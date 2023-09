Las predicciones de Esperanza Gracia para octubre, signo por signo

Además, adelantó que "Octubre viene con luces y sombras", ya que se espera que ocurra un eclipse de Sol el 14/10 y otro de Luna el 28/10, cuya su poderosa energía va a influir en todas las personas.

Venus, el planeta del amor, ingresa en el signo de virgo en el día 9. Los signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio van a ser indiscutiblemente los más seductores del cosmos.

Horóscopo para Géminis

Este mes vas a emprender cosas nuevas que van a aportarte todo lo que llevabas tanto tiempo buscando. Vas a saber en cada momento cuáles son los pasos que debes dar para alcanzar lo que tú quieres.

Ritual: coloca vainas de canela en el recibidor de tu casa y eso va a ayudar a alejar las malas vibraciones que pueden entrar en tu hogar y de paso también estas vainas de canela ayudarán a traer el amor.

Horóscopo para Libra

El sol en tu signo hasta el día 23 despeja las trabas e inconvenientes de tu camino y te pone la suerte de cara. Vas a poder disfrutar de momentos maravillosos.

El eclipse de sol puede pasar que pongan a prueba tu capacidad de reacción, pero tú superas todo. Se abre para ti un futuro prometedor.

Ritual: podés escribir en una hoja de papel dos deseos, los cubrís con una hojita de laurel y lo guardas dentro de una cajita en la mesa de noche y verás como el deseo se cumple.

Horóscopo para Acuario

¿Te has parado a pensar en todo lo que conseguiste a lo largo de estos meses? Vencido batallas superduras o no, te has caído y levantado, pero nunca te has rendido. Este mes, aunque el eclipse del día 14 puede nublar momentáneamente tu suerte, vas a saber sortear todos los obstáculos que aparezcan en tu vida y vas a salir totalmente fortalecido y triunfador.

Ritual: los granos de arroz son portadores de buena suerte y abundancia, si colocas en un recipiente de cristal unos granitos de arroz, escribes tus deseos en un papel y lo colocas dentro de los granos de arroz, antes de lo que te imaginan tus deseos se van a cumplir.

Horóscopo para Tauro

Te quedan todavía muchos retos que afrontar y muchos sueños que cumplir, con la protección que tienes del planeta Júpiter todo será perfecto. Sabes que cuando quieres algo, pones tanta fuerza que al final lo consigues. No es fácil pero no es imposible. Protégete del eclipse porque va a tener lugar en tu signo el día 28 vistiéndote de blanco o negro.

Ritual: para atraer la suerte y la prosperidad consiste en colocar en tu casa un jarrón pequeño con agua y unas ramitas de romero, cambia el agua diariamente y cuando pasen siete días, tira el romero lejos de tu casa porque absorbió todas las envidias que hay por ahí y te va a venir la suerte.

Horóscopo para Virgo

Desaparecen por fin los momentos inquietantes y convulsos que venías arrastrando desde hace mucho tiempo y ahora comienzas un mes nuevo con muchas oportunidades para poder conseguir lo que tanto tiempo vienes persiguiendo. A partir del 9 con el ingreso de Venus en el planeta del amor en tu signo, todas las miradas están puestas en ti.

Ritual: limpiá tu casa de las malas energías, para ello podés colocar en la habitación principal medios limones durante 7 días y después lo tiras lejos de tu casa.

Horóscopo para Capricornio

Ya va siendo hora de que se te dé tu sitio y que todos sepan apreciar cómo te entregas y lo constante que eres cuando te propones algo. Hay alguien que piensa en ti intensamente, hay alguien que está deseando que tú le devuelvas una sonrisa.

Ritual: para que no te falte el dinero, pones en una bolsita un puñado de arroz con una rama de laurel y ubicas la bolsa cerca del lugar donde tienes el dinero en tu casa.

Horóscopo para Aires

Aunque has pasado por momentos muy difíciles con muchos altibajos, este mes nadie podrá apagar tus ilusiones. A pesar de que el eclipse solar del día 14 va a tener lugar justo frente a tu signo, puede provocar altibajos emocionales, para ello podés protegerte vistiéndote con algo de color blanco o negro.

Ritual: Para atraer la suerte a tu vida, colocar espigas de trigo secas y verás cómo atraerán la buena suerte y sobre todo neutralizarán las malas vibraciones que pueden existir en tu casa. Si no conseguís espigas, podés poner unas ramitas de romero.

Horóscopo para Leo

Verás como la energía de los dos eclipses te van a venir de maravilla para que desaparezcan por fin esos nubarrones que estaban empañando tu vida. Vas a recuperar esa alegría que te caracteriza, vas a tener sueños premonitorios que te van a ayudar cuál es el camino que debes tomar al éxito.

Ritual: para la suerte es recomendable tener un amuleto como las herraduras, también sirven para poner fin a cualquier conflicto que exista en la casa.

Horóscopo para Sagitario

Eres auténtico, generoso y la gente te adora y te perdona tus posibles salidas de tono. Octubre es un mes lleno de oportunidades que las tienes que aprovechar.

Ritual: La canela enciende la pasión y potencia la libido, si tienes una cita especial coloca un toque de canela en las muñecas que te dará un gran poder de pasión.

Horóscopo Cáncer

Estás en una etapa con la sensibilidad a flor de piel, necesitas que te mimen, que te escuchen y que te cuiden. Date todos los placeres y caprichos, precaución con el eclipse de luna el 28, ya que es tu regente y afecta poderosamente, podés protegerte vistiéndote de color blanco o negro.

Ritual: Los clavos en especias son poderosos amuletos para alejar las malas energías, además de traer el amor, la fortuna y la salud. Coloca unos cuantos clavos en un lienzo blanco o servilleta, debajo de tu almohada o colchón antes de dormir, para que encuentres la respuesta que buscas en tus sueños.

Horóscopo Escorpio

Es momento de cerrar ciclos de tu vida, estate atento al día 12 porque el guerrero Marte, el planeta rojo, ingresa en tu signo y te aporta un suplemento de energía que te impulsa a actuar. El día 23 comienza tu reinado.

Ritual: las bellotas se utilizan como símbolo de protección, coloca las bellotas dentro de un cuenco y te vas a sentir protegido de todo aquello que te genere malestar.

Horóscopo Piscis

Este mes es el momento de desconectar de esos temas de tu pasado, que te están torturando. El eclipse del día 14 te va a ayudar de emerger de las sombras para encontrar la luz. Es momento de confiar en ti y en lo mucho que vales.

Ritual: las campanas con su vibración equilibran las energías negativas en el hogar, pero también se utilizan para invocar a los ángeles. Colocá una campana en la puerta de tu casa, para ahuyentar las malas energías y para proteger tu hogar.