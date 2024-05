Las predicciones de Esperanza Gracia para el fin de semana del viernes 10 al domingo 12 de mayo

Esperanza Gracia 23-04-24 Captura de pantalla YouTube

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

Con la Luna Creciente en tu signo, los días 11 y 12, van a rondarte oportunidades muy interesantes, y debes estar atento para que no se te escapen. Si no estás comprometido, pueden surgir tentaciones, a las que te costará no sucumbir.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Marte, este fin de semana tendrás vitalidad, entusiasmo y muchos planes en mente, que desearás llevar a cabo. La envidia de algunos no va a impedir que tú sigas brillando.

Horóscopo del fin de semana para Aries

Es posible que te sientas decaído y que no dejes de darle vueltas a las cosas. Lo que necesitas es vivir el presente, sin pensar tanto en el futuro. Aprovecha el fin de semana para romper un poco con la rutina diaria; te vendrá de maravilla.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Este fin de semana sabrás relativizar los problemas o trabas con los que puedas encontrarte y les darás la importancia que de verdad tienen. Atento a tus intuiciones, que pocas veces te fallan.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

La Luna en su fase creciente hace que este fin de semana estés muy vital y tengas unas ganas enormes de iniciar algo nuevo. Disfruta de todo lo que en tu rutina diaria no puedes.

Horóscopo del fin de semana para Libra

La vida puede empujarte a que te replantees una serie de cuestiones que habías dejado aparcadas. Si activas tu fuerza de voluntad y echas un pulso a la vida, ésta te sorprenderá con una respuesta positiva.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

Este fin de semana vas a disfrutar de una intensa vida social que te permitirá conocer gente fantástica. La Luna creciendo potencia tu intuición. No se te escapará nada de lo que ocurra a tu alrededor y sabrás cómo actuar en cada momento.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Te enfrentarás a lo que venga con muchas ganas y sin perder la sonrisa, y esa actitud será tu mejor aliada. Este fin de semana atraerás a tu vida experiencias muy positivas y serás capaz de liberarte de aquello que te impide ser feliz.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Puede que estés intranquilo y sientas la necesidad de liberarte de ataduras que no te dejan ser feliz. Aprovecha el fin de semana para dedicarte tiempo a ti y desconectar del estrés que has tenido que soportar.

Horóscopo del fin de semana para Leo

Si últimamente tenías algún problema para expresar tus sentimientos, este fin de semana, gracias a los buenos aspectos que te hace Mercurio, las palabras te saldrán con fluidez y será el momento de decir todo lo que te has guardado.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

Felicidades. Aprovecha la energía que te transmite el Sol en tu signo para llenar tu vida de ilusiones y conseguir lo que te propongas. Tendrás estabilidad económica y podrás vivir algo maravilloso en el amor.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Tendrás la posibilidad de construir lo que realmente deseas sobre bases sólidas, y conseguirás buenísimos resultados. En el amor, no seas desconfiado, deja que transcurran los acontecimientos y recuperarás la armonía.