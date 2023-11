Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 19 al 24 de noviembre, signo por signo

En ese contexto, la tarotista reveló qué carta acompañará a cada signo durante los próximos días, qué colores les resultarán de buena suerte, cuál será el mejor día de la semana para cada uno y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del Diablo: cuidate de los enemigos ocultos y de las personas que fueron algo en tu vida. Te van a pagar algo que no esperabas, llega un dinero extra. Vas a salir de viaje próximamente. Debés tener más madurez mental para hacer una depuración de lo que no necesitás en tu vida. Va a haber energías encontradas en el trabajo o en la escuela. Sé más desconfiado en cuestiones amorosas.

Números de la suerte: 15 y 21.

Mejor día de la semana: 21 de noviembre.

Colores: azul y naranja.

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Leo.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del As de Oros: suerte, abundancia y estabilidad. Va a ser una semana de éxito y triunfo, de recuperar un dinero que ya estaba perdido. Estarás muy alegre y con mucha compatibilidad con todo el mundo. Llega el éxito en cuestiones laborales y proyectos nuevos. Te va a estar buscando mucho un amor del pasado, pero tratá de quedar en paz y alejarte completamente.

Números de la suerte: 6 y 10.

Mejor día de la semana: 20 de noviembre.

Colores: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Tauro, Libra y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Loco: son momentos de madurez. Va a venir una oportunidad nueva de crecimiento laboral o de salir de viaje. No pelees ni te enojes con nadie, es el momento de crecer y soltar lo que no era para vos. Va a haber muchos compromisos laborales y de escuela. Llega más abundancia, la suerte te está sonriendo. Seguí adelante sin miedos ni complejos, es el momento de tomar acción.

Números de la suerte: 12 y 19.

Mejor día de la semana: 23 de noviembre.

Colores: dorado y azul.

Signos compatibles: Acuario, Libra y Sagitario.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: es tiempo de estar arriba, crecer y dejar todas esas inseguridades. Te van a estar invitando a salir de viaje a fin de mes. Va a ser una semana de mucho trabajo, tratá de ser más profesional. Intentá ser más intenso en tus cosas pero no en el amor. Son tiempos de alejar los pensamientos negativos; no te metas en problemas que no son tuyos.

Números de la suerte: 11 y 29.

Mejor día de la semana: 22 de noviembre.

Colores: rojo y azul fuerte.

Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Virgo.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Mundo: es tiempo de crecer económicamente, tomar acciones y mover las energías. Quitate problemas y chismes. Prohibido buscar a las personas que te hicieron daño o no eran para vos; soltalas y que se vayan. Seguí estudiando y esforzate para empezar a avanzar. Va a ser una semana de muchas juntas laborales. Te va a llegar dinero extra o una compensación económica.

Números de la suerte: 2 y 17.

Mejor día de la semana: 20 de noviembre.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Acuario, Aries y Sagitario.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Juicio: son tiempos de arreglar toda la papelería, volver a empezar y creer más en lo que estás haciendo. Vas a estar recibiendo un dinero extra. Tratá de quitarte pensamientos oscuros o que no te llevan a nada; no te estreses por cosas tan sencillas. Va a ser una semana de mucha pasión, pero cuidate de los celos y las inseguridades.

Números de la suerte: 7 y 23.

Mejor día de la semana: 22 de noviembre.

Colores: verde fuerte y blanco.

Signos compatibles: Virgo, Géminis y Leo.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Carruaje. Te gusta avanzar en todos los sentidos pero se te hace muy complicado encontrar estabilidad amorosa. No quieras tanto a los demás que te olvides de tu persona. Va a ser una semana de pasión con amores prohibidos que no se van a quedar en tu vida. Cuidá tus inversiones y tratá de pagar tus deudas. Te viene un curso extra y la compra de un regalo.

Números de la suerte: 4 y 33.

Mejor día de la semana: 23 de noviembre.

Colores: rojo intenso y verde.

Signos compatibles: Acuario, Aries y Leo.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Mago: seguís de buena racha y las cosas van a salir como vos querés. Tratá de no imponerte ante los demás para que no tengas ningún problema. Después de problemas con tus exparejas, por fin viene un amor verdadero y más placentero. Va a haber algo de conflictos en el trabajo, pero no le des tanta importancia a situaciones que no la tienen.

Números de la suerte: 14 y 20.

Mejor día de la semana: 22 de noviembre.

Colores: naranja y azul fuerte.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Emperador. Empieza tu temporada de cumpleaños, tu era más fuerte en cuanto a estabilidad emocional y a desempeñarte en lo que eres exitoso. Te va a llegar el dinero que esperabas y la oportunidad de crecer más. No busques a las personas que no quieren estar en tu vida: hay gente que te va a estar buscando a vos. Suerte, abundancia y prosperidad.

Números de la suerte: 67 y 58.

Mejor día de la semana: 21 de noviembre.

Colores: blanco y rojo intenso.

Signos compatibles: Leo, Tauro y Aries.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Sol: sos brillante y fuerte, pero tenés que cuidarte de las envidias y de las personas que se acercan de mala fe. Toda la semana va a ser de mucho trabajo, juntas laborales, pasar exámenes y pagar deudas. Te va a llegar un dinero extra. Cualquier ritual que hagas te va a funcionar 100 veces. Te van a estar buscando amores o amistades del pasado, pero cerrá ese círculo.

Números de la suerte: 5 y 16.

Mejor día de la semana: 24 de noviembre.

Colores: naranja y blanco.

Signos compatibles: Virgo, Tauro y Aries.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del As de Copas: son tiempos de querer más tu casa y tu familia, de empezar a crecer más económicamente. Llega un dinero extra, tratá de invertirlo. No te metas en situaciones ajenas a vos y resolvé lo que está a tu alcance. Cualquier cosa que quieras hacer esta semana te va a funcionar. Liberate de lo que te está haciendo daño y cuidate de las víboras.

Números de la suerte: 28 y 30.

Mejor día de la semana: 20 de noviembre.

Colores: azul fuerte y rojo.

Signos compatibles: Géminis, Leo y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Torre: son tiempos de tener estabilidad emocional y sobre todo personal. Traés una corriente de buena suerte y las cosas te están funcionando. Dejá los amores, amistades o trabajos que no eran para vos. Cualquier meta que tengas se va a cumplir esta semana porque vienen nuevas oportunidades laborales y de crecimiento.

Números de la suerte: 9 y 36.

Mejor día de la semana: 22 de noviembre.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Cáncer, Virgo y Escorpio.