Las predicciones del Niño Prodigio para el mes de abril, signo por signo

Por último, reveló que los números de la suerte que acompañarán a todos los signos son el 12, 20, 33, 42, 47, 65 y 73, y detalló las predicciones para cada uno durante el cuarto mes de 2024.

Horóscopo para Aries

Este mes hay algo que te va a poner un poco triste, pero piensa en lo positivo. La tristeza va a pasar porque a la puerta de tu casa viene el éxito; después de la tempestad vas a ver que llega la calma. Hay algo que por mucho tiempo has estado esperando y por fin ahora te llega, ya sea un documento, un papel o dinero. Ten mucho optimismo, fe y paciencia porque todo lo que pidas en este mes lo vas a lograr.

Horóscopo para Tauro

Cuidado con personas que te dicen una cosa y son otra. Este mes vas a quitar máscaras a personas que realmente no son lo que tú crees. Cuídate también de hechizos, maldades y brujerías. No creas en todo el mundo, y ten mucho cuidado si buscas personas que te hagan trabajos espirituales. Prudencia: este mes vas a ver cosas, pero es mejor quedarte callado.

Horóscopo para Géminis

Llega una persona muy poderosa a tu vida, y te puede gustar porque el poder te llama la atención, pero llega para darte una mano de corazón. Muchas personas se van a colgar de ti, así que mucho cuidadito, especialmente si estás en una posición alta o ganaste dinero. Sigue tu corazón, guarda tu plata e invierte sin cómplices. Si has estado en un momento depresivo y muy triste, vas a ver todo con más claridad y luz.

Horóscopo para Cáncer

Es un mes de mucha paz y armonía. Ponte las pilas porque hay cosas que dijiste que ibas a hacer este año y necesitas ponerlas en movimiento, decretarlas y hacerlas realidad. Va a haber algo o alguien que te va a ilusionar, y esa ilusión puede venir por parte del amor. Hay siete cosas buenas que llegarán a ti. Vas a tener más unión familiar y llega el embarazo que estaban esperando en la familia.

Horóscopo para Leo

Cuidado en este mes con todo el chisme, bochinche, enredos y traición que hay a tu alrededor. Te retiras, te alejas porque vas a abrir los ojos por algo y hacia futuro viene la claridad. Necesitas aclarar tu mente antes de dar un paso y tener claridad mental para lo bueno que viene. Cuando sepas 100% que eso es lo que tú quieres, entonces da ese paso. Buena suerte en este mes.

Horóscopo para Virgo

Este mes hay satisfacción. Muchas cosas llegarán a tus manos y tendrás que agarrarlas; no las dejes escapar. Necesitas ponerte las pilas porque ya llevas muchos años en el mismo sitio y todo está intacto esperándote. Acuérdate que lo que no se le da uso, se oxida. Muévete, el universo te va a desafiar y tú lo vas a lograr. Va a ser un mes de mucha alegría y celebración, de buen augurio para ti.

Horóscopo para Libra

Este mes van a llegar ciertas personas que tal vez no te van a caer tan bien, pero necesitas ser más cordial y más fino que nunca. Mantente al margen de eso, ten buenas relaciones y pasa la página. Ten más relaciones con amigos y aliados que con enemigos. Va a haber cosas un poquito negativas, pero vas a tener la fuerza de vencer y ganar. Busca ayuda espiritual, no esperes para después. Todo lo que tú has dado, el universo te lo devuelve.

Horóscopo para Escorpio

Necesitas tener más confianza en ti. Si sentías que te tenían como con los ojos vendados, este mes te desengañas y por fin ves la verdad. Te vas a desilusionar, pero va a ser para tu bien. Hay personas que quieren hacerte daño y tienes que identificar cuáles personas son. Necesitas llevarte por tu intuición y por esa corazonada para saber identificar quién es quién.

Horóscopo para Sagitario

Todo lo que tú quieres se va a hacer realidad este mes: todo es ya, es en el momento y es como tú lo decretaste a principio de año. Viene algo que tiene que ver con el amor. Los que estaban solteros ya no van a estar más solos. Para aquellos que están en pareja, van a estar más firmes y viene algo bonito y satisfactorio. Tienes que estar en armonía y tranquilidad: vete a un spa, mímate, ve a la playa o toma vacaciones aunque sea un fin de semana.

Horóscopo para Capricornio

Muchas de las cosas que estaban ocultas o que tú esperabas, en este mes se aclaran y se ponen adelante. Todo lo que estaba como indeciso llega a ti también. Todo lo que tiene que ver con la justicia, la corte o documentos te sale a tu favor. Es como que abres el buzón y ahí hay algo que tú esperabas. Si hay una persona que está como cruzada, que sí y que no, no la obligues a quedarse.

Horóscopo para Acuario

Este mes viene algo que te va a doler y vas a sentir que todo se derrumbó, pero a ti nada ni nadie te derrumba. Ponte más fuerte que nunca; todo aquel que te trató de hacer daño, el universo se lo va a cobrar. Vas a salir emprendiendo: si te quitan algo, Dios te da algo mejor y lo vas a celebrar. La carta de la Rueda de Fortuna te habla del triunfo y la victoria que llegan para ti.

Horóscopo para Piscis

Estás saliendo de tu mes de cumpleaños y hay muchas cosas en tu mente. Quieres hacer esto y aquello, es como que ahora realmente empezó el año para ti. Hay muchas cosas en puerta que quieres hacer y las vas a lograr. Te sale la victoria: hay algo por lo que peleaste fuertemente y vas a ganar. Va a haber como un tambaleo a final de mes, vas a estar medio indeciso, así que no tomes ninguna decisión si no estás 100% seguro. Tómate tu tiempo.