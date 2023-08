Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre, signo por signo

El día 27, Marte, el planeta de la acción, ingresa en el signo de Libra. Este tránsito nos empuja a tomar decisiones y actuar, pero con mucho tacto y sin perder la serenidad. Los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) van a tener muchísima iniciativa. Si quieren algo, va a ser muy difícil que nada los pueda desanimar.

Esperanza señaló que la Luna Llena va a tener lugar el día 31 en el signo de Piscis. Es muy especial porque se trata de una Luna Azul, es decir, el segundo plenilunio del mes de agosto. Y además es una Superluna, la tercera de las cuatro que van a tener lugar en 2023.

La recomendación es dejarse envolver por ese magnetismo y pedir un deseo, porque se puede cumplir mucho antes de lo que imaginamos. Al mismo tiempo, Júpiter, el planeta de la suerte, continúa su tránsito por el signo de Tauro, repartiendo parabienes a los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio).

Venus, el planeta del amor, sigue en Leo con la pasión al rojo vivo. Pero está retrógrado, lo que puede producir enfrentamientos, celos y rupturas que luego se aclararán. Mercurio, el planeta que rige la mente, está retrógrado en el signo de Virgo. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos y evitar malentendidos.

Horóscopo para Virgo

Muchas felicidades. Estás recibiendo una poderosa energía cósmica, y vas a tener una actitud tan activa y emprendedora que tus acciones obtendrán resultados inmediatos. Es el momento de lanzarte y afrontar experiencias nuevas porque tenés por delante días muy favorables para tomar la iniciativa y poner en marcha tus planes. Vas a disfrutar mucho del amor.

Horóscopo para Sagitario

Tu espíritu aventurero te hace muy atrayente, y algo muy positivo, que está a punto de ocurrir, te llenará de alegría. No vas a dar ninguna batalla por perdida, y cualquier asunto que te interese avanzará a buen ritmo. La Superluna mejorará tus relaciones familiares y suavizará el ambiente. Con el fin de los conflictos te llega la felicidad.

Horóscopo para Capricornio

Con la Luna en tu signo, los días 26 y 27, estás imparable, muy motivado, y vas a encontrar a gente dispuesta a apostar por vos. La Superluna favorece la comunicación y puede traerte algún viaje que te abra puertas y te ofrezca la ocasión que estabas esperando. Jugá bien tus cartas porque tenés el triunfo al alcance de tu mano. En el amor, dejá de pensar tanto y sentí.

Horóscopo para Tauro

Vienen a tu vida nuevos rumbos, nuevos estímulos, nuevas emociones. Y ahora que el planeta Júpiter está en tu signo es el momento de lanzarte porque la suerte te sonríe. Vas a actuar con mucha energía y motivación porque tu intuición te dice que saldrás airoso de todo lo que emprendas. La Superluna puede traerte momentos maravillosos con los amigos. Disfrutalos.

Horóscopo para Acuario

La Luna en tu signo los días 28 y 29 hace que estés vital y optimista, y te ofrece gratos momentos que tenés que disfrutar al máximo. Tu forma de comunicarte será clara y directa, y sabrás decir lo que pensás sin perder las formas. La Superluna puede traerte un cambio positivo en el ámbito laboral o te puede sorprender con un dinero que no esperabas.

Horóscopo para Cáncer

La Superluna favorece el ámbito laboral y puede traerte alguna propuesta que mejore tu vida. Tus capacidades están muy potenciadas y ahora es el momento de luchar para que no se te escape lo que deseás. Tendrás mucho encanto y una gran habilidad para el juego de la seducción. Días favorables para revitalizar alguna relación que se ha vuelto repetitiva o aburrida.

Horóscopo para Piscis

La Superluna tiene lugar en tu signo y bajo su influjo todo lo que inicies estos días será bueno para vos. Pueden suceder cosas que jamás pensabas que sucederían y sentirás que algo mágico te protege. Tus sentimientos fluirán con naturalidad y se te dará muy bien relacionarte y contactar con gente nueva. Lanzate y afrontá con ganas cualquier reto que surja.

Horóscopo para Leo

Estás un poco desanimado y puede que necesites un cambio, pero la regeneradora energía de la Superluna te va a ayudar a ver tu futuro mucho más claro. Es posible que hayas estado acumulando tareas y asuntos por resolver que te tengan intranquilo. No esperes más para ponerte al día. Intentá hacer las cosas a tu manera sin enfrentarte continuamente a las personas que más querés.

Horóscopo para Escorpio

No te dejes llevar por las presiones de tu entorno y tené cuidado con las promesas que hacés para no ser cautivo de tus palabras. Pueden volver a tu vida situaciones del pasado que te agobien y que ya creías superadas, pero no temas porque esta Superluna favorece el amor y puede traerte inesperados golpes de suerte que lo cambien todo. No te rindas.

Horóscopo para Libra

Quizá sientas que te están exigiendo más de lo que podés dar, pero no vas a renunciar a lo que de verdad te importa. Esta Superluna te ayuda a liberarte de miedos y angustias que te agobian. Además, el día 27, el planeta Marte ingresa en tu signo y vas a recibir una inyección vital de energía para que tomes las riendas de tu vida y hagas lo que deseás en cada momento.

Horóscopo para Géminis

Alguna situación te ha desgastado y podés sentir que te faltan las fuerzas, pero esta Superluna es muy favorable con vos y, bajo su influjo, vas a saber sacar partido hasta de las situaciones más adversas. Intentá restar importancia a las cosas para no sufrir y disfrutar de la vida. Protegete de las envidas que despertás con un cuarzo blanco o una ramita de romero.

Horóscopo para Aries

Necesitás liberarte de cargas e impedimentos que llevás tiempo arrastrando. Aprovechá la energía de la Superluna para conectar con tu interior y no permitir que nada te domine. Es el momento de pisar tierra firme y rectificar si considerás que te has equivocado. Comenzás septiembre protegido por la Luna en tu signo, el día 1, y lo que hagas te saldrá bien.

HORÓSCOPO DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2023 | ESPERANZA GRACIA

El ranking de signos de Esperanza Gracia para la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre