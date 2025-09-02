El Gobierno advirtió que "se pretende romper las reglas de juego democráticas y generar inestabilidad" El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó un discurso en el 17° Coloquio de la UIA en Córdoba y destacó las medidas de la administración libertaria. "Logramos estabilizar la economía", remarcó. Por







Guillermo Francos, jefe de Gabinete. X (@GAFrancosOk)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó un discurso en el 17° Coloquio de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la provincia de Córdoba y ratificó el rechazo del Gobierno a la difusión de los audios filtrados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Se pretende romper las reglas de juego democráticas y generar inestabilidad", enfatizó.

Francos se dirigió frente a más de 700 empresarios, referentes industriales y autoridades gubernamentales y cargó contra el kirchnerismo ya que definió que "sumió al país en la crisis y la decadencia". Además, diferenció esa postura con respecto a la del Gobierno y afirmó que La Libertad Avanza busca "la libertad, la reducción del gasto y la expansión de la economía".

En tal sentido, elogió al presidente Javier Milei por "interpretar las demandas de una ciudadanía extenuada de vivir fracaso tras fracaso". También remarcó las medidas económicas de la administración libertaria: "Logramos estabilizar la economía y pasamos de una inflación que se calculaba al 1,5 diario al 1,9% mensual en julio".

Guillermo Francos Guillermo Francos, jefe de Gabinete. X (@GAFrancosOk) En tanto, Francos apuntó hacia las condiciones de la economía y expresó que el déficit financiero promedio en lo que va del siglo, si se consideran los últimos 15 años, fue de cerca del 5%: "Si multiplicamos eso por 15 años es el 75% del PBI. Calculen las cosas que se pueden hacer en el país con eso, algo así como u$s400 mil millones".

"Cómo no vamos a tener problemas en la infraestructura si teníamos ese déficit financiero anual que generó el desastre en las cuentas públicas. Nos reclaman por las rutas, pero cuánto se invirtió en los periodos que no gobernamos", marcó el jefe de Gabinete.