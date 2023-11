Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 12 al 17 de noviembre, signo por signo

En ese contexto, la tarotista reveló qué carta acompañará a cada signo durante los próximos días, qué colores les resultarán de buena suerte, cuál será el mejor día de la semana para cada uno y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del As de Oros: va a ser una semana productiva, de logros, de alcanzar metas y recibir el dinero que estaba perdido o que te debían. En lo laboral vienen cambios importantes en cuestiones de dirección o de jerarquía alta, pero vas a quedar muy bien. Es fundamental que sigas estudiando. Si tenés problemas con tu pareja actual, es momento de dar vuelta la página y buscar alguien más compatible.

Números de la suerte: 15 y 21.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: verde y rojo.

Signos compatibles: Leo, Sagitario y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Sol: es tiempo de brillar, tomar acciones, no dejarte llevar por los enojos o por problemas externos que no son tuyos. Te van a estar buscando personas nuevas para hablarte de proyectos o de trabajo. No prestes dinero y aprendé a delegar responsabilidades. Vas a empezar a lograr lo que tanto deseás, pero es importante ser prudente. Es momento para inversiones.

Números de la suerte: 10 y 19.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y rojo.

Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Acuario.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Mago: pedí que se te va a dar. Va a ser una gran semana, muy ocupada, con muchas tareas, trabajo y cosas pendientes. Te llegan ofertas de trabajo y te van a pagar ese dinero que te debían. Sacate las energías negativas; hay familiares que no quieren que progreses o te tienen envidia. En el amor, nuevas relaciones te ayudarán a crecer mucho más. Llega abundancia y estabilidad.

Números de la suerte: 11 y 29.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: blanco y azul fuerte.

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Libra.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta de la Estrella: llega una racha de abundancia, estabilidad y crecimiento, pero tenés que aprender a escoger tus relaciones. Dale tiempo al tiempo; es de sabios reconocer que te has equivocado. Va a ser una semana de mucho trabajo, estrés, nuevos proyectos y contratación de personal. Si tenés un trámite legal que no has podido resolver, estás en tu momento.

Números de la suerte: 7 y 23.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: azul y rojo.

Signos compatibles: Cáncer, Piscis y Aries.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Loco: abrí bien los ojos esta semana. Cuidado con los problemas ajenos o situaciones en la calle como discusiones de tránsito, pérdidas o robos. Van a llegar negocios rápidos que te van a dejar abundancia. Tus jefes o dueños de la empresa te ven quieren recomendar para un puesto mejor. Estás en una etapa de inversiones. Enfrentá los problemas y aclará cualquier situación.

Números de la suerte: 28 y 36.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Aries, Escorpio y Sagitario.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Mundo: tomá acciones fuertes esta semana y decisiones que te hagan avanzar; a veces duele, pero es mejor no quedarse estancados. Vas a tener el mundo a tus pies. Te va a llegar un documente importante, una invitación a salir de viaje o un dinero que no esperabas. Va a ser una semana de exámenes, presiones laborales y energías encontradas con los compañeros del trabajo.

Números de la suerte: 8 y 9.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul y dorado.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Capricornio.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas, seguí avanzando y sobre todo no tengas miedo. Es el momento de tomar acciones sobre tu vida, saber hacia dónde vas y qué querés para ser feliz. Va a ser una semana de mucho trabajo y cambios en cuestiones laborales. Te van a estar invitando a salir de viaje y viene un regalo que te va a dar mucha alegría. Llega abundancia y estabilidad.

Números de la suerte: 3 y 22.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Acuario, Tauro y Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: son tiempos de estar arriba, de crecimiento, de entender que estás avanzando para un objetivo o para ser feliz. Llega una propuesta muy buena en cuestiones de trabajo y te van a estar invitando a salir de viaje. Cualquier ritual que hagas en tu cumpleaños te va a funcionar diez veces más. Buen momento para mudarse de casa, ciudad o país.

Números de la suerte: 18 y 33.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: verde y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del As de Copas: son tiempos de cambiarse de casa, de trabajo y de pensamientos negativos a otros positivos. Va a ser una semana de mucho trabajo y éxitos laborales, pero vas a tener supervisión de los dueños o directivos. Viene una invitación a salir de viaje o a una fiesta grande, y también una pelea muy fuerte con una expareja o pareja actual.

Números de la suerte: 4 y 20.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: azul fuerte y amarillo.

Signos compatibles: Aries, Leo y Libra.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Emperador: vienen nuevas oportunidades de crecimiento. Viene una semana de mucho trabajo o exámenes en la escuela o Universidad. Va a llegar algo que no esperabas y que te va a dar mucha alegría. Entrá a cualquier situación competitiva porque la vas a ganar. Los trámites que estaban trabados se van a liberar. La buena suerte te sonríe y llega la abundancia.

Números de la suerte: 6 y 12.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: blanco y azul fuerte.

Signos compatibles: Sagitario, Aries y Tauro.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Juicio: es una semana de tomar acciones y decisiones para enfrentar retos. Vas a tener problemas con tu pareja actual por infidelidades, traiciones o situaciones incómodas. Son días de buena suerte para negocios o trabajos nuevos. Triunfo total en todo lo que hagas, te van a pagar lo que te debían y vas a poder tener éxito en el trabajo o en la escuela.

Números de la suerte: 2 y 17.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Fuerza: es el momento de tomar acción. Va a haber personas buscando tu apoyo o que les des un buen consejo. Te busca una expareja del pasado, pero ese tipo de personas ya no te sirven; empezá a avanzar. Va a ser una semana de mucho trabajo y reuniones laborales. Te va a estar buscando un antiguo jefe para ofrecerte un trabajo nuevo o un negocio: aceptalo.

Números de la suerte: 16 y 30.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: azul fuerte y verde fuerte.

Signos compatibles: Géminis, Cáncer y Escorpio.