con sorpresas en el amor el 7 de agosto

Cáncer

Con Venus y Júpiter transitando tu signo, sos uno de los más beneficiados del día. El amor puede aparecer de forma inesperada, o una relación existente puede dar un giro cálido, protector o lleno de ternura. Estás magnético/a, receptivo/a y con ganas de sentirte en casa en los brazos del otro.

Leo

Aunque Mercurio está retrógrado en tu signo, el Sol también está allí y te da carisma de sobra. Hoy podrías reconectar con alguien del pasado, recibir un mensaje inesperado o replantearte lo que deseás realmente en el amor. Sorpresas a flor de piel, pero también aprendizajes.

Libra

Marte acaba de ingresar a tu signo, encendiendo el deseo, el coqueteo y la iniciativa. Es posible que des el primer paso, recibas una propuesta inesperada o vivas un encuentro que sacuda tu rutina emocional. Tu encanto se enciende y atrae.

Tauro y Capricornio

Con la Luna en Capricornio y Urano desde Géminis activando tu zona de vínculos, los signos de tierra pueden vivir giros inesperados en sus relaciones. Se caen estructuras rígidas y aparece la posibilidad de algo nuevo, fresco y fuera del guion.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 6 de agosto

El 23 de agosto de 2025 se produce una Luna Nueva poderosa en el grado 0 de Virgo. ¿Cómo impacta en todos los signos?.

La Luna Nueva de agosto revela lo oculto, ¿cómo impacta en cada signo?

Horóscopo de hoy, martes 5 de agosto.

Horóscopo de hoy, martes 5 de agosto

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 4 de agosto

Consejos durante Mercurio retrógrado en Leo.

Mercurio retrógrado en Leo: qué hacer y qué evitar durante este fenómeno

Rating Cero

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del León santafesino.
play

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

play

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

últimas noticias

Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Hace 10 minutos
play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 19 minutos
play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 34 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 36 minutos
play

Continúa el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido: declara Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo

Hace 36 minutos