Luna sextil Venus de hoy: ¿cuáles son los signos que empiezan bien la semana? El astro nocturno cambia de signo cada dos días y medio, marcando un pulso emocional distinto que influye en nuestro ánimo, relaciones y actividades cotidianas. Seguir sus movimientos ayuda a entender mejor la energía de cada jornada. Por







Luna sextil Venus: ¿Cuáles son los signos que empiezan bien la semana?.

Según Astrology Cafe, hoy la Luna está en Virgo en sextil a Venus y es un aspecto que despierta apertura, amabilidad y la posibilidad de expresar afecto con facilidad. ¿Cuáles son los signos que empiezan bien la semana?

Este tipo de influencia suele favorecer las relaciones, el atractivo social, la empatía y una disposición armoniosa en nuestras interacciones.

En astrología, el astro nocturno que se mueve más rápido en el zodíaco: tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta completa, por lo que pasa unos dos días y medio en cada signo. Esto significa que cada pocas jornadas sentimos una vibra emocional diferente, con distintas necesidades y enfoque. Por otro lado, el sextil es un contacto armónico que se forma cuando dos planetas están separados por 60 grados en la carta natal o en tránsitos. Se lo considera uno de los aspectos suaves o benéficos, junto con el trígono, aunque con una energía más sutil.

mujer sonriendo ¿Qué signos tienen más beneficios de este tránsito? 1. Aries, Tauro, Géminis, Libra, Leo, Cáncer

El sextil entre Luna y Venus da un impulso armónico a la sociabilidad , y estos signos suelen aprovechar más esas energías, según múltiples fuentes astrologías:

, y estos signos suelen aprovechar más esas energías, según múltiples fuentes astrologías: Aries disfruta de oportunidades románticas y sociales Times UnionCT Insider.

disfruta de oportunidades románticas y sociales Times UnionCT Insider. Tauro encuentra armonía y enfoque en lo doméstico o personal Times UnionPeople.com.

encuentra armonía y enfoque en lo doméstico o personal Times UnionPeople.com. Géminis ve florecer su creatividad y su conexión social Times UnionPeople.com.

ve florecer su creatividad y su conexión social Times UnionPeople.com. Leo se ve favorecido en carisma y romance, especialmente con Venus entrando en su signo Times UnionPeople.com.

se ve favorecido en carisma y romance, especialmente con Venus entrando en su signo Times UnionPeople.com. Cáncer y Libra también encuentran desarrollo emocional y claridad en relaciones, como apuntan otros horóscopos del día/semanal Times UnionPeople.com.