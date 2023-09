Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 10 al 15 de septiembre, signo por signo

Además, la astróloga explicó qué carta del Tarot acompañará a cada signo durante esta semana, qué colores les resultarán de buena suerte, cuáles son sus números mágicos y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te viene la carta del Sol. Es una semana de energías nuevas, de tomar decisiones y empezar a crecer sin límites, temores ni prejuicios. El Sol va a traer abundancia y estabilidad. Vas a tener que dejar cosas y personas que eran muy tóxicas o negativas, pero eso te va a servir para que puedas avanzar. Viene un regalo sorpresa, un amor nuevo y muchos cambios positivos.

Tu mejor día: martes.

Números mágicos: 7 y 30.

Color de la semana: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Géminis.

Horóscopo para Tauro

Te viene la carta del As de Bastos con poder, fuerza y determinación. Va a ser una semana de empezar a avanzar en cuestiones de trabajo, vas a ser un líder incansable. Vas a tener una propuesta de amor, de matrimonio o de embarazo en puerta. Vienen cambios positivos, pero tenés que ser más creativo y tratar de no guardar tanto rencor. Cuidado con los problemas legales y las discusiones.

Tu mejor día: miércoles.

Números mágicos: 5 y 14.

Color de la semana: naranja y blanco.

Signos compatibles: Acuario, Virgo y Escorpio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Juicio. Es el momento de arreglar todos los asuntos, trámites y papeles que tenías pendientes, porque esta semana se te va a dar. Te invitan a salir de viaje o va a llegar gente a tu casa, así que va a ser una semana de fiestas y diversión. No te sabotees, merecés la felicidad. Tratá de comunicarte más y tené cuidado con los celos. Llega abundancia y estabilidad económica.

Tu mejor día: lunes.

Números mágicos: 4 y 28.

Color de la semana: azul intenso y rojo intenso.

Signos compatibles: Libra, Piscis y Aries.

Horóscopo para Cáncer

Te viene la carta del As de Oros con fuerza, dinero, abundancia y prosperidad. Están hablando muy bien de vos en el trabajo, se viene un ascenso y te va a ir mejor económicamente. Cortá con las malas vibras y empezá a vivir sin tanto drama. Lo más importante es tu salud mental. Llegan propuestas de estabilidad en la pareja, pero cuidado con tu familia política. También viene una invitación muy importante.

Tu mejor día: viernes.

Números mágicos: 10 y 18.

Color de la semana: rojo y verde.

Signos compatibles: Sagitario, Piscis y Escorpio.

Horóscopo para Leo

Te viene la carta de la Fuerza. No estás solo y no te vas a quedar solo, no metas tantos pensamientos negativos a tu mente. Tratá de ser más tranquilo en tus decisiones, no precipitarte y no agobiarte por situaciones que no son tu culpa. Se vienen días de mucho trabajo y estrés, pero vas a salir adelante. Pensá dos o tres veces lo que vas a decir para no lastimar a los demás. Desconfiá de esa persona que acabás de conocer.

Tu mejor día: lunes.

Números mágicos: 8 y 9.

Color de la semana: plateado y rojo.

Signos compatibles: Aries, Géminis y Leo.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta de Los Amantes. Es el momento de decirle a esa persona especial que la amás y querés que sea tu pareja para toda la vida. Vienen negocios nuevos y prósperos, sobre todo en temas administrativos, judiciales o de terrenos. Liberate de energías negativas y rencores del pasado. Ya no lo pienses, actuá. Te va a llegar el dinero que esperabas, pero tenés que ser más ahorrativo.

Tu mejor día: jueves.

Números mágicos: 11 y 25.

Color de la semana: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Tauro, Capricornio y Piscis.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta de la Templanza. El Arcángel Miguel te va a acompañar esta semana. Toda la semana va a ser muy intensa, de mucho trabajo y algo de estrés, pero un estrés positivo que te estimula hacer las cosas mejor. Vas a estar protegido de las malas energías y la envidia. No le des tantas vueltas y no esperes lo que ya no va a llegar, cortá con eso y empezá a avanzar. Vas a conocer gente importante en lo laboral.

Tu mejor día: lunes.

Números mágicos: 21 y 32.

Color de la semana: verde y rojo.

Signos compatibles: Géminis, Acuario y Aries.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Carruaje. No te detengas, seguí avanzando y quitate miedos, que sos el principal líder. Últimamente estuviste estancado en cuestiones laborales; tenés que moverte y empezar a buscar otro trabajo. Seguí con voluntad de acero para lograr lo que tanto deseás. Controlá tu deseo, tenés que aprender a tener parejas estables. Se viene la compra de algo grande.

Tu mejor día: viernes.

Números mágicos: 3 y 15.

Color de la semana: azul y gris.

Signos compatibles: Cáncer, Virgo y Piscis.

Horóscopo para Sagitario

Te viene la carta de la Estrella. Estás en un momento estable de tu vida para seguir brillando y crecer en todas las formas. Tenés que quitarte esas ideas de mediocridad y empezar a crecer. Bajá la intensidad y avanzá paso a paso en todo para que después no se caiga lo que construyas. Viene la recompensa económica que estabas esperando. Vas a tener ilusiones y aventuras nuevas. No dejes que te provoquen de más.

Tu mejor día: miércoles.

Números mágicos: 16 y 23.

Color de la semana: blanco y rojo.

Signos compatibles: Leo, Acuario y Aries.

Horóscopo para Capricornio

Te viene la carta de la Rueda de la Fortuna. Ya estuviste abajo, esta semana es el momento de estar arriba. Vas a estar invitado a salir de viaje y vas a tener varios compromisos importantes. Te invitan a hacer un negocio próspero, aceptalo porque te va a ir muy bien. No te desgastes dando explicaciones y centrate en lo que querés. Cuidate de las envidias, abrí bien los ojos. Viene estabilidad económica.

Tu mejor día: martes.

Números mágicos: 1 y 19.

Color de la semana: azul y verde.

Signos compatibles: Aries, Virgo y Sagitario.

Horóscopo para Acuario

Te viene la carta del Mago. Pedí que se te va a dar. Va a ser una semana muy intensa, de mucho trabajo y de conocer gente importante que te ayuda a crecer laboralmente. Vas a poder cerrar círculos que no habías cerrado en cuestiones sentimentales o de trabajo. Tratá de guardar dinero y estabilizar tu economía. No le pidas opinión a nadie y seguí adelante con tus ideas, que vas a empezar a crecer.

Tu mejor día: viernes.

Números mágicos: 17 y 26.

Color de la semana: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Capricornio, Tauro y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te viene la carta del Mundo. Es el momento de pedir, que se te va a dar, y de ambicionar lo que quieras. Estás en un instante de crecimiento personal y profesional. Te va a llegar abundancia y dinero extra, pero tratá de invertirlo en vos. No te sabotees ni agrandes el drama. Viene una ilusión nueva en cuestiones amorosas. Estás en un proceso de transformación y liberando las energías negativas.

Tu mejor día: martes.

Números mágicos: 6 y 20.

Color de la semana: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Géminis, Cáncer y Escorpio.