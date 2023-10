Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 14 al 20 de octubre, signo por signo

Esperanza señaló que necesitamos un poquito de paz, armonía y sobre todo sosiego porque todavía estamos bajo los efectos del eclipse anular de Sol que se produjo el día 14 en el signo de Libra. Es un momento de cambios y de una poderosa energía que moviliza todas nuestras emociones.

También la Luna, que ahora inicia su fase creciente, nos va a llenar de energía y vitalidad. Es decir que después del eclipse viene la calma. Es un buen momento para consolidar proyectos y relaciones, y sobre todo para hacer realidad nuestros planes y sueños.

Venus, el planeta del amor, se encuentra en el signo de Virgo y despierta nuestra sensualidad. Nos invita a pisar sobre seguro y sobre todo a no asumir riesgos innecesarios en nuestra vida sentimental. Los signos más apasionados del cosmos serán Tauro, Virgo y Capricornio.

Esta semana el guerrero Marte, el planeta rojo, sigue transitando por el signo de Escorpio. Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) van a estar activos, valientes y nada les va a apartar de sus objetivos.

Horóscopo para Aries

Días de sorpresas en los que pueden suceder cosas maravillosas. Un nuevo comienzo se presenta ante vos, y vas a afrontarlo con guión en la mano y planificando cada detalle para asegurarte el éxito. Los esfuerzos que hagas pueden llevarte muy lejos. Conectarás de maravilla con las personas que querés y tu enorme energía positiva te ayudará a ser feliz.

Horóscopo para Tauro

El planeta Júpiter está retrógrado en tu signo y puede nublar momentáneamente tu suerte. No te dejes arrastrar por situaciones que no podés controlar y dejá que aflore esa seguridad y aplomo que tenés para manejar tu vida como más te conviene. Estás recibiendo muy buenos aspectos de Venus. Vas a rebosar encanto personal y el amor puede llamar a tu puerta.

Horóscopo para Géminis

Puede que tengas que enfrentarte a una situación difícil, pero estás recibiendo una energía astral poderosa y favorable que te va a ayudar a remontar el vuelo. Es posible que tengas que tomar una decisión drástica que, aunque te cueste y sea difícil, será muy liberadora. Prestá atención a algo que quieren proponerte y que has rechazado sin pensarlo demasiado.

Horóscopo para Cáncer

Las envidias que despertás pueden complicarte la vida. Sé muy discreto con tus planes y llevá un pequeño cuarzo blanco para protegerte. Es importante que manejes bien tus emociones y te tomes tu tiempo para descansar y relajarte para que puedas verlo todo con otros ojos. En el amor, te conviene abrirte porque es difícil adivinar lo que sentís si lo disimulás.

Horóscopo para Leo

Sos puro fuego y pasión, y vas a tener mucho empuje para poder liberarte de esas ataduras que no soportás y que frenan tus planes, pero tené cuidado con los pensamientos negativos que pueden poner muchas trabas en tu camino. Utilizá tu creatividad para salir de los límites que te impone la rutina. Te espera alguna bonita sorpresa en el terreno amoroso.

Horóscopo para Virgo

Podés sentirte decepcionado porque algo no va como esperás, pero tenés al planeta Venus en tu signo, que dulcifica tu vida y puede dar un vuelco a lo que te preocupa. Hacé todo aquello que te divierte y te hace feliz, dando prioridad a las cosas verdaderamente importantes de la vida. Se solucionarán los conflictos con alguien con quien estabas distanciado.

Horóscopo para Libra

Felicidades. Con el Sol y Mercurio en tu signo, muchas oportunidades se abren ante vos casi sin apenas esfuerzo. Tu mente está muy ágil y brillante, y las decisiones que tomes tendrán efectos muy positivos para vos. Tu vida social te hará disfrutar de lo lindo y los amigos serán tu talismán, la llave que te abra la puerta a gratas experiencias.

Horóscopo para Escorpio

La Luna en tu signo, el 15 y 16, te regala unos días mágicos, y vas a tener tan buen rollo que será un lujo tenerte cerca. Es el momento de comenzar algo nuevo porque te acompaña la buena estrella y lo que inicies ahora será positivo para vos. El planeta Marte en tu signo te da energía guerrera y podrás poner en práctica tu gran capacidad de trabajo, lo que te beneficiará.

Horóscopo para Sagitario

El 17, 18 y 19 la Luna en tu signo te llena de energía y puede abrirte nuevos caminos que recorrerás con entusiasmo. Es posible que todo lo que te parecía complicado se simplifique, y es que cuando te entregás a fondo tu ingenio da para mucho. Solo necesitás centrarte y evitar cualquier distracción que te aparte de tus objetivos. Podés tener encuentros muy felices.

Horóscopo para Capricornio

La energía lunar hace que estés muy vital y optimista, y te ofrece días muy propicios para tomar la iniciativa y comenzar algo nuevo con bases sólidas. No habrá nada que te impida hacer lo que realmente querés. Vienen nuevas ilusiones que harán tu vida más emocionante. El 20 es tu día mágico, y la Luna en tu signo te puede conceder un deseo. Pedíselo.

Horóscopo para Acuario

Los buenos aspectos de Mercurio hacen que estés muy despierto y comunicativo, y favorecen la relación con los que te rodean. Si tenés que llegar a un acuerdo o suavizar tensiones, es un buen momento para conseguirlo. A medida que te alejes de todo lo conformista, encontrarás la mejor versión de vos mismo. Algo inesperado puede cambiar tu vida a mejor.

Horóscopo para Piscis

El planeta Saturno en tu signo es un poderoso impulso que no deja que te rindas, y no escatimarás esfuerzos para abrirte camino y conseguir lo que te has propuesto. Liberar tu mente y tu corazón de lo que ya no te hace feliz te permitirá sentirte libre y dueño de tu vida. Te mostrarás conciliador y flexible, y podrás suavizar los roces que has tenido con alguien que querés.

