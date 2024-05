Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 19 al 24 de mayo, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta de la Templanza: calma, que todo pasa. Esta semana va a ser muy acelerada y algo explosiva en cuestiones de carácter, celos o desconfianza, pero trata de calmarte y pensar dos veces antes de actuar. En lo laboral, vas a cerrar un proyecto nuevo o la firma de un contrato. Te viene una propuesta muy buena en cuestiones de pareja o estabilidad amorosa. Llega un ingreso de dinero que no esperabas.

Números de la suerte: 3 y 30.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Géminis.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Mundo: son tiempos de tomar acción, empezar a crecer y no tener miedo a gastar dinero. Sigues de cumpleaños y eso está marcando una era nueva en cuestiones de estabilidad. Va a ser una semana de cierre de contratos y de juntas laborales para cambios de puesto. Viene una revelación muy importante de una mentira de hace tiempo que te va a sanar el corazón.

Números de la suerte: 10 y 31.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: blanco y azul fuerte.

Signos compatibles: Acuario, Virgo y Libra.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Juicio: es una semana de empezar a tener buenas energías porque el día 21 comienza tu temporada. Viene un poder personal extra en todas las formas, pero necesitas ser más adaptable y tener flexibilidad. Trata de ir paso a paso y administrar tu tiempo. Llega una realización económica por un negocio del pasado. La buena suerte es tuya, tómala y no la sueltes.

Números de la suerte: 11 y 16.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y azul fuerte.

Signos compatibles: Leo, Libra y Acuario.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Mago: pide, que se te va a dar. Va a ser una gran semana para ti; ya no te sabotees a ti mismo y no te sientas menos que los demás. Es el momento de tener logros, éxitos y poner el yo primero. No hables de otros ni te metas en malos comentarios, sé más prudente. Trata de hacer inversiones que el dinero va a seguir llegando. Viene un viaje largo y placentero en los próximos días.

Números de la suerte: 5 y 24.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: verde y amarillo.

Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Sagitario.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Ermitaño: son momentos de atrapar la luz en tu vida, salir a divertirte, convivir con la familia e irte de vacaciones. Todo lo que has trabajado está dando frutos. Eres el líder natural de mucha gente, ten más conocimiento y trata de guiarlos de la mejor manera. Es momento de limpiar todas esas energías que no te dejaban fluir. Vas a recibir una sorpresa económica.

Números de la suerte: 4 y 20.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y azul intenso.

Signos compatibles: Virgo, Sagitario y Aries.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: son momentos de estar arriba, crecer y estudiar para desenvolverte mejor. Te viene un apoyo de energía positiva o una sanación espiritual. Toma con más firmeza y compromiso ese trabajo nuevo o extra, porque te va a dar mucho que ganar. Viene una explosión de dinero y sorpresas económicas. Te van a estar buscando para arreglar un asunto legal.

Números de la suerte: 13 y 21.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: azul y verde.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Tauro.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Sol: es momento de brillar, estar estable y empezar a crecer económicamente. Quítate pensamientos que no te dejaban crecer. Va a ser una semana de logros de trabajo y te pagan el bono que estabas esperando. Te vienen regalos que no esperabas y sorpresas que te van a dar alegrías. Cuídate de las envidias, el mal de ojo y los chismes. Trata de adoptar una mascota alegría y estabilidad.

Números de la suerte: 17 y 28.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul y amarillo.

Signos compatibles: Acuario, Géminis y Leo.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Emperador: sigues teniendo suerte y determinación. Trata de calmarte, no explotes porque sí. Esta semana te van a llegar muchas sorpresas en todos los sentidos para que estés más estable. No tengas miedo a expandirte y crecer más; sal al mundo a conquistar completamente tus logros y tus proyectos. Son tiempos de viajes y de conocer gente más compatible para ti.

Números de la suerte: 22 y 25.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y blanco.

Signos compatibles: Tauro, Cáncer y Piscis.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta de la Estrella: estás alumbrando, recibiendo y eres consciente de hacia dónde vas. Has tenido sentimientos y energías encontradas, pero estás saliendo adelante. Aprende a soltar y a tener lo que era para ti. Viene estabilidad económica, cierre de proyectos y cambios positivos en cuestiones laborales. Estás en el momento de crecer, merecer y atrapar la buena suerte.

Números de la suerte: 26 y 33.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: verde intenso y rojo.

Signos compatibles: Géminis, Leo y Aries.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta de la Torre: son momentos de estabilidad, entender que estás creciendo económicamente y saber quién te rodea. Va a ser una semana de estudios y sobre todo de mucho trabajo. Guarda tu dinero y sé un poco más prevenido al momento de gastar. Saca tu pasaporte o visa que lo vas a utilizar. Estás en el momento de merecer, pero tienes que aprender de los errores.

Números de la suerte: 8 y 14.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: naranja y verde.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Libra.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Loco: son momentos de madurez, de tomar determinaciones y alejarse de las personas que son tóxicas. Va a ser una semana de juntas laborales, nuevos proyectos y nuevos productos que vender. Vas a estar saliendo de viaje por trabajo o negocios. Recibirás un dinero extra que te ayudará a pagar deudas. Si estás esperando un milagro, esta semana se va a dar.

Números de la suerte: 7 y 26.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y naranja.

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Tauro.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del As de Oros: triunfo, determinación y crecimiento. Quítate el drama y empieza a crecer. Va a ser una semana de cerrar proyectos, tomar cursos, recibir reconocimiento laborales y dinero extra. Viene amor verdadero y estabilidad emocional. Llega el despertar de una nueva vida para ti. Arregla asuntos legales, de pasaporte o problemas en cuestiones de herencia.

Números de la suerte: 2 y 28.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Aries, Escorpio y Cáncer.