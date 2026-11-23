Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 24 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Luna llena en géminis de noviembre: cambios, noticias y revelaciones para los 12 signos del zodíaco

Hoy vas a tener un día con chispa y ganas de arrancar mil cosas a la vez. En el amor, frená un segundo antes de contestar impulsivo si el otro piensa distinto. En cuanto al dinero, una idea nueva te entusiasma, pero releé todo antes de mandarte. Para la salud, bajá un cambio mental para no terminar pasada de rosca.

Se cae una ficha que venías esquivando y te toca mirar de frente lo que no cerraba. En el amor, no te apures a sacar conclusiones ni a comprometerte en caliente. En cuanto a tu economía de hoy, el foco está en revisar decisiones y cuidar lo que tenés sobre la mesa. En la salud, tu cuerpo pide pausa y cero apuro por resolver todo ya.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Con la Luna Llena en tu casa vas a estar súper expresivo, inquieto y listo para la acción. En el amor, evitá querer tener la última palabra o agrandar una charla al pedo. En lo económico, caen noticias o cambios de planes que te obligan a acomodar números. En la salud, soltá la ansiedad de querer resolverlo todo en el mismo instante.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy estás más sensible al clima de afuera y necesitás un refugio para procesar lo que pasa. En el amor, no te obligues a explicar lo que todavía vos mismo estás terminando de entender. Prestá atención a tu bolsillo, una intuición te avisa qué no conviene mover por ahora. En la salud, buscá silencio y descanso para bajar el ruido emocional.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Caen sorpresas que mueven el tablero y te hacen repensar planes o invitaciones. En el amor, defendé lo tuyo pero no conviertas cada diferencia en una pulseada de ego. En el dinero, medí bien los impulsos antes de decir que sí a algo grande. En la salud, canalizá esa energía eléctrica en movimiento sin quemarte.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El día trae novedades que te piden cintura para cambiar de estrategia sobre la marcha. En el amor, soltá un poco el control y escuchá qué necesita la otra persona hoy. En lo económico, revisá una decisión y dejá margen para corregir el rumbo. En la salud, aceptá que no todo sale milimétrico y aflojá las tensiones.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Llega una propuesta o idea inesperada que te despierta curiosidad y ganas de jugar. En el amor, disfrutá el entusiasmo pero no te enganches en discusiones por tonterías. En cuanto a tus finanzas, escuchá lo nuevo antes de comprometer tu bolsillo. En la salud, buscá equilibrio para no pasar de la euforia al cansancio en dos horas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La Luna llena saca a la luz algo que venías masticando en silencio hace rato. En el amor, las emociones están a flor de piel: no respondas desde el enojo ni tomes decisiones definitivas hoy. En el dinero, reacomodá prioridades con cabeza fría después del movimiento. En la salud, cuidá tu energía y dale tiempo a tu cuerpo para asimilar el impacto.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Una charla o actitud inesperada cambia tus expectativas y te deja pensando. En el amor, no confundas ser sincero con tirar frases sin medir cómo pegan. En cuanto a la plata, ordená tus vías antes de abrir frentes nuevos que no vas a poder sostener. En la salud, regulá el ritmo para no pasarte de vueltas con tanta charla y movimiento.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Caen imprevistos y cambios de planes que piden atención sin que te agarre la impaciencia. En el amor, bajá la exigencia y no pretendas resolver todo hoy mismo. En el dinero, priorizá lo urgente y pateá para después lo que puede esperar. En la salud, frená el modo máquina un rato para que no se te trabe el cuerpo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La Luna Llena en Géminis te trae una invitación o chispa que te super copa. En el amor, disfrutá de la espontaneidad sin agrandar discusiones al dope. En lo económico, no prometas más de lo que podés cumplir ni te pases de rosca con los planes. En la salud, ventilá la cabeza y cuidá tus horas de descanso.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Una noticia o giro inesperado te mueve el piso y te hace revisar certezas. En el amor, date tiempo para sentir qué te pasa antes de sacar conclusiones apuradas. En la plata, esperá a que baje la espuma antes de tomar una decisión clave. En la salud, dejá que pasen las olas y priorizá tu calma interna.