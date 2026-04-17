17 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Luna Nueva en Aries hoy: el nuevo comienzo más intenso del año que enciende un ciclo colectivo para todos los signos

La lunación marca el inicio de procesos que pueden sentirse rápidos, pero que al mismo tiempo requieren dirección, estructura y conciencia.

Por
Es una lunación que no invita a pensar demasiado antes de actuar

Es una lunación que no invita a pensar demasiado antes de actuar, pero sí a ser conscientes de hacia dónde se dirige esa acción.

  • Se trata de una lunación que marca uno de los inicios energéticos más intensos del año.
  • La energía está fuertemente asociada a Aries, signo vinculado con la acción, el impulso y los nuevos comienzos.
  • Se activa un clima de decisiones rápidas, cambios y necesidad de avanzar sin demoras.
  • Marte, regente del evento, se encuentra en Aries y potencia aún más la energía de inicio.
  • La clave del momento es la acción consciente, evitando la impulsividad sin dirección.

La Luna Nueva en Aries de hoy habla de un nuevo comienzo, el más intenso del año, que enciende un ciclo colectivo para todos los signos y marca uno de los momentos más potentes del calendario astrológico.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, viernes 17 de abril

No se trata de un inicio suave ni gradual: es un punto de reinicio directo, impulsivo y profundamente transformador que abre un nuevo capítulo para todos los perfiles astrales.

Esta lunación viene cargada de energía marciana, ya que Marte —regente de carnero astral— también se encuentra en el mismo signo, amplificando la acción, el deseo de avanzar y la necesidad de tomar decisiones sin demora. Además, la vibra del novilunio está dominada por un fuerte stellium en el mismo lugar, donde se combinan fuerzas que aceleran todo lo que estaba en pausa. Sumado a este escenario, Marte potencia la iniciativa al acercarse a Neptuno y Saturno, lo que genera una mezcla particular: por un lado acción inmediata, y por el otro una necesidad de dar forma concreta a lo que se inicia.

mujer iluminada

Qué significa la Luna Nueva en Aries para todos los signos

Esta energía se siente de forma colectiva, pero impacta distinto según cada signo:

Aries

Renacer personal. Es tu momento de iniciar un ciclo completamente nuevo.

Tauro

Movimiento interno. Se activa el cierre de etapas y la necesidad de soltar.

Géminis

Nuevos proyectos colectivos y sociales. Cambios en redes y objetivos.

Cáncer

Decisiones importantes en lo profesional. Empuje hacia nuevas metas.

Leo

Expansión. Ganas de animarte a más, viajar o estudiar algo nuevo.

Virgo

Transformaciones profundas. Se activan procesos emocionales intensos.

Libra

Cambios en vínculos y relaciones clave. Nuevos acuerdos o definiciones.

Escorpio

Reordenamiento de rutina y trabajo. Energía para empezar algo distinto.

Sagitario

Creatividad y deseo en alza. Nuevos romances o proyectos personales.

Capricornio

Movimientos en el hogar y la familia. Cambios internos importantes.

Acuario

Mayor actividad mental. Decisiones, conversaciones y nuevas ideas.

Piscis

Revisión de valores y economía. Nuevas formas de administrar recursos.

Clave astrológica del día

La Luna Nueva en Aries no propone esperar. Propone empezar. Pero no desde cualquier lugar: desde una decisión interna que ya no puede postergarse. Es el inicio de un ciclo donde la acción tiene peso, la voluntad marca el rumbo y cada paso abre una nueva dirección posible.

Noticias relacionadas

Siete planetas en Aries: ¿qué significa y cómo impacta en todos los signos?

Siete planetas en Aries hoy: cómo impacta en todos los signos el día más explosivo del año

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 16 de abril

Horóscopo del 15 de abril 2026 según El Niño Prodigio para todos los signos.

Horóscopo del 15 de abril 2026 según El Niño Prodigio: una jornada de fuego, decisiones y energía ariana

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 15 de abril

El ritual del 4 de abril es una herramienta de enfoque emocional y no una promesa literal de resultados.

Ritual del 14 del 4 para atraer abundancia: cómo aprovechar la energía del día más poderoso del mes

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, 14 de abril

Rating Cero

La conductora fulminó al su exmarido por la idea del pasacalles.

Sabrina Rojas recordó el momento en el que se filtró el famoso video de Luciano Castro

Lo más probable es que Kevin Feige ya conociera esta decisión y comenzase hace tiempo a orientar el estudio hacia proyectos que sean una apuesta segura y que saben que serán bastante rentables.

Disney apuesta a nuevos desarrollos visuales y elimina más de 1.000 empleos en Marvel

Gadd prepara su regreso a la televisión con un nuevo proyecto.

El cambio físico abrupto que tuvo el protagonista de Bebé Reno

Se suman dos famosos a la Cárcel de los Gemelos.

Dos famosos argentinos ingresan a la Cárcel de los Gemelos 4: quiénes son

D4vd fue detenido porque dejó de aportar a la Policía.

El cantante D4vd fue detenido por el asesinato de Celeste Rivas Hernández

La nueva adaptación llegará a los cines en octubre de este año.

Salió el primer tráiler de la nueva película de Street Fighter: cuándo se estrena en cines

últimas noticias

Los dos destinos mendocinos perfectos para pasar las próximas vacaciones en un oasis. 

Mendoza 2026: los dos destinos con senderos, agua y paisajes naturales increíbles

Hace 12 minutos
Su trayectoria terminó viéndose condicionada por constantes lesiones que con el tiempo afectaron su rendimiento.

El futbolista que llegó a jugar en la Selección argentina con 15 años y finalmente se retiró joven

Hace 15 minutos
Luis Caputo junto al titular del BID. 

El BID anunció un nuevo apoyo financiero para la Argentina por u$s550 millones

Hace 19 minutos
La reflexión del filósofo David Hume sobre la función de la razón. 

La reflexión filosófica de David Hume: "La razón es y debe ser esclava de las pasiones"

Hace 20 minutos
Trabajarán en conjunto con las Fuerzas Armadas del país.

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de EEUU para prácticas militares

Hace 33 minutos