Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 25 al 31 de mayo, signo por signo

El acontecimiento astrológico más importante de esta semana es el ingreso del benefactor Júpiter en el signo de Géminis, que tiene lugar el sábado 25. Este tránsito trae muchísima suerte para todos los signos del zodiaco, que nos vamos a comunicar divinamente con los demás, pero sobre todo para Géminis, Libra y Acuario.

Luego, el jueves 30 despedimos mayo con la Luna en su fase menguante en el signo de Piscis. Se trata del segundo cuarto menguante que tiene lugar este mes y su energía va a potenciar la intuición y la sensibilidad, que puede estar a flor de piel. No es momento de tomar decisiones precipitadas porque vamos a estar muy emotivos.

Venus, el planeta del amor, se encuentra en Géminis y nos da una habilidad especial para hablar y comunicarnos con los demás de una forma muy persuasiva y atractiva. Géminis, Libra y Acuario van ser los más seductores del Cosmos. Y el planeta rojo, Marte, sigue transitando por Aries: los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) van a tener una energía imparable.

Horóscopo para Aries

Pueden llegar circunstancias o situaciones a tu vida que te den cierto vértigo, pero vas a contar con la energía y el empuje que te transmite el guerrero planeta Marte en tu signo para hacerles frente con éxito. El Cuarto Menguante de la Luna te anima a rematar lo que has empezado y a no dispersar tus energías en otros asuntos que te tientan, pero que no te llevarán a ninguna parte.

Números de la suerte: 1 y 3.

1 y 3. Signos afines: Con el sensible y, a veces, contradictorio Piscis te llevarás de maravilla. Tiene el corazón más grande del zodiaco y esta semana lo vas a descubrir. La independencia y originalidad de Acuario te atraerán especialmente esta semana.

Horóscopo para Tauro

Con el planeta Mercurio en tu signo estás muy inteligente, brillante, con mucha habilidad para conectar con la gente y relacionarte. Las iniciativas que tomes estos días serán un acierto y podrás alcanzar tus objetivos con una fuerza de voluntad sin límites. Vas a poner fin a ciertos prejuicios y te abrirás a una vida diferente, mucho más luminosa y feliz.

Números de la suerte: 0 y 8.

0 y 8. Signos afines: La perseverancia y tenacidad que caracterizan a Capricornio va a encajar de maravilla contigo y será un buen impulso que te empujará a no rendirte y a luchar siempre por tus sueños. Géminis, que simboliza la dualidad y capacidad de adaptación, te va a ayudar a manejar tu vida con ingenio y curiosidad.

Horóscopo para Géminis

Muchas felicidades. Tienes al Sol y a los planetas Venus y Júpiter en tu signo. Aprovecha tu suerte porque el Cosmos se rinde a tus pies para que consigas lo que quieras. Toda esa poderosa y positiva energía astral que estás recibiendo anuncia buenas noticias que pueden llegar antes de lo que imaginas. Tendrás una gran alegría de vivir y podrás hacer realidad alguno de tus sueños más deseados.

Números de la suerte: 3 y 6.

3 y 6. Signos afines: Libra te enseñará a sortear conflictos y tensiones que pueden hacer mella en ti, animándote a optar siempre por resolver las situaciones de forma pacífica y diplomática. Si tienes a un Libra cerca sentirás que tu vida se armoniza. En cuanto a Cáncer, la naturaleza cariñosa y protectora de este signo de agua será un bálsamo para ti. Cáncer te va a abrir la puerta a las emociones, animándote a sentir y a dejarte llevar por tu corazón.

Horóscopo para Cáncer

Hay algo que te agobia, pero vas a demostrar tu capacidad para regenerarte y salir de situaciones difíciles con más fuerza si cabe. Escoge bien tus amistades porque por ahí pueden venirte traiciones que te decepcionen y te compliquen las cosas. No consientas que tu vida se reduzca al trabajo, busca distracciones para desconectar, que te va a venir de maravilla.

Números de la suerte: 2 y 8.

2 y 8. Signos afines: La relación con Piscis va a ser muy armoniosa porque ambos tenéis una gran sensibilidad y una gran capacidad para entenderos el uno al otro. Juntos crearéis un ambiente de apoyo y de mucha serenidad. Aunque sois dos signos muy diferentes, uno de fuego y otro de agua, la generosidad de Leo unida a la compasión y empatía de Piscis va a hacer a que haya mucha química entre vosotros.

Horóscopo para Leo

El planeta Marte te hace muy buenos aspectos, y tú estás exultante, con una energía arrolladora que podrá con todo. Vas a dar un paso de gigante en algo que te interesa mucho, pero evita cualquier situación que pueda convertirse en un enredo y complicarte la vida. Tu intuición te permitirá estar siempre en el sitio adecuado y aprovechar tus oportunidades.

Números de la suerte: 4 y 8.

4 y 8. Signos afines: El ímpetu y la fogosidad de Sagitario te hará ver la vida como una aventura única e irrepetible, y junto a este signo vas a pasar una semana llena de alegría y optimismo, en la que puede haber sorpresas gratas y fascinantes. Cáncer te cautivará con su intuición y su sensibilidad. Será como un bálsamo para ti que serenará tu vida.

Horóscopo para Virgo

Sabes que si tú no eliges ni tomas la iniciativa otros lo hacen por ti. Por ello, si hay algo de tu vida que no te gusta, coge las riendas y cambia el rumbo sin esperar a que otros den el paso. Atrévete con situaciones que antes evitabas y que ampliarán mucho tu vida social. La Luna en Cuarto Menguante te ayuda a cerrar viejas heridas y a ilusionarte con lo nuevo que va a llegar.

Números de la suerte: 9 y 0.

9 y 0. Signos afines: Tú, Virgo, que eres un signo de tierra, firme, prudente, perseverante, y que te gusta pisar sobre seguro, vas a disfrutar mucho esta semana con Aries, que es muy distinto a ti, ya que se rige por tus emociones y te va a arrastrar a su mundo caótico pero intenso y maravilloso. Junto al magnético y misterioso Escorpio, vas a contagiarte de su enorme fuerza interior, que no se detiene ante nada y que siempre resurge como el Ave Fénix.

Horóscopo para Libra

Apunta alto porque las estrellas te van a ayudar a conseguir lo que quieras. La energía del Cuarto Menguante de la Luna te anima a apostar por lo nuevo, donde te espera el éxito. Es el momento de dejar de vivir a la sombra de otras personas para volar tú solo y demostrar lo mucho que vales. Pondrás mucha energía y sentimiento en el amor, y vas a disfrutar como te mereces.

Números de la suerte: 2 y 5.

2 y 5. Signos afines: Libra y Cáncer, si dejáis a un lado vuestras diferencias, podéis tener una relación positiva e inolvidable desde el primer momento. Virgo te puede enseñar a analizar las cosas siendo más crítico y te ayudará esta semana a tomar alguna decisión que te cueste afrontar.

Horóscopo para Escorpio

Tienes muchas ganas de novedades y cambios, y la Luna en Cuarto Menguante te los vas a traer. Convéncete de que lo único importante es que creas en ello y que confíes en ti. Si estás pendiente de algo que te interesa, la balanza se va a inclinar a tu favor. La pasión saldrá a tu encuentro; no dejes pasar oportunidades de ser feliz y escucha a tu corazón.

Números de la suerte: 1 y 7.

1 y 7. Signos afines: Cuando Escorpio se encuentra con Virgo consiguen que cada uno demuestre lo mejor de sí mismo, y juntos pueden vivir emociones mágicas y muy intensas. Con Escorpio es una combinación apasionante, ya que la intensa pasión que caracteriza a Escorpio se multiplica por dos y alcanza cotas muy altas, y pueden formar una pareja muy sólida. Una semana para disfrutar y ser feliz.

Horóscopo para Sagitario

Es posible que estos días te cueste organizarte y cumplir tus responsabilidades porque chocarás con barreras que no esperabas, pero necesitas resolver algunas cuestiones pendientes para recobrar la tranquilidad. Sé cauto con tus palabras para no ganarte enemigos que te compliquen la vida. A veces lo más inteligente es callar y aguardar mejor ocasión, que más pronto que tarde llegará.

Números de la suerte: 4 y 7.

4 y 7. Signos afines: Géminis, que se encuentra enfrente de tu signo, aviva continuamente el fuego de Sagitario. Así que, si esta semana tienes la suerte de cruzarte en tu camino con un Géminis, piensa que los milagros existen. Y como te fijes en un Leo, tremendamente ardiente como tú, la pasión y la fogosidad están aseguradas.

Horóscopo para Capricornio

La suerte te acompaña, y la Luna en Cuarto Menguante trae cambios a tu vida que te harán sentir que vas en la dirección correcta, pero no esperes a que las cosas lleguen solas y lánzate a por lo que quieres. Necesitas evitar los equívocos y las ambigüedades en tus relaciones, y mostrarte flexible para manejar mejor las situaciones. El 25 y 26 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.

Números de la suerte: 5 y 6.

5 y 6. Signos afines: Esta semana puedes verte tentado a vivir algo especial con el signo que está enfrente de ti en la rueda zodiacal, Cáncer. Para acercarte a él, nada mejor que sonreírle o hacerle un guiño de complicidad. Y si pones tus ojos en Virgo, signo de tierra como el tuyo, descubrirás que ambos tenéis muchas cosas en común.

Horóscopo para Acuario

La Luna menguando en tu signo los días 27, 28 y 29 trae cambios a tu vida que te harán crecer, experimentar y superar incertidumbres. Con el planeta Venus muy bien aspectado, vas a encandilar a todo el mundo y tendrás muchas oportunidades para ligar o reconquistar a tu pareja, pero ten cuidado con confiar en personas equivocadas que te pueden jugar una mala pasada.

Números de la suerte: 2 y 8.

2 y 8. Signos afines: Esta semana vas a buscar en un Aries esa parte visceral y poco racional que a ti te falta. Y a su lado podrás desbloquear tus sentimientos. El toque de locura e imaginación de Acuario puede atraerte poderosamente esta semana.

Horóscopo para Piscis

Has pasado por momentos turbulentos, pero el Cuarto Menguante de la Luna en tu signo, el día 30, te va a ayudar a equilibrarte y a dejar atrás las tensiones que te agobian. Aunque tu buen corazón y tus deseos de ayudar te empujarán a darlo todo, ten claro lo que puedes esperar de cada persona para no llevarte decepciones ni desengaños. No te dejes condicionar por gente negativa.

Números de la suerte: 4 y 9.

4 y 9. Signos afines: Esta semana la personalidad romántica, brillante y seductora de Libra va a atraparte. Si consigues despertar su interés, vuestra unión puede ser de lo más mágica e intensa. Y qué decir si tu mirada se cruza con otro Piscis; ambos románticos, soñadores, idealistas.

