Luna sextil Venus de hoy: ¿cuáles son los signos que empiezan bien la semana?

El astro nocturno cambia de signo cada dos días y medio, marcando un pulso emocional distinto que influye en nuestro ánimo, relaciones y actividades cotidianas. Seguir sus movimientos ayuda a entender mejor la energía de cada jornada.

Por
Luna sextil Venus: ¿Cuáles son los signos que empiezan bien la semana?.

Según Astrology Cafe, hoy la Luna está en Virgo en sextil a Venus y es un aspecto que despierta apertura, amabilidad y la posibilidad de expresar afecto con facilidad. ¿Cuáles son los signos que empiezan bien la semana?

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Este tipo de influencia suele favorecer las relaciones, el atractivo social, la empatía y una disposición armoniosa en nuestras interacciones.

En astrología, el astro nocturno que se mueve más rápido en el zodíaco: tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta completa, por lo que pasa unos dos días y medio en cada signo. Esto significa que cada pocas jornadas sentimos una vibra emocional diferente, con distintas necesidades y enfoque. Por otro lado, el sextil es un contacto armónico que se forma cuando dos planetas están separados por 60 grados en la carta natal o en tránsitos. Se lo considera uno de los aspectos suaves o benéficos, junto con el trígono, aunque con una energía más sutil.

mujer sonriendo

¿Qué signos tienen más beneficios de este tránsito?

1. Aries, Tauro, Géminis, Libra, Leo, Cáncer

  • El sextil entre Luna y Venus da un impulso armónico a la sociabilidad, y estos signos suelen aprovechar más esas energías, según múltiples fuentes astrologías:
  • Aries disfruta de oportunidades románticas y sociales Times UnionCT Insider.
  • Tauro encuentra armonía y enfoque en lo doméstico o personal Times UnionPeople.com.
  • Géminis ve florecer su creatividad y su conexión social Times UnionPeople.com.
  • Leo se ve favorecido en carisma y romance, especialmente con Venus entrando en su signo Times UnionPeople.com.
  • Cáncer y Libra también encuentran desarrollo emocional y claridad en relaciones, como apuntan otros horóscopos del día/semanal Times UnionPeople.com.

2. Todos los signos reciben un impulso general en temas de creatividad, romance y socialización, gracias al ingreso de Venus en Leo (se mantiene hasta el 19 de septiembre).

