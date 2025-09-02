IR A
IR A

Tom Holland reveló que padece TDAH y dislexia: "Me siento un poco intimidado"

El actor de Spider-Man contó que tiene dos condiciones neurodivergentes y contó cómo marcó su vida personal y también profesional.

Tom Holland reveló que padece TDAH y dislexia.

Tom Holland reveló que padece TDAH y dislexia.

Redes sociales

El actor Tom Holland, conocido por su papel en Spider-Man, reveló que tiene dos condiciones neuodivergentes que le afectan en su vida personal y también profesional. Se trata del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y dislexia.

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que impacta la atención, el control de impulsos y la gestión emocional. Entre los síntomas se encuentran la dificultad para enfocarse, la hiperactividad y la impulsividad para decidir o actuar. Por su parte, la dislexia afecta la lectura, escritura y comprensión del lenguaje.

Soy tan severamente disléxico que cuando publico en Instagram o algo así, tengo que hacer que tres personas lo lean. Realmente me estresa, porque les sale a todo el mundo y no quieres verte como un idiota, ya sabéis”, indicó el actor en el podcast Smartless.

Zendaya y Tom Holland

Su máximo sostén ante esta dificultad es su pareja, también actriz, Zendaya: “Supongo que entiendo que tengo suerte de tener a alguien como Zendaya en mi vida. Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú. Puedes compartir tus experiencias y eso vale su peso en oro”.

El famoso actor conocido por su papel Peter Parker contó en una entrevista con GoLexic: “La dislexia me ha hecho más creativo. Me ha dado intuición. Me ha enseñado a ver los personajes desde ángulos distintos”.

últimas noticias

Desde el comienzo del Gobierno de Milei, cerraron 15 mil empresas en el sector privado. 

Industriales pymes reclamaron diálogo al Gobierno para evitar una "catástrofe mayor" del empleo

Hace 32 minutos
La cantante se volvió viral por su comentario en La Voz Argentina.

El filoso comentario de Lali Espósito previo a las elecciones: "Voten bien"

Hace 36 minutos
La denuncia se realizó por presunto espionaje ilegal a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei: el fiscal abre investigación, pero sin allanar a periodistas

Hace 42 minutos
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Boca: Miguel Ángel Russo se realizó estudios de rutina y generó preocupación

Hace 43 minutos
Preocupación en los consorcios: la morosidad en expensas escaló al 17%

Preocupación en los consorcios: la morosidad en expensas escaló al 17%

Hace 49 minutos