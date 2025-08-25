Luna sextil Venus de hoy: ¿cuáles son los signos que empiezan bien la semana?

Según Astrology Cafe, hoy la Luna está en Virgo en sextil a Venus y es un aspecto que despierta apertura, amabilidad y la posibilidad de expresar afecto con facilidad. ¿Cuáles son los signos que empiezan bien la semana?
Este tipo de influencia suele favorecer las relaciones, el atractivo social, la empatía y una disposición armoniosa en nuestras interacciones.
En astrología, el astro nocturno que se mueve más rápido en el zodíaco: tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta completa, por lo que pasa unos dos días y medio en cada signo. Esto significa que cada pocas jornadas sentimos una vibra emocional diferente, con distintas necesidades y enfoque. Por otro lado, el sextil es un contacto armónico que se forma cuando dos planetas están separados por 60 grados en la carta natal o en tránsitos. Se lo considera uno de los aspectos suaves o benéficos, junto con el trígono, aunque con una energía más sutil.
¿Qué signos tienen más beneficios de este tránsito?
1. Aries, Tauro, Géminis, Libra, Leo, Cáncer
2. Todos los signos reciben un impulso general en temas de creatividad, romance y socialización, gracias al ingreso de Venus en Leo (se mantiene hasta el 19 de septiembre).