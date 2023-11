Las predicciones del Niño Prodigio para la semana del 13 al 19 de noviembre, signo por signo

Horóscopo para Aries

No pierdas el tiempo con cosas que no valen la pena y no le gastes demasiada energía. Cada segundo que dejes pasar es una oportunidad que no se repetirá.

Tu himno: De qué manera te olvido - Rocío Dúrcal.

Tu mantra: "Encuentro paz en cada día".

Tu color: menta.

Horóscopo para Tauro

No puedes adaptarte a la imagen que otras personas exigen de ti. Las personas que realmente te quieren tienen que aceptarte tal cual eres, con tus defectos y virtudes.

Tu himno: En mi corazón vivirás - Phil Collins.

Tu mantra: "Siento amor en cada latido".

Tu color: lila.

Horóscopo para Géminis

Organizarte es la única forma de minimizar los inconvenientes para recuperar el rumbo. Planifica a la hora de tomar decisiones. ¡Medita!

Tu himno: Cómo han pasado los años - Rocío Dúrcal.

Tu mantra: "Cultivo gratitud en mi vida diaria".

Tu color: morado.

Horóscopo para Cáncer

Nada será imposible para ti porque estás listo para conseguirlo todo. Cada una de esas metas que te has propuesto serán solo el comienzo de tu lista de sueños.

Tu himno: Qué bonita la vida - Dani Martín.

Tu mantra: "Sigo mi camino con alegría".

Tu color: marfil.

Horóscopo para Leo

Todas las buenas acciones tienen sus recompensas y el universo se encargará de ponerte en bandeja de plata todo lo que mereces por tus sacrificios.

Tu himno: Si tú no estás - Rosana.

Tu mantra: "Soy amor y armonía en acción".

Tu color: turquesa.

Horóscopo para Virgo

La prosperidad será una realidad en tu vida a partir de ahora, así que deja de preocuparte. Ahora entenderás y aceptarás que los cambios tienen su razón de ser.

Tu himno: Bendita tu luz - Maná y Juan Luis Guerra.

Tu mantra: "Encuentro paz en cada paso que doy".

Tu color: lima.

Horóscopo para Libra

Vivirás un cambio inesperado que te mantendrá nervioso durante unos días, pero eventualmente te darás cuenta que será muy positivo para ti.

Tu himno: Como la flor - Selena.

Tu mantra: "Cultivo amor en cada relación".

Tu color: blanco.

Horóscopo para Escorpio

Comenzarás un periodo muy favorable para crear, inventar y comenzar nuevos proyectos, así que no lo desperdicies. Cualquier asunto te resultará muy bien.

Tu himno: La planta - Caos.

Tu mantra: "Sigo mi camino con fuerza interior".

Tu color: carmesí.

Horóscopo para Sagitario

La paciencia te ayudará en cualquier situación adversa que te preocupe, así que trata de ejercitarla. Si lo haces, no tendrás nada de qué preocuparte.

Tu himno: Para no verte más - La Mosca Tsé-Tsé.

Tu mantra: "Soy amor y gratitud en movimiento".

Tu color: azul.

Horóscopo para Capricornio

Tendrás que entender que los ideales deben estar fundados sobre unas bases bien sólidas. De esta manera tendrás la posibilidad de defenderlos.

Tu himno: Mi vida - Marc Anthony.

Tu mantra: "Encuentro alegría en cada momento".

Tu color: vinotinto.

Horóscopo para Acuario

Piensa las cosas antes de hablar para no herir los sentimientos de una persona que está muy cerca de ti, porque solo lograrás ofenderla con tus palabras.

Tu himno: Y cómo es él - José Luis Perales.

Tu mantra: "Cultivo paz en mi interior".

Tu color: gris.

Horóscopo para Piscis

Es tiempo de dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante con la frente bien alta. Eres una persona con sentido común, úsalo a la hora de tomar decisiones.

Tu himno: Todo cambió - Camila.

Tu mantra: "Siento amor en cada rincón de mi ser".

Tu color: marrón.