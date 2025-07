¿Cómo impacta Mercurio Retrógrado en Leo en cada signo?.

Es importante destacar que este movimiento nos propone cuestionar desde dónde hablamos, si buscamos expresarnos o simplemente ser validados. Nos confronta con los errores del ego, los enredos del orgullo y los deseos no dichos que necesitan ser vistos y reconocidos. El signo del león rige la autenticidad, el corazón, la necesidad de dejar huella. Cuando Mercurio retrocede en este campo zodiacal, lo que vuelve no es cualquier idea: son ideas que nos definen. Y lo que se traba no es cualquier conversación: es la que más expone nuestra singularidad.

Cómo afecta a cada signo

Aries

Tiempo de revisar proyectos creativos o amorosos. Puede haber malentendidos en lo romántico o con hijos. Evitá decisiones impulsivas. Volvé a conectar con lo que te apasiona sin necesidad de impresionar a nadie.

Tauro

Se activan asuntos del pasado familiar o temas del hogar. Pueden reaparecer conflictos viejos con padres o personas cercanas. Ideal para repensar mudanzas, decoración o la raíz emocional desde donde hablás.

Géminis

Mercurio es tu regente, así que este retroceso se siente fuerte. Atención con lo que decís: puede malinterpretarse. Evitá chismes y escuchá más de lo que hablás. También podés reencontrarte con alguien del pasado.

Cáncer

Es momento de revisar cómo gestionás tu seguridad y tus recursos. Podrías replantearte gastos, ingresos o tu autoestima. ¿Estás hablando desde la abundancia o desde la carencia? No tomes decisiones económicas hasta agosto.

Leo

Lo sentís de frente. Este tránsito te invita a revisar tu identidad, tu voz, tu presencia. ¿Estás siendo fiel a vos? Es probable que dudes de tu imagen o de cómo los demás te perciben. Bajá un cambio y reconectá con lo esencial.

Virgo

Tu regente también es Mercurio, y el retroceso se da en tu zona del inconsciente. Etapa para mirar hacia adentro. Pueden volver fantasmas del pasado, sueños raros o culpas que no resolviste. Aprovechá para hacer terapia o escribir.

Libra

Momento de revisión en tu círculo social. Amistades, equipos o proyectos grupales pueden ponerse en pausa o requerir conversaciones incómodas. También puede reaparecer alguien del pasado con quien quedó algo pendiente.

Escorpio

Revisión fuerte en lo profesional y en tu imagen pública. ¿Estás diciendo lo que querés decir en el trabajo? ¿O estás disfrazando tu verdadera ambición? Pueden surgir malentendidos con jefes o autoridad.

Sagitario

Mercurio retro en Leo te activa filosóficamente. Dudas existenciales, necesidad de reordenar creencias. También puede haber trabas en estudios, trámites o viajes. No todo lo que brilla es oro: no idealices.

Capricornio

Tiempo para revisar temas de intimidad, dinero compartido o deudas emocionales. Viejos vínculos pueden resurgir para saldar cuentas pendientes. No es buen momento para firmar papeles o préstamos.

Acuario

Mercurio retrógrado toca tus relaciones uno a uno. Ex parejas, malentendidos en vínculos clave, negociaciones que se traban. Es una invitación a hablar con más empatía y menos orgullo.

Piscis

Atención con la salud, rutinas, hábitos y el trabajo diario. Pueden aparecer síntomas que hablan más de lo emocional que de lo físico. Reorganizá tu agenda y no cargues con tareas que no te corresponden.