Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 17 al 22 de septiembre, signo por signo

En su horóscopo semanal, la astróloga explicó qué carta del Tarot acompañará a cada signo durante esta semana, qué colores les resultarán de buena suerte, cuáles son sus números mágicos y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te viene la carta de la Estrella. Va a ser una gran semana: se están acomodando las buenas energías y la buena suerte. Empezás a recibir buenas sorpresas y a sentir que las cosas están saliendo como lo deseás y, lo mejor, te estás quitando personas tóxicas o que no eran para tu vida. No te detengas, seguí avanzando. Es el mejor momento para realizarte profesionalmente, comenzar a estudiar o sanear tu economía.

Tu mejor día: martes.

Números mágicos: 7 y 30.

Color de la semana: rojo y verde.

Signos compatibles: Leo, Sagitario y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te viene la carta del Sol. Esta semana va a ser de mucho trabajo, de empezar a cerrar contratos y tener más abundancia económica. Necesitás hacer ejercicio, cortar con las malas vibras y comenzar a crecer en cuestiones de cuerpo, espíritu y mente. Si vas a arrancar un proyecto, terminalo; tenés que ser más aplicado en cuestiones de estudio y trabajo. Tratá de quedar en paz con ese amor del pasado, pero no vuelvas.

Tu mejor día: lunes.

Números mágicos: 5 y 28.

Color de la semana: blanco y azul fuerte.

Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Acuario.

Horóscopo para Géminis

Te viene la carta del Diablo. Cuidate de los enemigos ocultos, las brujerías y los chismes de la gente que está muy cerca tuyo. Esta semana va a ser de muy buena suerte, con dinero fácil y rápido. Es el momento de avanzar y no sabotearte, no pienses en cosas que no han pasado. Salí a caminar o hacer ejercicio para llevar tu mente a otro nivel. También va a ser una semana de mucho trabajo y estrés, pero con grandes logros.

Tu mejor día: miércoles.

Números mágicos: 4 y 18.

Color de la semana: azul y amarillo.

Signos compatibles: Libra, Capricornio y Acuario.

Horóscopo para Cáncer

Te viene la carta del Loco. Esta semana va a ser de grandes retos, pero de grandes logros. Estudiá más idiomas o cursos de preparación profesional, porque en los próximos días vienen proyectos grandes en cuestiones de trabajo. No te desesperes porque la persona indicada va a llegar a tu vida. Cuidado con las envidias, los corajes y las traiciones. Viene riqueza y dinero a manos llenas.

Tu mejor día: jueves.

Números mágicos: 10 y 14.

Color de la semana: naranja y verde.

Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Piscis.

Horóscopo para Leo

Te viene la carta del Mago. Pedí, que se te va a dar: es momento de recibir la abundancia y la estabilidad que estabas esperando y de crecer más en todas las formas. No le hagas caso a las envidias y las malas amistades, necesitás reinventarte. Vas a recibir un dinerito extra para que puedas pagar deudas o sanar tu economía. Es el momento para un proyecto propio.

Tu mejor día: viernes.

Números mágicos: 8 y 9.

Color de la semana: amarillo y verde.

Signos compatibles: Géminis, Sagitario y Aries.

Horóscopo para Virgo

Te viene la carta del Mundo. Disfrutá de tu día de cumpleaños y de tu familia. Estás preparado para crecer económicamente y desarrollarte más en todas las formas. Cuidate de chismes de la familia política. Tratá de hacer ejercicio y cansarte un poco más para dormir mejor. Es el momento de comunicarte, no te quedes con las cosas guardadas. Alguien te va a estar diciendo una verdad que esperabas hace mucho tiempo.

Tu mejor día: martes.

Números mágicos: 11 y 25.

Color de la semana: azul y blanco.

Signos compatibles: Tauro, Acuario y Libra.

Horóscopo para Libra

Te viene la carta del Emperador. Sos fuerte y determinante, estás en el momento de seguir creciendo. Te van a hablar de diferentes lugares para ofrecerte un trabajo o proyecto nuevo: tratá de analizarlo bien. Sacate de encima a la gente que se aprovecha de vos. No te tomes las cosas tan a pecho, tomalas como de quien vienen. Te van a estar hablando de amor verdadero. Vas a recibir mucha abundancia.

Tu mejor día: lunes.

Números mágicos: 21 y 32.

Color de la semana: naranja y blanco.

Signos compatibles: Géminis, Acuario y Aries.

Horóscopo para Escorpio

Te viene la carta del As de Oros. Llegó la suerte y vas a recibir un dinero extra. Viene un cambio positivo en tu vida, una realización: apenas estás viendo los frutos de todo ese trabajo y ese negocio que venías desarrollando. Cualquier trámite se te va a dar sin ningún problema. No hables de más y tratá de no meterte en chismes, menos familiares. Viene una propuesta de amor verdadero o relación estable.

Tu mejor día: jueves.

Números mágicos: 3 y 15.

Color de la semana: plateado y dorado.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Escorpio.

Horóscopo para Sagitario

Te viene la carta de la Templanza. Vas a estar muy protegido esta semana, alejando los demonios y los chismes. Cuidado en el amor: tratá de dialogar la situación amorosa o de pareja; si no se comprenden, es mejor alejarse. Te pagan una deuda y vas a poder sanear tu economía. Tratá de divertirte y disfrutar más. Viene un negocio pronto. Cuidado con los enojos, tratá de no explotar de más.

Tu mejor día: viernes.

Números mágicos: 1 y 16.

Color de la semana: rojo y azul.

Signos compatibles: Libra, Leo y Aries.

Horóscopo para Capricornio

Te viene la carta de la Rueda de la Fortuna. Es el momento de estar arriba, pero tratá de no meterte en problemas y no busques conflictos que no son tuyos. Tratá de sanar tu cuerpo, espíritu y alma. Te habla un amigo del pasado para invitarte a un negocio que va a ser muy bueno. Cuidado, porque tu pareja te está diciendo mentiras. No alejes de tu vida a las personas que realmente te quieren.

Tu mejor día: martes.

Números mágicos: 19 y 23.

Color de la semana: verde y rojo.

Signos compatibles: Acuario, Aries y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te viene la carta del Carruaje. No te detengas, seguí avanzando. Andás melancólico, estás recordando los mejores momentos, pero hay que cortarlo y avanzar. Va a haber llamadas de atención o problemas laborales, pero tomá las cosas como de quien vienen y no te estreses. Sos el pilar de tu casa, pero también dedicate un tiempo a vos mismo, seguí estudiando. Viene una sorpresa económica.

Tu mejor día: lunes.

Números mágicos: 17 y 26.

Color de la semana: azul y blanco.

Signos compatibles: Sagitario, Libra y Géminis.

Horóscopo para Piscis

Te viene la carta del As de Espadas. Es el momento de arreglar los problemas que venías arrastrando con todo el mundo, de ordenar tu vida y dejar que las cosas fluyan. Llega un trabajo nuevo o una propuesta de ascenso; tratá de aceptarla. Sacate todo lo negativo que venís arrastrando de otras personas. Vienen ilusiones nuevas y esperanzas de una mejor vida. Es momento de aceptar propuestas de pareja.

Tu mejor día: miércoles.

Números mágicos: 6 y 20.

Color de la semana: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Escorpio.