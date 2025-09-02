Tom Holland reveló que padece TDAH y dislexia: "Me siento un poco intimidado"

El actor Tom Holland, conocido por su papel en Spider-Man, reveló que tiene dos condiciones neuodivergentes que le afectan en su vida personal y también profesional. Se trata del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y dislexia.
El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que impacta la atención, el control de impulsos y la gestión emocional. Entre los síntomas se encuentran la dificultad para enfocarse, la hiperactividad y la impulsividad para decidir o actuar. Por su parte, la dislexia afecta la lectura, escritura y comprensión del lenguaje.
“Soy tan severamente disléxico que cuando publico en Instagram o algo así, tengo que hacer que tres personas lo lean. Realmente me estresa, porque les sale a todo el mundo y no quieres verte como un idiota, ya sabéis”, indicó el actor en el podcast Smartless.
Zendaya y Tom Holland
Redes sociales
Su máximo sostén ante esta dificultad es su pareja, también actriz, Zendaya: “Supongo que entiendo que tengo suerte de tener a alguien como Zendaya en mi vida. Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú. Puedes compartir tus experiencias y eso vale su peso en oro”.
El famoso actor conocido por su papel Peter Parker contó en una entrevista con GoLexic: “La dislexia me ha hecho más creativo. Me ha dado intuición. Me ha enseñado a ver los personajes desde ángulos distintos”.