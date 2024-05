Las predicciones de Esperanza Gracia para el mes de mayo, signo por signo

Horóscopo para Aries

El destino te tiene reservadas agradables sorpresas, pero antes debes realizar algunos cambios que necesitas y que te harán feliz. La Luna en tu signo, los días 4 y 5, te ayuda a decidirte y no aplazarlos más. La vida te sonríe ya que tienes al planeta Mercurio en tu signo hasta el día 15, que potencia tu inteligencia y te anima a revisar decisiones que tomaste en el pasado y piensas que no fueron correctas. También cuentas con el empuje del guerrero Marte todo el mes para hacer frente con éxito a cualquier reto que la vida te presente. Tendrás una lucidez mental extraordinaria y brillará tu energía desbordante, tu poder infinito de conquista. Tú prefieres arriesgar y darlo todo a no alcanzar tus sueños por miedo al fracaso. No obstante, este mes asegúrate de que no se rompa el equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal para que tus fuerzas no decaigan y se mantengan en todo lo alto.

Horóscopo para Tauro

Felicidades. El Cosmos te ofrece un maravilloso momento para triunfar en todo lo que lleves a cabo. El día 8 la Luna Nueva en tu signo te ayuda a enterrar decepciones y prejuicios y a dar un nuevo rumbo a tu vida. Este mes está marcado por la poderosa energía astral que vas a recibir. Con el Sol en tu signo hasta el día 20 y los planetas Venus y Júpiter hasta el día 23 y 25, respectivamente, sientes que un halo protector te ayuda a romper definitivamente todas esas barreras que te impiden conseguir tus sueños. Es el momento de arriesgar y apostar fuerte con tu mejor sonrisa y sin ningún temor porque vas a arrasar. Irradiarás energía positiva y atraerás hacia ti todo lo bueno que la vida te debe. Además, tienes al planeta Urano en tu signo hasta finales de mayo. Se dice de Urano que es el planeta de la libertad, el cambio, la rebeldía. Por ello, debes estar preparado porque puede haber sorpresas y cambios que tu vida estaba pidiendo a gritos.

Esperanza Gracia, horóscopo Esperanza Gracia adelantó que mayo será un mes de cambios. Captura de pantalla YouTube

Horóscopo para Géminis

Mayo va a ser un mes maravilloso para ti. La Luna creciente en tu signo, los días 9 y 10, te transmite fuerza y habilidad para superar las dificultades que van a presentarse. El Sol ingresa en tu signo el día 20, regalándote un periodo mágico en el que tus objetivos se concretarán y creerás ante todo en ti, en que puedes cambiar y mejorar tu vida. Venus ingresa en tu signo el día 23, coincidiendo con la última Luna Llena del otoño, y su energía alimentará la llama del amor y armonizará tu mundo emocional. Sentirás que puedes relajarte, disfrutar, vivir un romance o formalizar una relación. Pero el acontecimiento más significativo es el ingreso de Júpiter en tu signo, el día 25, donde permanecerá una larga temporada. Los éxitos se sucederán y la buena estrella te acompañará en todos los ámbitos de tu vida.

Horóscopo para Cáncer

Llega una etapa de cambios y renovación interna que estabas necesitando, porque, en ocasiones, sentías que todo tu mundo se venía abajo y tú no estabas dispuesto a dejarlo caer. Este mes vas a replantearte cuáles son tus verdaderos deseos y necesidades, y con una mentalidad ganadora vas a luchar por ellos, sin importarte lo que piensen los demás. Por fin has entendido que tienes que pensar en ti y en lo que te hace feliz. Gracias a los buenos aspectos que te hace Saturno todo el mes, afrontarás los retos que te marques con decisión y aplomo. Vas vivir momentos divertidos, experiencias nuevas, reencuentros. Son días fabulosos para abrirte a los demás y disfrutar de la vida. El 11 y 12 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna. La Luna Llena del día 23 te revitaliza, animándote a superar cualquier barrera que te separe de tus sueños y a no rendirte. Pero debes ser precavido con las emociones que despierta en ti el pasado.

Horóscopo para Leo

Arrancas el mes por todo lo alto porque los planetas Marte y Mercurio, transitando por un signo de fuego como el tuyo, te envían una energía muy positiva y te empujan a brillar. Así que confía en ti y ponte manos a la obra, sin posponer decisiones que sabes que necesitas tomar. No ocultes tus pensamientos ni lo que sientes e intenta ser transparente porque lo que escondas puede afectar a tus relaciones. Aprovecha cada instante para valorarte, para quererte más y cuidarte como te mereces. Tú eres lo primero. El Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, el día 15, te empuja a abrir tus horizontes e ir más allá de tu realidad cotidiana. Vas a sentir que renacen tus sentimientos y tus ganas de vivir y vas a desafiar al destino soltando amarras y reinventándote. Leo, este mes vas a derrochar tal encanto que todo el mundo caerá rendido a tus pies y hasta puede que te veas envuelto en un triángulo amoroso muy perturbador, pero tú sabrás decidir lo que es mejor para ti.

Horóscopo para Virgo

Nada se te va a resistir este mes. Lo darás todo de ti y estarás dispuesto a un mayor compromiso y disciplina, sin descartar que puedas recibir ayudas inesperadas, como llovidas del cielo. Aprovecha esta buena racha para hacer realidad tus planes. Gracias a los buenos aspectos que te hace Mercurio desde mediados de mes, vas a estar ingenioso y muy divertido, y podrás convencer a los demás de lo que quieras. La Luna te regala dos días mágicos, el 16 y 17, en los que te sentirás seguro y decidido, y no te importará asumir riesgos ni apostar por cosas nuevas que te atraigan. Si algunas situaciones que estás viviendo te están dejando sin energía, te conviene buscar momentos para ti y mantener las distancias con las personas negativas que lo único que quieren es desestabilizarte y hacerte dudar de lo mucho que vales. La Luna Llena, el día 23, te empuja a retar a tus propios límites y despierta en ti la necesidad de experimentar emociones nuevas.

Esperanza Gracia, horóscopo Todo el zodiaco necesitará fuerza y estabilidad durante mayo. Captura de pantalla YouTube

Horóscopo para Libra

Puede que comiences el mes con una sensación de desasosiego, pero pronto recuperarás la armonía emocional. Que no te tiemble el pulso para tomar esa decisión que llevas tiempo meditando. Piensa sólo en ti y adelante, que no te vas a equivocar. La energía de la Luna Nueva del día 8 es muy regeneradora y va a contribuir a que soplen aires nuevos que te permitan reorientar tu vida en la dirección que deseas. La segunda quincena del mes va a ser muy propicia para ti porque los planetas Venus y Júpiter muy bien aspectados contribuirán a que florezca la pasión y se despierte la complicidad en el amor, y a que inicies una racha en la que la suerte te sonreirá. Bajo el influjo de la última Luna Llena del otoño, que tiene lugar el día 23, es el momento de hacer balance de lo que has conseguido y plantearte nuevos objetivos. Se vislumbra un viaje que te hará feliz.

Horóscopo para Escorpio

Sonríe, Escorpio, porque las dificultades y los contratiempos se alejan de tu vida y las circunstancias se ponen cien por cien a tu favor. Comienza el mes con la Luna menguando, que te trae cambios y nuevos proyectos que podrás poner en marcha guiado por tu intuición, que nunca te falla. Incluso puedes llegar más lejos de lo que imaginabas, si no te apresuras y esperas a que cada cosa llegue a su tiempo. La Luna Nueva del día 8 enfrente de tu signo te armoniza y te ofrece momentos de sosiego que te permitirán conectar con tu voz interior y relajar tu mente de pensamientos que te debilitan. La Luna en tu signo los días 20, 21 y 22 potencia tu atractivo y tu suerte; disfrútalos al máximo. Alguna preocupación económica puede agobiarte, pero la última Luna Llena del otoño, el día 23, te ayudará a hacerle frente con un poco de disciplina y control de gastos. El destino te tiene reservada una grata sorpresa.

Horóscopo para Sagitario

Los buenos aspectos que te hace el planeta Marte durante todo el mes te aportan una fuerza arrolladora. Lánzate, que es el momento de hacer realidad tus sueños. Con tu empuje y la suerte de cara, si tú quieres, no habrá imposibles para ti. Fíjate unos propósitos firmes en los que emplear de forma productiva esa gran energía que tienes porque lo que te propongas lo vas a conseguir. La Luna Nueva del día 8 activa tu sector profesional y, aunque debas afrontar momentos de mucho trabajo, tendrás importantes logros. El planeta Mercurio, bien aspectado hasta el día 15, estimula tu mente y tu habilidad para dialogar y llegar a acuerdos, y conectarás de maravilla con la gente. La última Luna Llena del otoño, en tu signo el día 23, te ayudará a manejar tus sentimientos y suavizará tu vida para que despidas el mes lleno de buenos presagios.

Horóscopo para Capricornio

Este mes vas a estar lleno de empuje y vitalidad, y podrás romper esas barreras que tanto miedo te daban hasta ahora. Activa tu fuerza de voluntad y aprovecha esa poderosa energía astral que estás recibiendo para jugar bien tus cartas. Tu vida será como un camino de rosas, y si algo te ha robado la sonrisa ahora podrás olvidarlo. El planeta de la fortuna, Júpiter, muy bien aspectado hasta el día 25, te aportará una energía optimista y entusiasta que te abrirá muchas puertas. Con poco que actives tu fuerza de voluntad, tu ascenso y proyección serán notables. El ámbito de los sentimientos está muy favorecido por la Luna Nueva del día 8, que te ofrece la oportunidad de sanar relaciones que llevan tiempo estancadas, así como reconquistar afectos. Ahora es el momento de dejar atrás rencores, desilusiones y promesas que no se cumplieron para quedarte sólo con lo positivo. Tras ciertas tensiones emocionales, un poco de sosiego te vendrá de maravilla.

Esperanza Gracia, horóscopo En mayo, todos los signos apostarán por relaciones más estables. Captura de pantalla YouTube

Horóscopo para Acuario

El mes se estrena con el Cuarto Menguante en tu signo, el día 1, que te aporta una gran intuición y estabilidad emocional para que puedas materializar tus sueños. Los miedos que te han podido atenazar desaparecen y, por fin, comienzas a brillar y la vida te recompensa. Es tiempo de adentrarte en nuevos caminos y tomar el rumbo que deseas. Aprovecha este regalo del Cosmos. Este mes tendrás claro lo que deseas tener en tu vida y te resultará más fácil llevar a cabo tus propósitos. Y si las cosas no salen a la primera, no tendrás reparos en cambiar de táctica porque intuyes que las circunstancias acabarán por beneficiarte, especialmente a partir del día 25, cuando comenzarás a recibir los buenos aspectos de Júpiter y sentirás que la diosa fortuna vela por ti en todos los ámbitos de tu vida. La última Luna Llena del otoño, el día 23, activa el sector de los amigos, y a través de ellos pueden llegar cosas positivas a tu vida.

Horóscopo para Piscis

Comienzas y finalizas el mes protegido por la Luna en tu signo, y vas a notar que un capítulo de tu vida llega a su fin y surgen nuevas oportunidades. Si algo vas a tener claro es que el pasado no puede entorpecer tus ilusiones, y te vas a abrir a nuevas experiencias más seductoras y menos convencionales. Gracias a la Luna Nueva del día 8, mostrarás una gran capacidad comunicadora y los viajes, aunque sean cortos, resultarán muy positivos. Es importante que enfoques tus asuntos económicos con tranquilidad y empleando la razón para que tu presupuesto no se desequilibre y te lleves sustos innecesarios. La última Luna Llena del otoño, el día 23, te trae excelentes presagios. Aunque tengas que enfrentarte a situaciones nuevas que despierten tus temores, no dudes de que estás preparado para abrir nuevos caminos en tu vida que te harán muy feliz.