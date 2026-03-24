24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, miércoles 25 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 25 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones.
Te puede interesar:

Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. Puede recaer por un constipado mal curado.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Surge una sorpresa en su vida amorosa. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Ha ganado algunos kilos, pero no se obsesione los perderá.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Intentarán jugar con sus sentimientos, huya de halagos. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Recuperará sus antiguas amistades. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Reflexione sobre sus proyectos y objetivos profesionales. Dedique más atención a su salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sea más generoso con los afectos. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. Ese curso que va a emprender es un acierto. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No deje que nadie se meta en su relación. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Debe cuidar su alimentación si quiere rendir más.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Las visitas al odontólogo son cada seis meses.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hay tres signos que arrancan de cero con el equinoccio y cambian su destino para siempre

Tres signos que arrancan de cero con el equinoccio y cambian su destino para siempre

Horóscopo de hoy, martes 24 de marzo.

Horóscopo de hoy, martes 24 de marzo

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 23 de marzo

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 22 de marzo

¿Cómo afecta la Luna de hoy a tus emociones y acciones?

De Aries a Tauro: cómo afecta la Luna de hoy a tus emociones y acciones

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 21 de marzo

Rating Cero

Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 
play

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

El cantante lanzó una propuesta que ilusionó a los fanáticos de la actriz.
play

"Fue muy importante": el consejo de un famoso cantante que le cambió la vida a Jimena Barón

"Como llega, se va": Ian Lucas reveló qué hará con el millonario premio de MasterChef

Juanita Tinelli junto a sus padres, Paula Robles y Marcelo.

Revés judicial para Juanita Tinelli: archivaron la causa por amenazas a su familia

El cantante cordobés puso en palabras lo vivido durante la última dictadura argentina.

"Cuarteto era mala palabra": la Mona Jiménez recordó la persecución y censura de la dictadura

El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

últimas noticias

play
Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

Hace 18 minutos
play
La diputada Karen Reichardt presentó un proyecto de ley para modificar el nombre del feriado del 24 de marzo. 

Karen Reichardt propuso modificar el nombre del 24 de marzo por una memoria "completa"

Hace 27 minutos
Horas antes del ataque, el joven subió un video posando junto a un fusil semiautomático.

Un adolescente mató a tiros a dos profesoras que no lo dejaron entrar al colegio por llegar tarde

Hace 29 minutos
La Serenísima tiene nuevos dueños, luego de 96 años de trayectoria en la industria. 

La Serenísima, con nuevos dueños: Arcor y Danone compraron el total del paquete accionario de Mastellone

Hace 30 minutos
Horacio Marín, CEO de YPF.

El CEO de YPF aseguró que la guerra en Medio Oriente "acelera la expansión del proyecto" de GNL de Argentina

Hace 31 minutos