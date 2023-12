Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 10 al 15 de diciembre, signo por signo

En ese contexto, la tarotista reveló qué carta acompañará a cada signo durante los próximos días, qué colores les resultarán de buena suerte, cuál será el mejor día de la semana para cada uno y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del Juicio: va a ser una semana de arreglar asuntos pendientes y hacer todos los pagos necesarios para sanear la economía. Serán días muy intensos y es clave mantener la tranquilidad porque el que se enoja, pierde. El dinero te va a estar llegando a manos llenas. Vienen cambios positivos en lo físico y mental.

Números de la suerte: 3 y 13.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: naranja y azul fuerte.

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Virgo.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del As de Oros: fuerza, poder y determinación; abundancia, estabilidad económica y crecimiento personal. Las energías se alinean completamente a tu favor. Llega un dinero extra o vas a hacer una venta que tenías pendiente. Cambiá los patrones de pensamiento y comportamiento negativos.

Números de la suerte: 9 y 14.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: blanco y azul fuerte.

Signos compatibles: Acuario, Virgo y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta de la Torre: va a ser una semana de juntar a la familia, limar asperezas y quitarte problemas del pasado. Va a ser una semana de mucho trabajo y exámenes. Te vas a sentir con mucho valor y fuerza para tomar decisiones y resolver cualquier dificultad. Tratá de tener más comprensión con los que te rodean.

Números de la suerte: 6 y 30.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: verde y rojo fuerte.

Signos compatibles: Libra, Acuario y Aries.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Emperador: va a ser una semana de logros y estabilidad. Va a haber reuniones laborales y te ofrecen un cargo mejor. Te viene una estabilidad económica y mental muy importante, además de nuevas ilusiones y propuestas. Un llamado o mensaje te va a dar mucha alegría.

Números de la suerte: 10 y 28.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Sagitario.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Sol: va a ser tu semana y traés buenas vibraciones, las cosas se están acomodando. Va a ser una semana de reuniones laborales y cambios de puesto. Tenés que empezar a madurar y crecer en cuestiones de sentimientos. Llega dinero extra o te pagan una deuda de hace tiempo.

Números de la suerte: 2 y 15.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: naranja y azul fuerte.

Signos compatibles: Aries, Sagitario y Libra.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Loco: estabilidad mental, crecimiento, madurez y reconciliación. No cargues con sentimientos que no son tuyos o problemas del pasado, sobre todo en cuestiones familiares. Va a ser una semana de mucho trabajo y exámenes de última hora. Cuidado con los celos y los chismes.

Números de la suerte: 23 y 25.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Capricornio, Tauro y Géminis.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Diablo: dinero fácil y grandes premios, pero cuidate de los enemigos ocultos. Va a ser una semana de mucho trabajo; te va a llegar el aguinaldo o un bono, viene mucha prosperidad. Estarás arreglando tu casa para sentirla completamente cálida y con toda la buena vibra.

Números de la suerte: 1 y 12.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo y plateado.

Signos compatibles: Acuario, Aries y Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: son tiempos de estar arriba, empezar a crecer y alejarse de todo lo negativo. Tendrás mucho trabajo y reuniones con gente importante. Liberate de enojos, necesitás empezar a hablar de reconciliación y perdón. Llegan ilusiones nuevas y un nuevo amor.

Números de la suerte: 16 y 18.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: blanco y verde.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Ermitaño: vas a encontrar las soluciones que estabas esperando y la estabilidad en cuestiones de pensamiento, economía y salud. Te llega un regalo que no esperabas y una propuesta de amor verdadero. Habrá una pelea en el trabajo o una discusión por problemas económicos, tratá de no tomarlo tan a pecho.

Números de la suerte: 7 y 11.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y naranja.

Signos compatibles: Aries, Leo y Virgo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del As de Bastos: poder, fuerza y determinación. Controlá tu temperamento y no pienses de más. Va a ser una semana de fiestas, exámenes de última hora y sanear tu economía. Vas a tener una discusión fuerte con tu pareja. Cuidá el dinero y no gastes por gastar.

Números de la suerte: 8 y 22.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: azul y rojo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Libra.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta de la Estrella: va a ser una semana de premios, logros y sentirse feliz. Tendrás mucho trabajo de cierre de año y empezarás a hacer proyectos nuevos para el próximo. Tus jefes te están viendo para darte un puesto mejor o un dinero extra. Va a ser una semana de mucha pasión. Viene un premio grande.

Números de la suerte: 17 y 20.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Carruaje: seguí adelante, no tengas miedo y seguí avanzando. Estás en tu mejor momento. Va a ser una semana de trabajo, proyectos nuevos y pagar deudas del pasado. Tratá de juntar a la familia y limar asperezas. En el amor, estabilidad, compromiso y madurez.

Números de la suerte: 21 y 27.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Escorpio.