Las predicciones del Niño Prodigio para el mes de septiembre, signo por signo

Además, adelantó que el 18 de septiembre tendrá lugar un eclipse lunar y parcial en el signo de Piscis que ayudará a todo el zodiaco a ponerse más psíquico, activar su intuición y ver un poquito más allá. Por último, reveló que los números de la suerte que acompañarán a todos los signos son el 7, 14, 22, 41, 42 y 77.

Horóscopo para Aries

Si tenías una relación a distancia, lamentablemente puede llegar a su fin. Algo nuevo llega a tu vida; puede ser que se termina una relación porque llega otra persona más interesante. Si estás bien con tu pareja, buenas relaciones de comunicación y se resuelve cualquier malentendido relacionado con dinero. Tienes que tener un equilibrio y vas a lograr tu victoria.

Horóscopo para Tauro

Están pasando muchas cosas y todo se te envuelve, pero hay muchas treguas; un día te va bien y al otro se te cae todo. Las primeras semanas del mes pueden estar un poco tensas en tu hogar, pero vas a salir con éxito de cualquier situación. Si estás esperando dinero, llega después del día 15 y viene un cambio, pero ten cuidado de no dejar algo seguro por algo incierto. Si estás soltero, viene algo muy lindo para ti.

Horóscopo para Géminis

Estás abierto a grandes cambios y grandes oportunidades. Has decidido dejar muchas cosas atrás y le das la bienvenida a todo lo bueno que llegará a tu vida. A partir de ahora se retira todo lo malo y ya no vas a dar vuelta atrás. Te llega un trabajo con mucha prosperidad y dinero. Cuando te sientas decaído, pídele fuerza a Dios para seguir hacia adelante.

Horóscopo para Cáncer

Este mes se limpian todos los caminos. Llega mucha abundancia y mucho dinero. Hay tres cosas que esperabas y que llegan en este mes. Rompes con todo lo que te tenía trabado y aguantando alguna situación. Te vas a activar y a mover, especialmente las mujeres de este signo, que salen de su zona de confort. Ten mucha confianza en ti. Un desacuerdo con una persona se va a aclarar para bien. Desahógate, habla claro y de frente.

Horóscopo para Leo

Documentos y papeles van a salir a tu favor. Viene una magia y una ilusión, hay algo bonito que surge en este mes para ti. Se abren todas esas puertas que creías cerradas. Debes desafiarte a ser cada día mejor persona. Todo llega en su momento exacto; no te hace falta lo que se va, sino lo que vendrá.

Horóscopo para Virgo

Felicidades, vas a brillar este mes. Tienes expectativas de una relación, esperas a esa pareja que te va a hacer feliz. Es difícil complacer a Virgo en el amor, pero por fin conocerás una persona como tú la has pedido. Te van a querer tumbar y van a hablar de ti, pero todo te va a resbalar.

Horóscopo para Libra

Ten seguridad en ti mismo. Estás con muchas contrariedades y una noticia que recibiste te puso un tanto triste, pero levántate. Eres una persona sabia; estás pasando tal vez por una situación extraña y sientes que hay algo negativo en el ambiente, así que límpiate con palo santo y salvia y verás una gran diferencia. Una persona puede traicionarte, cuídate de ella.

Horóscopo para Escorpio

Te vas a sentir un poco desanimado o decaído, pero te levantas. Hay una persona, tal vez un poco más joven que tú, con la que vas a tener una conversación muy profunda: tienes que ponerle mucha atención porque puede cambiar tu forma de pensar y alejarte de algo negativo, te va a dar un gran consejo. Hogar y familia feliz, va a volver lo que dejaste ir.

Horóscopo para Sagitario

Todos los sueños que has tenido en tu mente y todo lo que quieres se va a realizar, pero tienes que estar entusiasmado y tienes que creértelo. Ha sido bien difícil todo lo que has pasado para lograr lo que tienes y no lo vas a perder, así que ten fe.

Horóscopo para Capricornio

Hay una persona que te ha hecho daño y este mes te vas a dar cuenta. Estabas con una venda en los ojos, no escuchabas y no te dabas cuenta de lo que sucedía a tu alrededor, pero ahora, como por arte de magia, vas a ver que no todo lo que brilla es oro. Tranquilo, porque vienen la alegría y la armonía a tu vida.

Horóscopo para Acuario

Hay problemas que te tiran y alguien te quiere sacar de donde estás, así que protégete de los malos ojos. Hay un viaje en puerta que se va a dar. Llegan muchos cambios que tienen que ver con la parte emocional. Tienes que cuidarte un poquito de la depresión, dolores en el cuerpo o pesadez. Haz cosas nuevas y cambios para atraer esa salud óptima que necesitas.

Horóscopo para Piscis

Cierras este mes con un triunfo grande. Si estás en pareja, va a haber más unión entre ustedes; si estás buscando a alguien, te llega pronto en este mes. No dejes que nada se te escape de tu mano, al contrario, amarra todo. Se te cae la venda con mucha gente, pones una trampa y esa persona cae. Tienes potencial y debes creértelo, porque puedes llegar muy lejos.