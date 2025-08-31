Despedí el mes con amor y gratitud antes de recibir la primavera y los eclipses de septiembre: un rito sencillo para cerrar ciclos y abrir tu vida a nuevas oportunidades.

Despedí agosto con este ritual y abrí tu vida al amor y la prosperidad : este mes se despide y deja paso a un septiembre lleno de eclipses y nuevas oportunidades. Descubrí el rito ideal para cerrarlo con gratitud y armonía .

El Sol en Virgo desde el 21 de agosto marcó el inicio de un período de organización, revisión y limpieza interior. Antes de que los eclipses del mes próximo influyan en nuestra vida, es fundamental cerrar ciclos con amor y conciencia. Despedir un ciclo no es solo un gesto simbólico: es un acto de autoconocimiento. Al hacerlo, liberamos energías viejas, reconciliamos emociones acumuladas y nos preparamos para recibir el nuevo mes con una actitud positiva.

Además, con la llegada de la primavera en el hemisferio sur el 21 de septiembre, la vibra de renovación se potencia: es un momento ideal para cerrar ciclos y abrirse a nuevos comienzos. Antes de que los movimientos del cielo influyan en nuestra vida, es fundamental decirle adiós a agosto con apertura y aprendizaje.

Elegí un lugar tranquilo de tu casa. Podés encender una vela dorada o blanca para atraer claridad y protección, poner incienso de sándalo o lavanda para purificar el ambiente y tener papel y lápiz a mano para escribir lo que querés dejar atrás.

Escribí en el papel todo lo que querés liberar de agosto: miedos, preocupaciones o hábitos que ya no sirven. Encendé la vela y tomá conciencia de la energía que querés conservar. Quemá el papel de manera segura, simbolizando la transformación de lo viejo en aprendizaje y luz.

Cierre con gratitud y amor

Después de liberar lo que ya no sirve, tomate un momento para agradecer lo que sí querés conservar: amistades, logros, aprendizajes y amor recibido. Este gesto potencia la armonía y el bienestar emocional.

Consejos para potenciar el ritual

Podés acompañar el proceso con música suave, visualizaciones de luz dorada o afirmaciones como: “Despido agosto con gratitud y abro mi corazón a septiembre y sus oportunidades”. La intención clara es clave para que la energía fluya.

Por qué es importante hacerlo

Los rituales de cierre no solo ayudan a equilibrar emociones, también sincronizan nuestro ritmo interno con los ciclos astronómicos. Al despedir agosto conscientemente, estamos mejor preparados para enfrentar septiembre, los eclipses y todos los cambios que trae consigo.