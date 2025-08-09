9 de agosto de 2025 Inicio
La luna llena en Acuario de hoy 9 de agosto beneficia a tres signos

Es importante destacar que los plenilunios siempre representan un momento de finalizaciones y cierre de ciclos en el área de nuestra carta natal donde se ubique.

Por
La Luna Llena en Acuario que ocurre el 9 de agosto de 2025 trae una energía renovadora y liberadora que impacta de manera especial a tres signos zodiacales. Este fenómeno astrológico, invita a soltar viejas estructuras y a conectar con la innovación, la amistad y el pensamiento colectivo.

El portal 8/8 representa una poderosa alineación entre el Sol en el signo de Leo, la estrella Sirio y la Tierra.
Qué es el portal del portal 8 del León y cómo activarlo: las predicciones de Jimena La Torre para cada signo

La lunación ilumina la necesidad de libertad emocional y mental, promoviendo cambios inesperados y revelaciones que pueden abrir nuevos caminos en la vida personal y social. Los perfiles astrales que más sentirán este impulso positivo podrán aprovechar esta influencia para mejorar sus relaciones, impulsar proyectos creativos y fortalecer vínculos comunitarios.

Es importante destacar que los plenilunios representan un momento de finalizaciones y cierre de ciclos en el área de nuestra carta natal donde se ubique. En este caso, al estar en el signo del aguatero, su energía impulsa a concluir asuntos relacionados con la independencia, la rebeldía y las redes sociales. Por eso, aunque afecta a todos los signos, algunos sentirán su influencia de manera más intensa dependiendo de qué casa astrológica activa en su carta personal.

Luna llena acuario

¿Cuáles son los signos que se benefician con esta Luna llena?

  • Géminis: su naturaleza comunicativa y curiosa encuentra respaldo para expresar ideas innovadoras y ampliar su círculo social. Es un momento ideal para dejar atrás miedos y avanzar en proyectos creativos o académicos.
  • Libra: La balanza zodiacal se ve favorecida para equilibrar relaciones personales y sociales. La Luna Llena en Acuario les brinda claridad para tomar decisiones en pareja o en grupos, potenciando la cooperación y el diálogo.
  • Acuario: Los nacidos bajo este signo experimentan una verdadera renovación energética, encontrando respuestas internas y oportunidades para liderar cambios en su entorno. Es un tiempo de manifestación y autenticidad para ellos.

Consejos para aprovechar la Luna llena en Acuario

Durante esta luna llena, es recomendable conectar con actividades grupales, realizar meditaciones enfocadas en la liberación emocional y abrirse a nuevas ideas sin temor al cambio. Es un momento propicio para liberar lo que ya no sirve y sembrar intenciones para un futuro más libre y auténtico.

