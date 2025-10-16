Luna en Leo de hoy: ¿cuáles son los signos más empoderados y valientes?

La Luna en Leo enciende el fuego interior, impulsa la autoconfianza y nos recuerda que brillar no es arrogancia, sino autenticidad. Estos son los signos que sentirán el impulso de mostrarse con más poder y coraje. ¿Cuáles son los signos más empoderados y valientes?
El astro leonino llega para activar el escenario interno: el deseo de destacar, de ser reconocidos y de vivir con pasión. Bajo esta energía, las emociones se vuelven más intensas y el corazón pide protagonismo. Es momento de animarse, de hablar con seguridad y de dejar atrás el miedo a las críticas.
Un dato astral clave es saber que el satélite lunar permanece aproximadamente dos días y medio en cada signo del zodíaco, por eso su vibra cambia con frecuencia y afecta nuestro estado emocional de manera distinta. Durante su paso por el sino del león, todos sentimos el impulso de brillar, buscar reconocimiento y conectar con el placer de ser vistos.
Consejo lunar: cuando la Luna transita por Leo, todos podemos ser protagonistas. Atrevete a brillar sin culpa y recordá que la verdadera valentía está en mostrarse tal cual uno es.