Las predicciones de Mhoni Vidente para el mes de abril, signo por signo

Horóscopo para Aries:

En las cartas del Tarot te sale la carta del sol, es tu mes. Estás cumpliendo años y reinventándote. Viene muy buena energía y estabilidad económica. Tendrás la oportunidad de volver a empezar en todos los sentidos. Tu punto débil serán los problemas en cuestiones de dolor de huesos, cadera y riñones. Tu Arcángel dominante este mes será Metatrón.

Mejores días: 1, 3, 7, 15, 21 y 28 .

Colores son naranja y blanco.

Números mágicos: 13 y 32.

Signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio.

Horóscopo para Tauro:

Para ti, Tauro, la carta de la Torre indica que tienes que ir con cautela en abril. Cuidado con los chismes, intrigas y gente que no te quiere ver feliz. Este mes será importante para tu crecimiento económico y laboral. El Arcángel que te guiará será Gabriel.

Mejores días: 3, 5, 11, 17, 21 y 25.

Colores: azul y amarillo.

Números mágicos son 7 y 18.

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Virgo.

Horóscopo para Géminis:

Te viene la carta del Emperador, es el momento de crecer económicamente. Abril es tu momento para desarrollarte y saber de qué estás hecho, deja de sabotearte a ti mismo. La carta del Emperador te indica que vienen oportunidades de un mejor trabajo. El Arcángel que te guiará será Uriel, el Arcángel del dinero y la abundancia. Este mes podrás pagar deudas, cambiar de banco o invertir en ti mismo.

Mejores días del mes: 1, 7, 11, 15, 21 y 26 de abril.

Colores: verde y blanco.

Números mágicos son 01 y 29.

Signos compatibles: Libra, Acuario y Aries.

Horóscopo para Cáncer:

Para cáncer aparece la carta del Mundo, lo que significa oportunidad de trabajo o negocio en el extranjero. Es momento de mover las energías y no estancarte. Es el tiempo de empezar a crecer. Hay que dejar de pensar tanto en el pasado, es tiempo de empezar a curar y quererse a sí mismo. El Arcángel que te acompañará es Rafael, que te da el poder de la razón y del amor, te va ayudar a sanar.

Mejores días del mes: 1, 3, 11, 15, y 26.

Colores: Naranja y rojo.

Números mágicos: 04 y 21.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Escorpio.

Horóscopo para Leo

Carta El Mago, mes de abundancia, te bendice el Sol y los astros. Es momento de renovar el look, compráte un perfume o una cadena de oro o plata para que te proteja. Le entregues la pasión a tu trabajo. Estas listo para crecer económicamente y pagar deudas. El Arcángel es el Jofiel, es el que hace realidad tus sueños, te ayuda a realizarte en todos tus sentidos.

Mejores días del mes: 1,7,8,13,21 y 27.

Colores: Rojo intenso y verde.

Números mágicos: 28 y 30

Signos compatibles: Aries, Sagitario y Libra.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Carruaje, sigue avanzando, no tengas miedo, es momento de reinventarse. Vienen cambios muy importante, desde laborales hasta familiares. No hay que pensar en el pasado, cuando uno vive en el pasado se queda en el pasado. El Arcángel que te toca este mes es Uriel, podés invocarlo mientras te estés bañando para sacar malas energías. No alimentar pensamientos negativos. Es hora de cambiar tu alimentación.

Mejores días del mes: 1,6,10, 20, 22, 25 y 28

Colores: Morado y rojo.

Números mágicos: 20 y 35.

Signos compatibles: Capricornio, Aries y Tauro.

Horóscopo para Libra

Para este mes te toca la carta del As de Bastos que significa poder, determinación y crecimiento. Es el momento de avanzar y tomar las riendas de tu vida en tus manos. Vas a salir de viaje dos veces en el mes. Viene un ofrecimiento relacionado a la política. Es tiempo de arreglar tu casa y poner en orden todo. El Arcángel que te va ayudar es Miguel, es el que rompe todo los hechizos, que te deja avanzar.

Mejores días del mes 1, 5, 6 ,13, 18, 21, y 26.

Colores: Blanco y azul.

Números mágicos: 03 y 05.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Abril trae la carta de El Loco, es un buen mes de estabilidad y dinero. La llegada de entender que vas a empezar a crecer en todos los sentidos. Enfréntate al trabajo a la sociedad, vas a ser líder. Cambios de trabajo. El Arcángel que te va acompañar este mes es Metatron, el que te ilumina completamente en todos los sentidos, el que te ayuda tener autocontrol y determinación.

Mejores días del mes: 1 , 5, 6, 11, 21 y 27.

Colores: Verde y azul.

Números mágicos: 21 y 23.

Signos compatibles: Géminis, Cáncer y Piscis,

Horóscopo para Sagitario

Para este mes te sale la carta de El Juicio, es hora de arreglar problemas personales, laborales o de cualquier índole que estén cerca tuyo. Tenés que arreglar tus pensamientos. Vas arreglar problemas legales, de herencia o de dinero. El Arcángel Chamuel es el que te acompañará durante este mes, vas a salir de viaje, conocer gente poderosa para tener trabajo.

Mejores días del mes: 1, 4, 11, 22 y 27.

Colores: Azul intenso y blanco.

Números mágicos: 06 y 17.

Signos compatibles: Leo, Cáncer y Aries.

Horóscopo para Capricornio

Para este mes sale la carta de La Estrella, es un mes para lograr objetivos, de entender que tienes que madurar, crecer. Es muy importante para este signo para poder brillar. Es un mes de tener exámenes, de estudio es momento de concentrarte. Es momento de transformar tu vida, dejar vicios y mejorar tu dieta. El Arcángel Miguel te acompañará para ser más fuerte, determinante.

Mejores días del mes: 1, 5, 10, 15, 21, y 27.

Colores: Naranja y Amarillo.

Números mágicos: 11 y 30.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te acompañará la carta del As de Oros que significa: fuerza, determinación y abundancia. Es un mes de empezar a crecer en cuestiones económicas. Saldrás dos veces de viaje. Trata de terminar lo que empezás. Nuevos caminos y nuevos rumbos para Acuario. Cambios y nuevos rumbos para tener más estabilidad. El Arcángel que te va ayudar es Gabriel, que te va ayudar en tener más fuerza y sabiduría. Es momento de aprender a perdonarse y a perdonar a los demás.

Mejores días del mes: 3, 5, 9, 11, 19, 20 y 25.

Colores: Blanco y Naranja.

Números mágicos: 09 y 14.

Signos compatibles: Leo, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Para abril sale la carta de La Templanza, que significa poder místico o espiritual. El poder de crecer, cambiar de trabajo. Da tu opinión. Vas a salir dos veces de viaje, abril será un mes de abundancia y estabilidad económica. Quítate las energías negativas. El Arcángel Metatrón te va a dar futuros prometedores con más riqueza y abundancia.

Mejores días del mes: 1, 8, 10, 14, 20, 21 y 29.

Colores: Amarillo y rojo.

Números mágicos: 15 y 23.

Signos compatibles: Cáncer, Libra y Escorpio.