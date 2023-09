Las predicciones de Mhoni Vidente para el mes de septiembre, signo por signo

La astróloga cubana Mhoni Vidente es reconocida por sus precisas predicciones para cada signo. Con el comienzo de septiembre, la tarotista no dudó en consultarle a las cartas los pronósticos para los próximos 30 días . Momento de abrazar los cambios y reinventarse. El mes nueve trae consigo una energía única que marcará por el resto del año a todo el mapa zodiacal.

Horóscopo para Aries

Va a ser un mes va a ser un mes de estar arriba en todos los sentidos en cuestiones de trabajo, estudios, personales en cuestiones amorosas la carta del emperador te está diciendo que todo mundo te va a voltear a ver qué vas a estar brillando más que nunca que te tienes que cuidar de las envidias y del mal de ojo. Momentos de felicidad, estabilidad y crecimiento.

Carta del Tarot: el Emperador.

Días mágicos: 2,6,9, 13, 21 y 27.

Color del mes: amarillo.

Horóscopo para Tauro

Poder fuerza y determinación. Compromiso firme o propuesta de matrimonio Es un muy buen mes para emprender y poder establecer un negocio propio. Septiembre trae la oportunidad de crecer sin límite, la única limitante eres tú. Momento para hacer un cambio de look o hacer ese tatuaje que tanto estas posponiendo. No es momento de prestar dinero. No te detengas. Momento de renacer.

Carta del Tarot: As de bastos.

Días mágicos: 5, 15, 22 y 28.

Color del mes: verde.

Horóscopo para Géminis

En el mes de septiembre el mundo es tuyo, tiempo de conocer gente. Es el momento de empezar algo nuevo en tu vida, hora de cerrar capítulos. hacer una depuración en el mes de septiembre de todas las amistades que nos sirven para nada y quitarlas. Vienen cambios importantes que van a cambiar tu vida para mejor.

Carta del Tarot: el Mundo.

Color del mes: naranja.

Días mágicos: 3,5,10,16, 22y 24.

Horóscopo de Cáncer

Mes para afianzar la economía. SI alguien te debe dinero es tiempo de cobrarlo. Momento de ascenso laboral para ser coordinador o jefe. Cuidado con Los amores traicioneros, no tienes que ser tan intensos. No confíes tanto en las personas. Es momento de cuidarse de los chismes laborales o de compañeros de trabajo.

Carta del Tarot: As de oro

Días mágicos: 7,11,14,25 y 28

Color del mes: dorado y plateado

Horóscopo para Leo

Tienes doble oportunidad de crecer económicamente que el Arcángel Miguel va a estar sobre ti para ayudarte en cuestiones legales, personales o de mal de ojo. Nuevas oportunidades. Momento de controlar los vicios. No hay que quedarse estancado.

Carta del Tarot: la Templanza

Días mágicos: 2,4,8,20,21,26.

Color del mes: amarillo y rojo.

Horóscopo para Virgo

Te estás reinventando. Cambios de trabajo poner un negocio propio aliviarte de problemas. Cuidado con las migrañas, dolores de cuello y malas energías. Momento de pasión. Un mes adecuado para comprar un auto o cambiar la computadora.

Carta del Tarot: el Juicio.

Días mágicos: 7,8,14,20 y 27.

Color del mes: rojo.

Horóscopo para Libra

No te detengas sigue adelante y no tengas miedo son momentos de tomar decisiones importantes en tu vida. Te va a llegar dinero extra. Momento de ponerse a dieta comer mejor hacer ejercicio ocuparte. Nuevas oportunidades de crecimiento. A cuidarse del dolor

Carta del Tarot: el Carruaje.

Días mágicos: 3,9,14,21 y 28.

Color del mes: azul y blanco.

Horóscopo para Escorpio

Mes de madurar. un mes de entender hacia dónde vas y qué quieres hacer. Un mes de reacomodo en cuestiones de trabajo te van a ofrecer o te van a pedir que te subas de puesto o crezcas económicamente. Cuidado con problemas de traición amorosa. Momento de renacer. A tomar más agua y comer mejor, cuidado con sus riñones.

Carta del Tarot: el Loco.

Días mágicos: 4,7, 11, 19, y 25.

Color del mes naranja y amarillo.

Horóscopo para Sagitario

Eres la combinación perfecta de todas las energías positivas. Un mes para brillar, de recibir dinero y de crecer económicamente. Si estás casado, divorcio en puerta. Se vienen amores nuevos. Desconfiar de socios o compañeros de trabajo, cuida tu dinero y energía.

Carta del Tarot: el Sol.

Días mágicos: 1,6,13 21 y 27.

Color del mes: rojo y blanco.

Horóscopo para Capricornio

Un mes de salir de viaje va a ser un mes de conocer gente importante va a ser un mes de concretar logros. A cuidarse de pleitos y enojos o situaciones que no valen la pena. Mes de conocer gente importante. No es momento de prestar dinero.

Carta del Tarot: el Mago.

Días mágicos: 6,9,13,19 y 26.

Color del mes: azul y rojo.

Horóscopo para Acuario

Mes de brillar, de hacer negocios prósperos. Es momento de reinventarse y crecer económicamente. A cuidarse de la espalda y el estómago. Van a pagar un dinero que te debían. No hay que hablar mucho de sueños o metas, para que no se llenen de energías negativas.

Carta del Tarot: la Estrella.

Días mágicos: amarillo y azul.

Color del mes: 4,7,15,22 y 28.

Horóscoo para Piscis

El dinero va a florecer en el mes de septiembre. No hay que confiarse de nadie. Es momento de cambiar de trabajo para uno mejor. Mes lleno de oportunidades. No hay que confundir el amor con la amistad. Eres uno de los signos más buenos del zodíaco pero que no abusen de ti.

Carta del Tarot: el Diablo.

Días mágicos: 8,16,20.24 y 27.

Color del mes: morado y rojo.