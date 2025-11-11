Horóscopo de hoy, miércoles 12 de noviembre

Conocé todo lo que deparan los astros sobre salud, dinero, amor y trabajo según tu signo zodiacal.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé todo lo que tiene preparado el horóscopo para este miércoles 12 de noviembre con respecto a salud, dinero, amor y trabajo según tu signo zodiacal.

Portal 11/11: qué significa y cómo es el ritual para potenciar su energía

(21 de marzo al 20 de abril)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Crítica favorable en su actuación profesional. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

(21 de abril al 21 de mayo)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Momento económico diez, disfrútelo. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Jornada tranquila física y mentalmente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Se aproximan buenos tiempos para el amor. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Vida profesional enriquecedora. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Los momentos con su pareja serán mágicos. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. Los asuntos laborales le irán muy bien. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Es importante que no confunda los sentimientos. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Duerma más horas, lo necesita.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. La fruta ayudará bastante a su organismo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Se avecinan cambios favorables en el trabajo. La base de su salud puede estar en una sana alimentación.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Surgirá una relación pero no pasará de la amistad. Momento adecuado para hacer compras pendientes. Empiezan a solucionarse todos los temas profesionales. Hoy, concédase ese capricho que tanto desea, es muy saludable.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Deje de sufrir por unos celos infundados. Mejora el nivel de sus ingresos. Ambiente de trabajo cordial. Salud magnífica, salga a divertirse.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Abundantes novedades en el amor. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. En el trabajo, siga fomentando la creatividad de su equipo. Está muy tenso; relájese con un baño.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.