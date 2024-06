Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 15 al 21 de junio, signo por signo

Mercurio y Venus ingresan en Cáncer el lunes 17, potenciando la creatividad y haciendo que todos estemos muy sentimentales y románticos. En el amor, los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) tienen un momento maravilloso y un gran poder de seducción, además de ideas muy brillantes.

El guerrero Marte sigue transitando por Tauro, así que los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) van a estar imparables, con muchísima energía. El jueves 20 el Sol ingresa en el signo de Cáncer y tiene lugar el solsticio de invierno. Hay que hacer rituales porque es un día muy mágico.

También vamos camino de la Luna Llena que tendrá lugar el sábado 22 en el signo de Capricornio. Esa energía va a equilibrar nuestras emociones para que comencemos el invierno con armonía, equilibrio y tranquilidad. El domingo 23, cuando se celebra la noche de San Juan, también es un día ideal para rituales.

Horóscopo para Aries

Confía en tu talento y en tus cualidades, y muévete para hacer realidad tus sueños. Es el momento de tomar la iniciativa y dejarte llevar por ese sexto sentido que rara vez te falla. Te va a sorprender todo lo bueno que te va a traer este invierno. La Luna Llena activa tu éxito, y tus ganas de triunfar serán imparables. Si quieres, puedes, no lo dudes.

Números de la suerte: 8 y 5.

8 y 5. Signos afines: Libra es tu signo opuesto en la rueda zodiacal y hay una atracción muy fuerte entre ambos. Te aportará el equilibrio y la diplomacia que a veces te falta. Con Virgo puede haber una conexión muy intensa; es que sois tan diferentes que cada instante será una nueva aventura y juntos no os aburriréis jamás.

Horóscopo para Tauro

El planeta Marte en tu signo es una inyección de energía y vitalidad que despierta tu lado más apasionado, y algo que te interesa mucho por fin podrás realizarlo ahora. Te moverás mucho y conocerás a gente de todo tipo que te aportará una nueva perspectiva. La primera Luna Llena del invierno activa el sector de los viajes y a través de alguno de ellos pueden llegar cosas buenas a tu vida.

Números de la suerte: 2 y 9.

2 y 9. Signos afines: con Piscis vas a tener una relación equilibrada: tú le aportarás el equilibrio y la serenidad que necesita para sentirse bien, y Piscis te enamorará con su sensibilidad, su empatía y su generosidad. Con Capricornio compartes elemento, Tierra, y hay mucha afinidad entre vosotros. Pero tendréis que ceder de vez en cuando porque ambos sois un poco tercos y os cuesta cambiar de opinión.

Horóscopo para Géminis

Aprovecha la llegada del invierno para liberarte de esa nostalgia que puedes estar sintiendo. Para ello vas a contar con la ayuda del benefactor Júpiter en tu signo. Con su positiva energía vas a decir adiós al miedo, las dudas y la desconfianza que te frenan y no te dejan ser tú mismo. La Luna Llena del día 22 trae cambios a tu vida que vas a saber aprovechar y beneficiarte de ellos.

Números de la suerte: 1 y 3.

1 y 3. Signos afines: con Escorpio la relación va a resultar fascinante porque ambos tenéis puntos de vista muy diferentes sobre cualquier faceta de la vida. Formaréis un buen equipo si complementáis vuestras habilidades, dejando el espacio que cada uno de vosotros necesita. Con Leo compartes la misma pasión por la vida y las ganas de divertirte y disfrutar. La energía y la química entre vosotros es muy intensa.

Horóscopo para Cáncer

Muchas felicidades. El día 17 ingresan Mercurio y Venus en tu signo, y el día 20 lo hará el Sol, dando comienzo al invierno. Toda esta benéfica energía que vas a recibir te va a traer oportunidades maravillosas que debes coger al vuelo. Obtendrás estupendos beneficios y te sentirás especial, con un carisma muy atrayente. Bajo el influjo de la Luna Llena, comienzas el invierno con paso firme y libre de tensiones.

Números de la suerte: 5 y 0.

5 y 0. Signos afines: eres muy diferente a Géminis, pero si lográis complementaros vais a conectar muy bien. Su naturaleza curiosa y adaptable te atraerá mucho, y Géminis, a su vez, se sentirá atraído por tu afán de protección y por tu empatía. Con Capricornio, que es tu signo opuesto en la rueda zodiacal, vas a tener una relación muy equilibrada y complementaria en la que cada uno aportará cualidades que el otro necesita.

Horóscopo para Leo

Puede que las cosas se compliquen o no salgan como habías previsto, pero eso no significa que lo que ocurra no vaya a ser positivo para ti. Sabrás dominar las situaciones y aflorará ese líder que llevas dentro, superando cualquier obstáculo que surja. Pero recuerda que no eres autosuficiente y debes confiar un poco en los demás. La Luna Llena puede traerte una buena noticia laboral.

Números de la suerte: 6 y 2.

6 y 2. Signos afines: Leo y Aries sois dos signos de fuego que os entenderéis a la perfección, aunque a los dos os encantará llevar la iniciativa. Esta relación a poco que os esforcéis los dos será enriquecedora, viviendo la vida en toda su intensidad. Entre Leo y Géminis existe un magnetismo tan fuerte por parte de Leo y una seducción tan sutil por parte de Géminis que si os encontráis no podréis evitar tener una relación.

Horóscopo para Virgo

Eres muy inteligente y, aunque tengas que enfrentarte a obstáculos, tarde o temprano consigues lo que quieres, y la envidia aletea a tu alrededor. Necesitas apartar de tu vida a esas personas que te lastran y no te dejan vivir la vida como tú quieres. La Luna Llena del día 22 te ofrece un momento maravilloso para encontrar el amor o revitalizar tu relación actual.

Números de la suerte: 4 y 0.

4 y 0. Signos afines: si estás buscando tu opuesto, Aries será tu pareja ideal. Tu serenidad y equilibrio es como un bálsamo para Aries y, a su vez, te transmitirá ese entusiasmo que te empujará a luchar y a no rendirte. A Virgo y Géminis os rige el planeta Mercurio, por lo que tenéis una mente brillante y despierta para llegar donde queráis. Si tenéis que tomar una decisión, la unión de los dos será perfecta para acertar.

Horóscopo para Libra

Estás viviendo una situación difícil y crees que en algún momento todo va a estallar, pero habrá un cambio que te hará volver a creer en un futuro esperanzador. La Luna Llena favorece el ámbito familiar y puede traerte una gran alegría que te haga olvidar otros problemas que ahora mismo no puedes solucionar. El 15 y 16 son tus días mágicos y lo que hagas te saldrá bien.

Números de la suerte: 2 y 4.

2 y 4. Signos afines: si estás indeciso y necesitas tomar alguna decisión, estás de suerte esta semana con Tauro, porque te empapará con su determinación y te ayudará a ser firme y decidido. Con Leo podréis formar una pareja casi perfecta. Os entenderéis perfectamente y la pasión puede ser eterna. Sabéis aprovechar cada instante y cada momento para ser felices.

Horóscopo para Escorpio

Con la Luna creciente en tu signo, el 17 y 18, tu sexto sentido se agudiza y lo que decidas será un acierto. Llegan nuevos desafíos y toda tu energía se moviliza para hacerles frente y cumplir tus objetivos. Uno de tus mayores activos va a ser esa parte de misterio que no abandonas nunca y que te hace tan atrayente. La Luna Llena del día 22 puede traerte un viajecito maravilloso.

Números de la suerte: 3 y 6.

3 y 6. Signos afines: Escorpio y Aries son extremadamente apasionados. La intuición no te falla y le ayudará a Aries, que es tan impulsivo, a sacar adelante con éxito algún proyecto. Escorpio y Cáncer os entendéis de una manera intuitiva y misteriosa. Cuando vuestras auras se unen creáis una energía tan intensa y renovadora, que todos los sueños que deseéis pueden convertirse en realidad. A disfrutar y a ser feliz.

Horóscopo para Sagitario

Comienzas el invierno con altibajos y cierto desánimo, pero la Luna en tu signo los días 19, 20 y 21 te transmite la fuerza que necesitas para poner límites a lo que te altera y para no aceptar ciertas situaciones que no van contigo y que te quitan la energía. La primera Luna Llena del invierno puede traerte la solución a un problema de dinero que te preocupa.

Números de la suerte: 1 y 2.

1 y 2. Signos afines: Géminis es tu signo opuesto en la rueda zodiacal, y entre vosotros existe una atracción muy fuerte. Tenéis muchos rasgos en común, como la alegría de vivir, vuestra necesidad de cambios y de aventuras. Con Libra, que al igual que tú es honesto, entusiasta, romántico, esta semana puedes formar una pareja maravillosa.

Horóscopo para Capricornio

Tu actitud reflexiva y sosegada te llevará a hacerte las preguntas necesarias para acertar a la hora de tomar una decisión que vienes pensando. La Luna Llena en tu signo, el día 22, te da alas para que no te rindas y persigas tus sueños. No dejes que los problemas de los demás se conviertan en tus problemas. Es el momento de abrir los ojos y aceptar un cambio necesario.

Números de la suerte: 3 y 7.

3 y 7. Signos afines: Esta semana vas a buscar en Sagitario la inspiración, el fuego, el brillo, y tu carácter tranquilo y reservado le va a aportar serenidad y estabilidad. Y al lado del misterioso e irresistible Piscis vas a poder vivir momentos en los que disfrutarás mostrando abiertamente tus sentimientos.

Horóscopo para Acuario

El invierno viene lleno de dulces promesas que te van a hacer feliz. Atrás quedan esos momentos de soledad y de miedo, y vuelve la ilusión a tu vida. Tu intuición será tu mejor arma y consejera para llevar a buen término los planes que tienes en mente. Confía en la suerte y deja que se manifieste espontáneamente, sin tratar de forzar los acontecimientos.

Números de la suerte: 4 y 8.

4 y 8. Signos afines: esta semana estás llamado a vivir una historia especial con el fogoso Sagitario. Ambos os admiráis mutuamente y compartís vuestro amor por la aventura. Juntos, no vais a aburriros nunca. Aunque con Escorpio tienes pocas cosas en común, esta semana será para ti un reto descubrir el fascinante halo de misterio que envuelve a este signo de agua.

Horóscopo para Piscis

Con el inicio del invierno vas a experimentar otras formas de vida que te harán feliz, lo que incluye viajes, amores, proyectos nuevos y aventuras de todo tipo. Vas a vivir días muy activos con todo a tu favor para alcanzar tus deseos y disfrutar mucho. La Luna Llena del día 22 te ofrece un buen momento para hacer nuevos amigos y cuidar de los que ya tienes.

Números de la suerte: 7 y 9.

7 y 9. Signos afines: con Virgo, que es tu signo opuesto en la rueda zodiacal, vas a tener una relación muy equilibrada y complementaria en la que cada uno aportará lo que el otro necesita para brillar. Pronto podrás descubrir que tu encuentro con Tauro ha sido provocado por el destino: esta relación cuenta con todas las bendiciones de los dioses.

