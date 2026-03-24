Horóscopo de hoy, miércoles 25 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 25 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Saturno y el Sol chocan en Aries: el 25 de marzo llega el tránsito que obliga a todos los signos a tomar decisiones

(21 de marzo al 20 de abril)

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. Puede recaer por un constipado mal curado.

(21 de abril al 21 de mayo)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Surge una sorpresa en su vida amorosa. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Ha ganado algunos kilos, pero no se obsesione los perderá.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Intentarán jugar con sus sentimientos, huya de halagos. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Recuperará sus antiguas amistades. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Reflexione sobre sus proyectos y objetivos profesionales. Dedique más atención a su salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sea más generoso con los afectos. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. Ese curso que va a emprender es un acierto. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No deje que nadie se meta en su relación. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Debe cuidar su alimentación si quiere rendir más.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Las visitas al odontólogo son cada seis meses.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.