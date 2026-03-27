De qué se trata La fiscal, la nueva serie de Netflix sobre un histórico hecho en la justicia de mexicana

Se centra en el trabajo de Sayuri Herrera, la primera fiscal de femicidios de la Ciudad de México. Y la periodista cordobesa Paula Mónaco Felipe es una de sus directoras.

Felipe y Tovar se adentraron en el entramado policial y judicial de la Ciudad de México para documentar el trabajo de Herrera, quien se convirtió en la primera fiscal especializada en feminicidios de la capital del país, tras un concurso público.

Este jueves 26 de marzo Netflix se estrenó La fiscal , una serie documental que explora la búsqueda de justicia frente al feminicidio, uno de los desafíos más lacerantes de nuestro tiempo , según respaldo oficial. Producida por Detective , se centra en Sayuri Herrera , ex-activista estudiantil en la Unam y referente del feminismo en México , que enfrenta su mayor reto al convertirse en la primera fiscal de feminicidios de la Ciudad de México .

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Se centra en el trabajo de Sayuri Herrera , la primera fiscal de femicidios de la Ciudad de México . Y la periodista cordobesa Paula Mónaco Felipe es una de sus directoras.

“Esta serie documental retrata su lucha y la de su equipo por la justicia para las víctimas de violencia de género , mostrando tanto sus logros como el alto costo personal de tratar de cambiar al sistema desde adentro”, precisa la presentación de la realización de tres episodios , resultado de un proceso de inmersión periodística de varios años marcado por el rigor crítico, la sensibilidad narrativa y un compromiso profundo con la memoria.

Es en este último punto que La fiscal tiene un vínculo con Córdoba , por cuanto una de sus directoras y productoras es la periodista cordobesa Paula Mónaco Felipe , quien trabajó en complementariedad con su pareja, el fotógrafo mexicano Miguel Tovar .

Felipe y Tovar se adentraron en el entramado policial y judicial de la Ciudad de México para documentar el trabajo de Herrera, quien se convirtió en la primera fiscal especializada en feminicidios de la capital del país , tras un concurso público. “Con acceso inédito, la fiscal revela las tensiones, límites y contradicciones cotidianas de las instituciones encargadas de investigar la violencia feminicida ”, señala la ya aludida presentación oficial.

“Pero también registra los atisbos de transformación que surgen cuando, incluso en estructuras erosionadas por la inercia o la desconfianza, hay personas dispuestas a ir contra corriente e intentar cambiar las cosas desde dentro”, completa sobre una realización que acompañó las investigaciones de los feminicidios de Karen Itzel, Joana Esmeralda, Yrma Lydya y Ariadna Fernanda.

Para sus impulsores, La fiscal es un homenaje a las mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas y un reconocimiento a las familias que, pese al dolor, perseveran en la búsqueda de verdad y justicia. “La serie es el registro de un momento específico: el intento —acaso excepcional— de transformar una estructura desde adentro. Un documento sobre lo posible en tiempos de cinismo y escepticismo”, rematan.

la fiscal

Tráiler de La fiscal

Embed - La fiscal | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La fiscal

Paula Mónaco Felipe es reportera independiente y editora, con trabajo publicado en The New York Times, BBC Mundo, Gatopardo, Bomb Magazine, La Jornada y Pie de página, entre otros medios. Fue corresponsal en México de teleSUR y El Telégrafo, además de fundadora de Bocado.lat.

Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo de México (2019 y 2022), el Premio Walter Reuter (2024) y el Premio Breach Valdez (2020 y 2022). También fue becaria del Pulitzer Center y Rainforest Fund. Es la autora de Ayotzinapa, horas eternas y coautora de cinco libros; es co-guionista del podcast Veracruz de los silencios (nominado al Premio Gabo 2025 y al True Story Award); e investigadora – productora de proyectos de cine y series.

Miguel Tovar Fierro es director de fotografía. Antes de trabajar en cine, fue fotoperiodista por 16 años, colaborando en medios nacionales y agencias internacionales de noticias. Es colaborador en México de The New York Times video, y ha sido director de fotografía en los documentales Los días de Ayotzinapa (Netflix, 2019), Endangered (HBO, 2022) y Lachatao (Natalia Bruschtein, 2025).

También desarrolló esa tarea en las películas de ficción Matar extraños (Nicolás Pereda), Cobre (Nicolás Pereda) y Skin of Sky (Andrea Bussman). Ganó el World Press Photo 2020 en la categoría cortometraje documental con It’s Mutilation: The Police in Chile are Blinding Protesters (2019).

Por su parte, la productora Detective es una compañía dedicada al desarrollo y producción de historias de la realidad para múltiples plataformas.

A través de un proceso que integra lo mejor del periodismo con el lenguaje cinematográfico, ha generado contenidos de alta calidad reconocidos con el Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, además de producciones de amplia distribución internacional y proyectos con incidencia pública.