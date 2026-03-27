Qué fue de la vida del Robin "olvidado" de una de las películas de Batman El compañero torpe del héroe de DC Comics protagonizó dos películas de la saga y les fue tan mal a las cintas que poco a poco fue desapareciendo de la pantalla grande para pasar a la pantalla chica. + Seguir en







Qué fue de la vida del Robin de Batman que desapareció de las pantallas. Ign.com

Chris O'Donnell fue una de las jóvenes promesas más destacadas de Hollywood durante la década de los 90, con papeles relevantes en cine y una fuerte proyección como estrella.





Alcanzó su mayor nivel de popularidad interpretando a Robin en Batman Forever y Batman & Robin, producciones que marcaron un punto de inflexión en su carrera.





Tras el declive de su presencia en el cine, logró reconvertirse con éxito en la televisión, especialmente gracias a NCIS: Los Ángeles.





En la actualidad, continúa activo en la industria con nuevos proyectos televisivos como 9-1-1: Nashville. La fama no es un territorio infinito sino un espacio limitado en el que cada nueva figura reduce el margen de brillo de las anteriores, una lógica que en Hollywood se vuelve todavía más feroz, donde las carreras se elevan con velocidad pero también se desvanecen sin previo aviso, dejando tras de sí nombres que supieron ocupar la primera línea de la industria. En ese contexto, el caso del actor Chris O'Donnell es paradigmático.

Durante la década de los 90, O’Donnell fue uno de los rostros más prometedores del cine estadounidense, con participaciones en películas famosas en su momento, como Esencia de mujer, Tomates verdes fritos y Las cosas que nunca mueren, además de haber estado muy cerca de protagonizar megaproducciones como Titanic y Spider-Man, roles que finalmente quedaron en manos de Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire, respectivamente.

Sin embargo, su mayor exposición llegó con su interpretación de Robin en Batman Forever (1995) y Batman & Robin (1997), dos producciones que, pese a su éxito comercial, recibieron críticas adversas que impactaron de lleno en la proyección de su carrera. El golpe fue tan contundente que el actor comenzó a desaparecer progresivamente de los grandes proyectos cinematográficos, en un proceso que combinó nuevas decisiones personales, desgaste profesional y la propia dinámica de una industria que rápidamente reemplaza a sus figuras. Incluso, en ese período, O’Donnell optó por alejarse parcialmente de la actuación, desencantado con el rumbo de su carrera.

Chris O'Donnell (2) CBS Media Qué fue de la vida de Chris O'Donnell Lejos de desaparecer por completo, O’Donnell encontró en la televisión un espacio más estable y sostenido para reconstruir su perfil profesional, logrando su mayor éxito con NCIS: Los Ángeles, donde interpretó al agente especial G. Callen durante 14 temporadas entre 2009 y 2023, consolidándose como una figura reconocible para una nueva audiencia y alejándose del encasillamiento que había marcado su etapa en el cine.

Antes y después de ese ciclo, también tuvo participaciones destacadas en Grey's Anatomy, donde encarnó a Finn Dandridge, así como en la miniserie The Company y en películas como Vertical Limit y Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore, trabajos que, si bien no lo devolvieron al centro de la escena cinematográfica, sí le permitieron sostener una carrera activa.

Chris O'Donnell El Comercio Mag En paralelo, el actor orientó parte de su vida hacia lo personal y lo empresarial, manteniendo un perfil más bajo respecto de la exposición mediática que había tenido en sus años de mayor popularidad, en una decisión que contrasta con la lógica de permanencia constante que suele imponer el espectáculo. En la actualidad, su nombre volvió a circular a partir de su incorporación a la serie 9-1-1: Nashville, donde interpretará al Capitán Don Sharpe, un movimiento que confirma su continuidad dentro de la industria, aunque ya lejos del estatus de estrella cinematográfica que alguna vez supo ostentar.